Niña o niño: Mariana Rodríguez y Samuel García por fin revelaron el sexo de su bebé

Mariana y Samuel revelaron el sexo de su primer hijo (Foto: Captura de pantalla)

En un breve pero emotivo evento transmitido a través de redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, dieron a conocer el sexo de su bebé, su primer hijo.

En punto de las 19:00 horas del lunes, la influencer publicó un video del momento en el que dieron a conocer el sexo del bebé con la ayuda de ligeras máquinas que liberan humo de color. El azul indicaría niño y el rosa niña.

En momentos previos, el mandatario dijo: “Todo indica que viene varón”, a lo que Mariana respondió, “yo digo que es niña”.

Luego de ello, procedieron a pararse juntos y liberar el humo, el cual, comenzó a salir de color rosa, lo que indicaría que esperan a una niña. Finalmente, la joven pareja se dio un abrazo y un beso.

La emoción del evento finalmente hizo llorar a Mariana, quien estaba conmovida por esperar su bebé. Cabe señalar que ella quería tener niña, mientras que Samuel García quería un varón.

Al saber el sexo del bebé algunos invitados preguntaron si ya tenían pensado un nombre, a lo que respondieron que sería Lluvia, esto en agradecimiento a las fuertes lluvias que se registraron en la entidad, ayudando a aliviar el problema de sequía que atraviesa Nuevo León.

“¿Y cómo se va a llamar?, le preguntó una de las invitada: Lluvia”, respondió el gobernador a una invitada.

(Captura Instagram: @marianardzcantu)

En caso de que hubiera sido niño, se habría llamado Tláloc, pues previo al evento de revelación de este lunes, Samuel García dijo que visitarían al doctor para saber el sexo, señalando: “En lo personal estoy muy contento porque mañana nos dicen si viene niño o niña, Lluvia o Tláloc”.

Y es que fue el domingo cuando la pareja visitó al médico que Mariana para saber si el primogénito, que ya mide 5 centímetros, era niña o niño con un ultrasonido. Según Samuel García, espera que su familia con Mariana tenga entre 5 y 6 hijos.

No obstante, la noticia de su primer hija ha sido todo un fenómeno. El pasado 30 de agosto fue cuando dieron a conocer a sus seguidores de redes sociales el embarazo de Mariana, mostrando las primeras fotografías de su bebé desde el vientre de la influencer y los latidos de su corazón.

El gobernador de Nuevo León y su esposa anunciaron a través de su cuenta de Instagram que están en la espera de la llegada de su primer bebé (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

“¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos, mamá y papá”, escribieron en su publicación de Instagram.

Tras compartir su emoción con sus seguidores de Instagram, Mariana Rodríguez publicó un video tipo collage donde hizo un recuento de los momentos más importantes que ha vivido desde que se enteró de su embarazo hasta que escuchó los primeros latidos de su bebé.

“Te pedí con fuerza al universo”, escribió Mariana Rodríguez en su post. “Te amo cosita perfecta... el sonido que me da vida, te amo bebé”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: