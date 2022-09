“Déjenme, ya me morí”, la reacción viral de una abuelita que hizo reír a varios en TikTok tras el sismo

Abuelita no quiso salir de su casa y se hizo viral (Foto: Captura de pantalla)

La tarde del 19 de septiembre se registró un sismo de magnitud 7.7 grados en la escala de Richter. Datos del Sismológico Nacional señalaron que el epicentro del sismo se ubicó al sur de Coalcomán, Michoacán.

Aunque su centro fue en Michoacán en varios estados del centro se sintió el movimiento telúrico que sorprendió a millones de personas. Gracias a la tecnología, en esta ocasión muchas de esas reacciones, así como versiones de cómo se vivió en distintas partes, fueron vistas en redes sociales.

Muchos tuvieron miedo o pánico en el momento del sismo. Sin embargo, en TikTok se viralizó la forma reacción de una abuelita de Jalisco, quien en lugar de salir de su vivienda se tiró al piso.

En el momento por lo menos dos mujeres, quienes parecen ser sus cuidadoras, le piden que se levante para salir, ya que el temblor ya estaba sacudiendo el suelo y el agua de su alberca.

Sismo con epicentro en Michoacán (Foto:AFP)

“Párese, párese está temblando, párese Nena, ya párese”, le dicen insistentemente y con miedo a la mujer de la tercera edad quien con total estoicismo les responde:

“Déjenme ya me morí”, mientras deja caer su peso al suelo para no ser sacada del inmueble.

En el video subido por el usuario Rafael Trejo (@rafael.trejo0) se escucha a las mujeres seguir insistiendo a la abuelita abandonar su hogar para ponerse a salvo mientras ella nuevamente repite que “ya se murió”.

Dicha reacción fue motivo para que el tiktok, en menos de 12 horas, alcanzara 1.3 millones de reproducciones en la plataforma, así como más de 21 mil comentarios de usuarios que se rieron del actuar de la mujer.

“Necesito una playera que diga DÉJENME, YA ME MORÍ!”, “Ósea no me quiero reír pero la abuela se paso 😂 déjenme jajaja ah que abuelita”, “se asustó más con los gritos”, “Jajajajaa ella me representa” y “Creo que ella creía que los mareos eran de ella misma JAJAJAA”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Si bien la reacción pudo parecer graciosa, es preciso recordar que las autoridades de Protección Civil recomiendan siempre salir ordenadamente del inmueble, en caso de ser posible, durante un sismo. De lo contrario, replegarse a una zona segura donde existan más posibilidades de sobrevivir en caso de colapso.

Otras de las recomendaciones, en caso de quedarse dentro de un domicilio, ya sea porque está ubicado en un piso alto o cualquier otra situación, son:

- Alejarse de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer.

Los mexicanos volvieron a ser estremecidos el lunes por una coincidencia trágica. Un sismo de magnitud 7,7 (Foto: AFP)

- Si hay infantes, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, ayudarles a replegarse o a mantenerse de pie en la zona de menor riesgo

- Durante el sismo, no hacer uso de las escaleras ni de elevadores.

- Evacuar el inmueble hasta que el movimiento telúrico haya concluido si la ruta de evacuación lo posibilita.

La finalidad es que en caso de una tragedia se pueda evitar la mayor cantidad de daño o pérdida posible.

En este sismo del lunes, se han reportado dos muertos, ambos en la ciudad de Manzanillo, Coahuila. El primero fue aplastado por un espectacular al exterior de una tienda departamental, mientras que el segundo quedó atrapado entre los escombros de un techo que colapsó encima de él mientras hacía ejercicio.

