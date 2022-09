Anna Ferro se sinceró tras partida de Fernando del Solar: “Es difícil recuperar tus pedacitos rotos”

Fernando del Solar se casó con Anna Ferro en marzo de 2022. (Foto: Instagram / @annaferro8)

Ya pasaron dos meses del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, querido conductor argentino que gracias a su carisma logró ganarse el cariño del público. El presentador de televisión murió a los 49 años de edad por complicaciones en su salud derivadas de una fuerte neumonía y ante esta irreparable pérdida su viuda, Anna Ferro, se sinceró sobre cómo inició ha enfrentado su ausencia.

La instructora de yoga reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores un gran paso que dio en su proceso de sanación. Y es que según contó, ya pudo salir de su casa para hacer cosas ajenas a los servicios funerarios o cualquier otro tema relacionado con su difunto esposo. En específico, comentó que retomó sus rutinas de ejercicio al aire libre, dinámicas que estaba acostumbrada a hacer.

“Sé que he estado ausente de las redes, he tenido que recuperar mi corazón, ha sido un pérdida muy dolorosa, pero sé que vamos a salir adelante”, dijo en un video recuperado de Instagram por De Primera Mano.

Hoy me atreví por fin a salir al mundo exterior a hacer ejercicio y todo. Había estado haciendo un montón de cosas que se tiene que hacer normalmente, pero salir así, algo para mí y no sentirme mal y culpable de dedicarme un tiempo para mí misma... hoy fue un gran paso.

Anna Ferro es maestra de yoga. (Foto: Getty Images)

Anna Ferro explicó que entender la ausencia de un ser querido es muy complicado y cada proceso es diferente, por esa razón es muy importante reconocer los sentimientos y trabajar en ellos con cosas que funcionen para cada persona. En su caso comentó que tanto la alimentación como el ejercicio y dormir bien han resultado favorables.

Cuando tú tienes una pérdida tan fuerte o tan dura de un ser que tanto amas muchas veces es difícil recuperar tus pedacitos rotos. El dolor no es el mismo para mí que para ti que para todos y aunque nos pongan los pasos de duelo es una mentira que los sigas lineal.

El presentador argentino junto a sus dos hijos: Luciano y Paolo. (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

“Muchas veces te dicen llora, suéltalo, enojate... en ese momento no quieres llorar, ni estás enojado, estás en negación, no te estás creyendo la situación que estás estás viviendo, no crees lo que está pasando y realmente te sientes culpable de hasta sonreír, te sientes culpable hasta de estar aquí y ahora y que la otra persona no esté a tu lado”, agregó.

Mientras tanto, Anna Ferro e Ingrid Coronado han estado envueltas en la controversia por una casa donde vivía el presentador argentino y su esposa. Se rumorea que dicha propiedad que se encuentra en Cuernavaca, Morelos, también pertenece a la ex conductora de Venga la Alegría y supuestamente es parte de la herencia que dejó Fernando de Solar tanto para sus dos hijos como para la instructora de yoga.

Los conductores se separaron por algunos problemas con la familia de Fernando (Foto: Twitter)

Ante la posibilidad de que la ex integrante de Garibaldi solicitara desalojar la casa, fue la propia Ingrid Coronado quien recientemente desmintió haber comenzado un proceso legal en contra de la viuda de Fernando por esa situación.

“Ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión, ni del testamento. Actualmente estoy enfocada únicamente en mis hijos y lo que decidí respecto a que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos puedan sanar sus heridas y yo fortalecer mi energía para empezar a moverme con respecto a las demás cosas”, mencionó durante el festival por la salud BienFest del cual es embajadora.

