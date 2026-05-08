México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 8 de mayo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

PUBLICIDAD

Para este viernes se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 11 km/h , por su parte, la nubosidad será de 50% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

¿Cómo suele ser el clima en Veracruz?

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Google icon

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de VeracruzÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de mayo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de mayo

Cuánto tarda un divorcio en México y cuánto cuesta

El divorcio puede realizarse por vía administrativa, judicial o notarial, dependiendo del acuerdo entre las partes

Cuánto tarda un divorcio en México y cuánto cuesta

Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986

Recibir este 2026 una nueva edición de la máxima fiesta del futbol en el país representa todo un encuentro de generaciones

Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Usuarios reportan atrasos en terminal Indios Verdes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Usuarios reportan atrasos en terminal Indios Verdes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Detienen a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco

Rayos X delatan a joven que intentaba viajar de la CDMX a Veracruz con 47 kilos de marihuana en tres maletas

Vinculan a proceso a Alexander Benavides, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

BTS se rinde ante ARMY de México y lamentan 9 años de ausencia en el país

BTS se rinde ante ARMY de México y lamentan 9 años de ausencia en el país

BTS en México 2026: los 10 momentos más memorables de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

BTS en México: ¿cuáles fueron las dos canciones sorpresa que cantaron en su primer concierto?

BTS en México: Entre fuego y pirotecnia, cierran con éxito el primero de sus tres conciertos en la CDMX

“El Imperio” de David Lynch llega al Festival Aleph 2026: fechas, horarios y detalles en la Filmoteca UNAM

DEPORTES

Con bailes prehispánicos, así fue el lanzamiento oficial del Álbum PANINI del Mundial 2026 en el Museo Anahuacalli de la CDMX

Con bailes prehispánicos, así fue el lanzamiento oficial del Álbum PANINI del Mundial 2026 en el Museo Anahuacalli de la CDMX

Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986

Zurdo Ramírez reaparece luego de ser noqueado por David Benavidez: “Esto no es el final”

Corea del Sur mantiene en duda a dos titulares rumbo al Mundial

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana