Dua Lipa sorprendió comiendo sandía con Tajín; seguidores afirmaron que ya es mexicana

Dua Lipa dio una grata sorpresa este lunes a todos los mexicanos al mostrar a través de un breve video que usó polvito de Tajín para comerse su sandía. Esto hizo que algunos dijeran que con el gesto ya se había ganado la nacionalidad.

La joven de 26 años hizo una publicación en la que su diminuto bikini color azul pasó a segundo plano, al demostrar que le pone chilito piquín con sal y limón a su fruta.

La intérprete de New Rules subió a sus historias de Instagram el clip en donde presume su cuerpo esbelto y su contenedor de Tajín.

Tras guiñar a la cámara y rociar algo de polvito a su rebanada de fruta la joven procede a masticarla sin hacer gesticulaciones por lo picoso o la acidez, lo cual demuestra que ya está acostumbrada al sabor.

Dua Lipa comiendo sandía con Tajín (Foto: Captura de pantalla)

Debido a ello, los usuarios de redes sociales enloquecieron, señalando que esta es una de las mejores noticias que han visto e incluso bromearon diciendo que ya es mexicana.

“Dua Lipa se come su sandía con TAJIN, REPITO, DUA LIPA CONOCE EL TAJIN”; Dua Lipa comiendo sandía con Tajín. Ese es todo el Tweet, todo lo que necesitábamos ver hoy en la vida”; “El mejor día de mi vida, Dua lipa esta comiendo sandía con Tajín” y “Dualipa poniéndole Tajín a su sandía. Automáticamente yo: Dualipa hermana ya eres mexicana”, fueron algunos comentarios.

Asimismo, algunos hispanohablantes que no reconocieron la botella de Tajín o no lo han probado aún aseguraron que tienen que comerlo para seguir los pasos de su cantante favorita.

Dua Lipa via Instagram Stories! pic.twitter.com/FA5QT3iJxC — Dua Lipa News (@dlipanews) August 15, 2022

“Aunque no sé que mierd*s le echa en la sandía, en plan, qué le has echado?????? pimienta?????? tía eres tonta pero eres dua lipa así que te lo perdono reina”; “si dua lipa le pone Nesquik a la sandia yo también” y ”Dua Lipa poniéndole Tajín a su sandía y tu pidiendo chile del que no pica”, dijeron.

Cabe recordar que Dua Lipa, una de las artistas actuales más famosas del mundo, se está tomando unas breves vacaciones antes de continuar con su gira mundial “Future nostalgia Tour”, que para deleite de sus seguidores, traerá a toda Sudamérica el próximo mes.

Más específicamente, la cantante tendrá dos fechas en México, la primera será el 21 de septiembre de 2022 en la Ciudad de México. Y el otro será el 23 del mismo mes cuando se presente en Monterrey.

Dua Lipa en concierto (Foto: Archivo)

Su primer espectáculo el pasado 9 de febrero fue sold out en Miami, EE.UU, un gran éxito para la intérprete.

Esta no es la primera vez que la intérprete de Don’t start now se presenta en México. Fue a finales de noviembre del 2017 cuando cantó por primera vez en el país durante el festival Corona Capital. Por otro lado, la intérprete británica siempre ha mostrado gran simpatía por estar en tierras aztecas.

A mediados del 2021 que la también cantante estuvo de paseo en calles del país. A la cantante de New rules se le sorprendió durante un paseo en El nido de Quetzalcóatl en el Estado de México. También trascendió que quedó maravillada cuando ingresó al Museo de Bellas Artes, donde se dejó conquistar por los pinceles de Siqueiros, Orozco y Tamayo.

