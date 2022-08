“Te pedí con mi fuerza al universo”: Mariana Rodríguez y Samuel García compartieron los latidos de su bebé

En los últimos meses la pareja ha estado envuelta en el escándalo por sus convivencias con niños en situación de adopción. (Captura Instagram: @marianardzcantu)

Tras confirmar que se encuentran en la dulce espera de su primogénito, Samuel García y Mariana Rodríguez sorprendieron a sus seguidores con una serie de imágenes que capturaron desde que confirmaron su embarazo -en especial las primeras fotografías de su bebé desde el vientre de su madre y los latidos de su corazón- hasta cuándo compartieron su dicha con sus familiares más cercanos.

En las últimas horas el gobernador de Nuevo León y su esposa se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por una cuestión ajena a temas políticos, la próxima llegada de su primer hijo.

“¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos, mamá y papá”, escribieron en su publicación de Instagram.

Como era de esperarse su noticia retumbó en internet desatando memes que fueron desde sus controversiales convivencias con niños que están bajo el cuidado del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) hasta la supuesta enemistad que tendría Mariana Rodríguez Cantú con Andy Benavides. Y es que de acuerdo con un usuario de Twitter, la disputa entre ambas influencers comenzó cuando, en una transmisión en vivo de Samuel García, se le escuchó decir al entonces senador de Nuevo León que su bolso de golf era mejor que el de “Andy”.

Tras compartir su emoción con sus seguidores de Instagram, Mariana Rodríguez publicó un video tipo collage donde hizo un recuento de los momentos más importantes que ha vivido desde que se enteró de su embarazo hasta que escuchó los primeros latidos de su bebé, de quien todavía se desconoce el género.

El fragmento audiovisual comienza con la regiomontana enseñando las pruebas de embarazo que se realizó durante sus primeras semanas de embarazo. Después mostró imágenes que recuperó de su primer ultrasonido, donde confirmó que está esperando un bebé. En esa misma ocasión logró escuchar los latidos de su hijo o hija que la conmovieron, pues de acuerdo con sus declaraciones, su embarazo es muy deseado.

“Te pedí con fuerza al universo”, escribió Mariana Rodríguez en su post. “Te amo cosita perfecta... el sonido que me da vida, te amo bebé”,agregó sobre su video.

La esposa del gobernador de Nuevo León agregó un video que tomó, con ayuda de un familiar, cuando les compartió la enhorabuena. En las imágenes se puede apreciar a la influencer regiomontana frente a una gran caja sorpresa que contenía un enorme globo blanco con la palabra Baby. Las felicitaciones no se hicieron esperar y durante el pasado Día del Abuelo ambos externaron su alegría con sus seres queridos más sabios.

“Gracias por escogernos como tus papás”, finalizó su collage audiovisual que acompañó con Te esperaba de Carlos Rivera.

Su publicación de Instagram se llenó con felicitaciones y mensajes de cariño para el matrimonio por esta buena noticia.

“Ay nooooo! Que emoción! Llorando andolll! mil felicidades a los dos papis”. “Estoy tan feliz por ustedes! Que hermoso video”. “Ay no soporto!!! Estoy chillando por desconocidos, porque sé de ese sentimiento tan bonito, bendiciones por siempre”. “Felicidades y bendiciones. No te olvides de Emilio”. “No andes de arriba para abajo, toma las cosas con calma descansa y aliméntate bien, vitaminate”, fueron algunas reacciones.

