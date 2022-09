Samuel García recibió su tercer doctorado y dedicó emotivas palabras a Mariana Rodríguez

Samuel García recibió su tercer doctorado (Foto: Instagram/@samuelgarcias)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, recibió su tercer doctorado por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), tras concluir los estudios en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Facultad de Derecho y Criminología.

A través de sus redes sociales, el mandatario neoleonés dedicó a su nuevo logro académicos a sus familiares, padres, hermanos y especialmente a su esposa Mariana Rodríguez, así como a su futura hija que llevará el nombre de Lluvia.

En diversas publicaciones de su cuenta de Instagram, el militante de Movimiento Ciudadano (MC) agradeció a su cónyuge por creer en él, por enseñarle día a día y nunca claudicar en su apoyo, por lo que expresó que el título académico también le pertenece.

“Mariana, desde que te conozco creíste en mí y no dudaste ni un segundo que juntos llegaríamos lejos. Muchas gracias por todo lo que me enseñas a diario y por apoyarme en todo. Este título también es para ti y para nuestra hija. Te prometo que me esforzaré cada día para darles el mejor ejemplo. LAS AMO”, redacto este miércoles 14 de septiembre.

En tanto, durante la ceremonia en la UANL, fue el rector Santos Guzmán quien otorgó el tercer doctorado al gobernador, así como a 286 personas más que concluyeron sus estudios de posgrado en la universidad neoleonesa.

Durante su tiempo en el estrado al ser la voz de la generación que se graduó este 2022, Samuel García sentenció que no acudió como el mandatario de la entidad, sino como un ciudadano y un estudiante más que busca ser una mejor persona.

Además, recalcó que en su encomienda que la dio la ciudadanía, aunado a su estudios, se comprometió a trabajar “con todo” para que muchos jóvenes tengan la oportunidad de prepararse, muestren su potencial y puedan construir una mejor entidad.

“Estaré eternamente agradecido con la UANL y con su rector, Santos Guzmán, por darme la oportunidad de prepararme, ser mejor persona y el primer gobernador en funciones que se titular del doctorado con Summa Cum Laude y que le habla a su generación”

Mariana compartió el momento en sus redes sociales (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

Samuel García y Mariana Rodríguez anunciaron el sexo de su bebé

En un breve, pero emotivo evento transmitido a través de redes sociales, Samuel García y Mariana Rodríguez, dieron a conocer el sexo de su bebé, su primer hijo. En punto de las 19:00 horas del lunes 12 de septiembre, la influencer publicó un video del momento en el que dieron a conocer el sexo del bebé con la ayuda de ligeras máquinas que liberan humo de color. El azul indicaría niño y el rosa niña.

Ambos personajes procedieron a pararse juntos y liberar el humo, el cual, comenzó a salir de color rosa, lo que indicaría que esperan a una niña. Finalmente, la joven pareja se dio un abrazo y un beso, para posteriormente reunirse con las personas que los acompañaron.

La emoción del evento finalmente hizo llorar a Mariana, quien estaba conmovida por esperar su bebé. Cabe señalar que ella quería tener niña, mientras que Samuel García quería un varón.

Al saber el sexo del bebé algunos invitados preguntaron si ya tenían pensado un nombre, a lo que respondieron que sería Lluvia, esto en agradecimiento a las fuertes lluvias que se registraron en la entidad, ayudando a aliviar el problema de sequía que atraviesa Nuevo León.

