Fan burló equipo de seguridad y tocó indebidamente a Alejandra Guzmán; así reaccionó la cantante

La cantante reaccionó lanzándole su pandero

Alejandra Guzmán está envuelta en controversia una vez más, pero esta vez no por temas familiares, sino por un incidente que sufrió durante un concierto. Y es que en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video donde se puede apreciar claramente como una mujer burló a su equipo de seguridad para lanzarse sobre ella, tocarle el busto e intentar besarla. El inesperado encuentro alarmó a la Reina de corazones, quien no dudó en defenderse.

El video que se viralizó en TikTok fue tomado por un fan durante una presentación de Alejandra Guzmán. En las imágenes aparece la intérprete de 54 años frente a un pequeño escenario cantando Diablo -tema que lanzó en 2001- con un pandero en su mano cuando de la nada comenzó a hacerse hacia atrás ante una amenaza que percibió entre el público, pues mientras ofrecía su show alcanzó a ver cómo alguien estaba intentando llegar a ella.

El video se viralizó en redes sociales. (Captura TikTok: @reymoon37 - Foto: Getty Images)

Los elementos de seguridad intentaron detener a la mujer en cuestión, pero de alguna manera logró rebasarlos y sin dudarlo dos veces se lanzó hacia la integrante de la dinastía Pinal, quien siguió cantando mientras intentaba quitarse a su fan de encima.

Esta no es la primera vez que una persona se juega el todo por el todo en un concierto para poder acercarse lo más posible a su ídolo, sin embargo, en esta ocasión llamó la atención por la mujer agredió físicamente a Guzmán, pues en cuanto llegó a ella no solo la abrazó, también le tocó un seno e intentó darle un beso en la boca.

Alejandra Guzmán junto a su madre Silvia Pinal. (Foto Instagram: @laguzmanmx)

Todo eso ocurrió en cuestión de segundos, pues rápidamente el equipo de seguridad agarró a la mujer y aparentemente la sacaron del lugar. Alejandra Guzmán hizo gestos de desaprobación y en cuanto vio que su fan se alejaba le lanzó el pandero que llevaba en la mano.

Como era de esperarse ambas acciones dividieron opiniones en redes sociales, pues mientras algunos arremetieron con la mujer por faltarle el respeto a la estrella mexicana, otros lamentaron que la cantante le aventara el instrumento musical después de que su equipo ya había hecho lo necesario.

“Uno va a un concierto a ver el trabajo del artista, eso no da ningún derecho al fan de realizar esas faltas de respeto”. “Claro que se ve toda la mala intención de la chava, sube la mano e intenta besarla”. “Nadie tiene derecho a manosearnos, sea o no artista, ella está en su derecho defenderse, y apoyo eso!”. “Se ve que le dio su buen panderazo bien merecido”. “Sí fue intencional y se justifica su reacción, pero me da risa cómo le avienta el pandero”. “Un verdadero fan respeta y admira”, fueron algunos comentarios en TikTok.

La intérprete de Yo te esperaba, Mi peor error y Hacer el amor con otro no ha hecho declaraciones al respecto, por lo que se desconocen más detalles sobre lo sucedido.

ARCHIVO - Alejandra Guzman en el Premio Lo Nuestro at en el American Airlines Arena el 18 de febrero de 2021 en Miami. Guzmán realizará una gira de conciertos por Estados Unidos con Paulina Rubio en abril y mayo de 2022. (Foto AP/Lynne Sladky)

Shanik Berman le hace “body shaming” a Alejandra Guzmán y la critican en redes

Hace unos días la conductora de Hoy hizo una publicación en su cuenta de Instagram que fue considerada como humillación corporal hacia Alejandra Guzmán por cuestionar “¿A quién se le ve mejor el uniforme? ¿A Alejandra Guzmán o a Tom Brady?”, lo que desató cientos de críticas.

“Esta mujer siempre hace sus disque chistes sobre los demás pero lo único relevante en su carrera es cuando hizo su berrinche en Hoy y casi se va del programa en vivo”. “Nadie habla de los cuerpos ajenos, esta señora mejor que nadie debería saberlo porque todos en la industria del espectáculo no la bajan de un fideo sin hervir”. “Que novedad con esta señora, la verdad es uno de los motivos por los que ya no me gusta Hoy, pero bueno, a los televisos les gusta tener este tipo de gente que cree que es bueno hacer burlas de los cuerpos ajenos”, opinaron usuarios.

