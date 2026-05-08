Cuánto tarda un divorcio en México y cuánto cuesta

La duración, los requisitos y los costos varían según el tipo de divorcio y la situación particular de cada pareja, especialmente en cuanto a la existencia de hijos menores o bienes en común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El divorcio en México ha evolucionado en los últimos años, lo que permite a las personas que se separan optar por procedimientos más ágiles y accesibles.

La duración, los requisitos y los costos varían según el tipo de divorcio y la situación particular de cada pareja, especialmente en cuanto a la existencia de hijos menores o bienes en común.

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Además, las estadísticas nacionales muestran un incremento sostenido en el número de divorcios, lo que puede ser consecuencia de cambios sociales y una mayor facilidad para acceder a la disolución del matrimonio.

Divorcio administrativo

Cuando se presenta toda la documentación requerida y no hay observaciones, el trámite puede resolverse el mismo día; en algunos estados, podría extenderse hasta 30 días hábiles dependiendo de la carga de trabajo o requisitos locales.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El divorcio administrativo es el procedimiento más rápido y sencillo en México. Se tramita en el Registro Civil y está disponible únicamente para parejas en separación que cumplen con tres condiciones: ambos cónyuges están de acuerdo en separarse, no tienen hijos menores de edad ni dependientes económicos y no poseen bienes en común que dividir.

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Cuando se presenta toda la documentación requerida y no hay observaciones, el trámite puede resolverse el mismo día; en algunos estados, podría extenderse hasta 30 días hábiles dependiendo de la carga de trabajo o requisitos locales.

Requisitos:

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Ambos cónyuges de acuerdo.

No tener hijos menores ni dependientes económicos.

No contar con bienes en común.

Presentar solicitud formal ante el Registro Civil.

Acta de matrimonio reciente.

Identificaciones oficiales.

Comprobante de domicilio.

Costos:

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Entre $1,200 y $5,000 pesos por derechos en el Registro Civil, según la entidad.

No es obligatoria la intervención de abogados.

Divorcio express o incausado

El divorcio express o incausado se ha vuelto una opción muy utilizada por su rapidez y flexibilidad, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El divorcio express o incausado se ha vuelto una opción muy utilizada por su rapidez y flexibilidad, ya que puede solicitarlo cualquiera de los cónyuges sin necesidad de alegar causa. Puede realizarse ante un juez o, en ciertos casos, ante notario público.

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Judicial (ante juez):

Duración:

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- En mutuo acuerdo: de 2 a 4 meses.

- Sin acuerdo: de 4 a 12 meses.

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Requisitos:

- Solicitud por uno de los cónyuges.

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- Acta de matrimonio.

- Identificaciones oficiales.

- Actas de nacimiento de los hijos (si los hay).

- Comprobante de domicilio.

- CURP de ambos.

- Convenio sobre custodia, pensión alimenticia y bienes (si es de mutuo acuerdo).

Costos:

- Honorarios de abogado de $8,000 a $25,000 pesos por persona.

- Gastos administrativos de $500 a $1,000 pesos.

Notarial (ante notario):

Duración:

- De 1 a 3 semanas.

Requisitos:

- Ambos cónyuges de acuerdo.

- No tener hijos menores ni bienes en común.

- La esposa no debe estar embarazada.

- Acta de matrimonio.

- Identificaciones oficiales.

- Comprobante de domicilio.

Costos:

- Escritura pública de $8,000 a $15,000 pesos.

- Inscripción en el Registro Civil de $500 a $1,500 pesos.

Divorcio contencioso

Este proceso se lleva ante un juez y puede prolongarse de seis meses a dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El divorcio contencioso es la opción para quienes no logran acuerdo sobre la disolución, la custodia de los hijos o la división de bienes.

Este proceso se lleva ante un juez y puede prolongarse de seis meses a dos años, dependiendo de la complejidad, la cantidad de pruebas, audiencias y la carga de trabajo de los tribunales.

Requisitos:

No existe acuerdo entre las partes.

Presentar demanda ante el juez familiar.

Acta de matrimonio.

Identificaciones oficiales.

Actas de nacimiento de los hijos.

Comprobante de domicilio.

CURP de ambos.

Propuesta de pruebas documentales sobre bienes, ingresos y custodia.

Participar en audiencias y etapas procesales.

Costos:

Honorarios de abogado desde $14,000 hasta más de $36,000 pesos.

Pueden surgir gastos adicionales según las pruebas y recursos presentados.

Asesoría y apoyo legal gratuito

Para personas en situación vulnerable existen alternativas de representación legal gratuita:

Defensoría Pública de cada estado.

Bufetes jurídicos universitarios.

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), especialmente para mujeres en situación de violencia.

Documentos habituales en cualquier trámite de divorcio

Acta de matrimonio reciente.

Identificaciones oficiales de ambos cónyuges.

Actas de nacimiento de los hijos (si existen).

Comprobante de domicilio.

CURP de ambos cónyuges.

Convenio sobre custodia, pensión alimenticia y división de bienes (en caso de mutuo acuerdo).

El tiempo y el costo del divorcio en México en 2026 dependerán de la modalidad elegida y de la disposición de las partes para llegar a acuerdos.

Las alternativas rápidas y económicas requieren consenso, mientras que los divorcios contenciosos implican procesos judiciales más extensos y costosos. El acceso a la justicia está garantizado a través de opciones de apoyo legal gratuito, y las cifras nacionales reflejan la creciente prevalencia de la disolución matrimonial en la sociedad mexicana.

Promedio de divorcios en México

En todo el país, el divorcio es una figura legal cada vez más frecuente. En 2024 se registraron 161,932 divorcios a nivel nacional.

De este total, el 89.6% se resolvió por la vía judicial y el 10.4% por la vía administrativa.

La tasa nacional fue de 1.79 divorcios por cada mil habitantes mayores de edad. Por cada 100 matrimonios celebrados en el país, ocurrieron aproximadamente 33 divorcios, evidenciando una tendencia al alza que no se limita únicamente a la Ciudad de México sino que se observa en todas las entidades federativas.

Estos datos muestran que, cada año, se formalizan entre 160,000 y 170,000 divorcios en promedio a nivel nacional.