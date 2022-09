Dua Lipa: los memes más divertidos que sus fanáticos compartieron por su paseo en la CDMX

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La noche de este miércoles 21 de septiembre promete ser inolvidable para Dua Lipa y para miles de fanáticos mexicanos que se darán cita en el Foro Sol para presenciar lo que es uno de los conciertos más esperados de este 2022 en México.

Y es que, tras dos años de pandemia con eventos de esta índole suspendidos, el público mexicano ha acumulado una gran euforia por volver a ver a sus artistas favoritos en vivo. De este modo, la emoción por la llegada de una de las artistas pop más exitosas y populares de los últimos años ha avivado el ánimo entre sus miles de seguidores.

Desde su llegada a tierra azteca, Dua Lipa acaparó la atención de todos los medios de comunicación, no obstante, a la intérprete de éxitos como New Rules se le vio disfrutar de un apacible paseo en algunos de los sitios más icónicos de la Ciudad de México por lo que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y, por ello, en dichas plataformas digitales se hicieron presentes los divertidos y siempre confiables memes.

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Dua Lipa está de regreso en México como parte de su Future Nostalgia Tour, un espectáculo de música, baile y mucho brillo que llegará esta noche al Foro Sol en la capital mexicana y el próximo 23 de septiembre al Estadio Banorte en Monterrey, Nuevo León.

Cabe mencionar que desde que se anunció el regreso de la popular diva pop el público mexicano enloqueció y acaparó todos los boletos para su presentación de esta noche en la capital mexicana. Es decir, Dua Lipa se presentará frente a poco más de 20 mil personas en la Ciudad de México, lo que también supone un gran logro para su carrera artística.

A tan solo un par de horas de que dicho magno evento se lleve a cabo, en redes sociales han circulado fotografías de fanáticos de la intérprete de IDGAF acampando a las afueras de la estación del metro Ciudad Deportiva de la Línea 9 -la cual es la más cercana al Foro Sol- para lograr alcanzar un buen lugar para disfrutar del concierto de la diva del pop.

Asimismo, seguidores de Dua Lipa ya tienen listo el tradicional peluche del Dr. Simi que planean regalarle a la también modelo británica como recuerdo de su visita al país azteca y muestra del todo el cariño de su público mexicano.

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

No obstante, antes de su inolvidable presentación, Dua Lipa optó por salir a disfrutar de las maravillosas calles de la Ciudad de México y sitios emblemáticos, por lo que la tarde del pasado martes algunos sus fanáticos -a quienes ya han catalogado como “los favoritos de Dios”- tuvieron la oportunidad de ver a la cantante pop de cerca, recibir un autógrafo e incluso tomarse fotografías con ella.

Dua Lipa degustó mariscos en un popular restaurante de la colonia Roma, en donde también se le vio ingresar a una boutique de moda. Adicionalmente, la intérprete de Scared to be lonely visitó la emblemática Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, recinto que se ha consolidado como un alto referente de la cultura mexicana al cual distintos artistas internacionales como Chris Martin de Coldplay han acudido para conocer e inspirarse por la obra e historia de la pintora mexicana.

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La popular artista pop llegó a México para ofrecer dos conciertos que prometen ser inolvidables, por lo que internautas reaccionaron con memes a su visita (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Esta es la segunda ocasión que la cantante y modelo británica visita tierra azteca pues en 2017, cuando apenas su carrera comenzaba a despegar, se presentó en el Festival Corona Capital, en donde compartió cartel con agrupaciones como Foo Fighters, Green Day, The XX, Phoenix, entre otros.

En aquella ocasión Dua Lipa también se presentó en un concierto privado para la plataforma musical de streaming Spotify. No obstante, su icónico regreso a México con un show Sold Out en uno de los recintos más grandes de la capital mexicana ha dejado más que claro por qué es considerada como una de las divas del pop más populares e influyentes de los últimos años.

SEGUIR LEYENDO: