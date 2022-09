“Ley de atracción” e “invocación”: las causas del sismo según Niño de Rivera, Martha Debayle y Bárbara de Regil

Opinión por el sismo (Foto: Especial)

Luego de que este 19 de septiembre se registrara un sismo de 7.7 grados en punto de las 13:05 horas (tiempo del centro de México) y apenas unos momentos después de que se llevara a cabo el macrosimulacro, algunas influencers dieron su opinión sobre lo que pudo ocasionarlo, coincidiendo en que podrían ser “energías manifestándose”.

Este lunes se conmemoró el 37 aniversario del terremoto que sacudió a México en 1985 y marcó un precedente en la sociedad, motivo por el cual, a las 12:19 horas (tiempo del centro de México), se llevó a cabo el Simulacro Nacional para concientizar y preparar a los ciudadanos para este tipo de casos.

No hay que olvidar que al mismo tiempo sería el quinto aniversario del terremoto del 2017, también ocurrido un 19 de septiembre. En el primero, hubo más de 6 mil víctimas y se registraron poco más de 300 en 2017.

A pesar de la gran coincidencia, los científicos sostienen que no existe un modo de predecir desastres naturales y que una fecha no es un presagio de un nuevo movimiento telúrico que podría dejar a su paso a varios muertos, heridos o edificios colapsados.

(Foto: Captura de pantalla)

No obstante, algunas personalidades como la standupera Sofía Niño de Rivera, la conductora Martha Debayle y la actriz e influencer Bárbara del Regil coincidieron en que más allá de los conocimientos científicos, el sismo pudo deberse a la “energía” de las y los mexicanos “manifestándose” o de una “invocación” a través de los simulacros.

Mediante sus historias de Instagram compartieron sus teorías. La hija de Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), primero criticó los simulacros asegurando que estos reviven “el trauma”.

“Yo sé que se deben de hacer simulacros y más en una ciudad como la Ciudad de México, en donde bien puede temblar en cualquier momento, pero eso de estar reviviendo el trauma no, o sea, eso de estar poniendo la alarma no”.

Más tarde, cuando ocurrió el temblor, dijo que con los simulacros se estaban “invocando cosas”. Sentenció en Twitter:

Siento que con el simulacro siempre se invoca un temblor. — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) September 19, 2022

“Siento que con el simulacro siempre se invoca un temblor”.

Esa afirmación hizo que le llovieran varias críticas por parte de los internautas: “Una vez es gracia... Pero tanto... Ya no da risa, da TRISTEZA que en nuestra sociedad profundamente hundida en el oscurantismo científico y en la falta de criterio, se sigan fomentando estas ideas respaldadas por nada más que las CREENCIAS y el SESGO DE CONFIRMACIÓN”.

Algo similar dijo Martha Debayle en su Instagram: “¿Creen que sea algo de la ley de atracción?”, preguntó a sus seguidores. Posteriormente compartió la respuesta de un usuario que le dijo: “Porque es energía colectiva... neta estamos muy cañón”.

No obstante, contrastó con otra publicación sobre mitos de los sismos en donde recuerda que en septiembre no tiembla más, que el cambio climático o la lluvia no tienen nada que ver, así como que estos no pueden predecirse.

(Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, Debayle, momentos más tarde habló sobre las “energías” que se atraen y los “campos del alma”, en un segmento de su programa de radio que tituló, “¿Atraemos lo que atraemos por lo que somos?”.

Finalmente, otra de las criticadas fue la influencer Bárbara de Regil que en una historia de Instagram dijo a uno de sus seguidores, “Tienes razón, somos energía”, luego de que este le diera la aprobación sobre su teoría del sismo. “Exactamente, también tantas personas pensando en eso [el sismo], TODA ENERGÍA MUEVE”.

Como era de esperar, las burlas no faltaron. “Deberíamos salir a festejar el triunfo de la selección unas horas antes de cada partido del mundial en el Ángel y las plazas públicas de todo el país. Hacer que esa energía fluya hasta quedar campeones”, dijo alguien con sarcasmo.

Hay que destacar que no existe ningún sustento científico que indique que las “energías fluyendo” atraigan sismos, terremotos o cualquier otra cosa, y que los simulacros son esenciales para que las personas, sin importar su edad, sepan cómo actuar ante una situación real de peligro y puedan salvar sus vidas.

