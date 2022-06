Por qué usuarios en redes culparon injustificadamente a Ingrid Coronado por la muerte de Fernando del Solar

Fernando del Solar Ingrid Coronado (Foto: Twitter@AllAccessMex)

Este jueves se dio a conocer el sensible fallecimiento del querido conductor Fernando del Solar, sin embargo, aunque hasta el momento no se han confirmado los motivos de su deceso, usuarios de redes sociales rápidamente arremetieron contra Ingrid Coronado -una de sus ex parejas- y la culparon injustificadamente por la muerte del ex presentador.

Fue principalmente en Twitter donde, tras darse a conocer los hechos, los internautas comenzaron a enviar mensajes de odio hacia la famosa.

“Hoy 6:00pm linchamos a Ingrid Coronado en la glorieta de la palma con la leña del ahuehuete seco”. “Ingrid Coronado le hizo brujería a Fernando del solar no tengo pruebas tampoco dudas”. “No he visto ningún comentario de @ingridcoronado , a lo mejor sigue dormida klra”, fueron algunas de las menciones.

¿Por qué los usuarios culparon a Ingrid Coronado?

La polémica entre Ingrid y Fernando del Solar se remonta a hace más de una década y es que, en el año 2002 iniciaron las transmisiones del programa Sexos en Guerra por TV Azteca, proyecto que impulsó las carreras de ambos conductores y los ayudó a conformar una sólida amistad que varios años después se convirtió en el amor que procreó a dos hijos: Luciano y Paolo.

*Información en desarrollo