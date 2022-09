Las imágenes que dejó la llegada de Dua Lipa a la CDMX para la presentación de su “Future Nostalgia Tour 2022”

(Crédito: Gustavo Gavotti)

Durante la tarde del pasado 19 de septiembre, luego del susto por el sismo con magnitud mayor a 7.0 (7.7 específicamente) en México con epicentro al sur de Coalcomán, Michoacán, la intérprete británica Dua Lipa llegó a la capital mexicana como parte de su Future Nostalgia Tour en donde se presentara ante más de 65 mil personas desde el Foro Sol.

A través de una serie de videos en redes sociales, internautas reportaron la llegada de la cantante británica al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para posteriormente trasladarse de forma muy privada a su hotel que se ubica en Reforma.

“@DUALIPA Ya se encuentra en Ciudad de México para el show de esta semana! (vía @DUAL1PAMEXICO)”, se puede leer en una publicación donde muestran su arribo a la AICM.

Más adelante en algunos materiales audiovisuales que se pueden recuperar de redes sociales, se puede observa a un grupo de jóvenes corriendo detrás de una camioneta en la que supuestamente viajaba la cantante y, en otro, se puede apreciar un tumulto esperando la llegada de la británica a las afueras de un hotel en la Ciudad de México.

Ya dentro del territorio nacional, la intérprete de Physical’, Fever, Levitating, Cool Heart, Love Again, y más, fue captada saliendo del lujoso restaurante Maximo Bistrot ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc dentro de la Ciudad de México.

Cabe recordar que su concierto en la capital tendrá lugar el 21 de septiembre, en el Foro Sol, para después trasladarse en una segunda fecha a Monterrey en donde se presentará el 23 de septiembre desde el Estadio Banorte ante más de 10,057 localidades.

Dua Lipa llegando a su hotel en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/AYmhn258Sn — Dua Lipa México 🇲🇽 (@DUAL1PAMEXICO) September 19, 2022

Previo a su llegada a la Ciudad de México, Dua Lipa se presentó a lo largo y ancho de Latinoamérica cuando dio algunos conciertos en Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

Esta no es la primera vez que la intérprete de Don’t start now se presenta en México. Fue a finales de noviembre del 2017 cuando cantó por primera vez en el país durante el festival Corona Capital. Por otro lado, la intérprete británica siempre ha mostrado gran simpatía por estar en tierras aztecas.

A mediados del 2021 que la también cantante estuvo de paseo en calles del país. A la cantante de New rules se le sorprendió durante un paseo en El nido de Quetzalcóatl en el Estado de México. También trascendió que quedó maravillada cuando ingresó al Museo de Bellas Artes, donde se dejó conquistar por los pinceles de Siqueiros, Orozco y Tamayo.

(Foto: Instagram/@dualipa)

Posible set-list de Dua Lipa en México

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be the One

We’re Good

Good in Bed

Fever

Boys Will Be Boys

Hallucinate

Future Nostalgia

Levitating

Don’t Start Now

Colaboraciones y covers de Dua Lipa durante su presentación en CDMX

One Kiss (ft Calvin Harris)

Electricity (ft Silk City)

Cold Heart (ft Elton John)

I Wanna Dance with Somebody (cover de Whitney Houston)

