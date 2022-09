Juanpa Zurita sí entregó las casas a las familias que perdieron su hogar en el sismo de 2017

Durante años, Juanpa fue criticado por no rendir cuentas sobre el dinero recolectado (Foto: Getty Images)

Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que tuvieron magnitudes de 8.2 y 7.1 respectivamente, el youtuber Juanpa Zurita creó una fundación llamada Love Army México, la cual tuvo como objetivo ayudar a damnificados del municipio de Ocuílan de Arteaga, en el Estado de México.

A través de un video, el creador de contenido informó que la solidaridad de las personas le había ayudado a reunir más de 1.4 millones de dólares, una cifra impresionante pues se trata de alrededor de 27 millones de pesos mexicanos. Cabe señalar que en su iniciativa colaboraron Eugenio Derbez y otras personalidades del espectáculo.

Sin embargo, los internautas se encargaron de señalar a Juanpa por supuestamente haberse quedado con el dinero, ya que tardó mucho en transparentar lo que haría con el dinero recolectado. Ya que Juanpa tiene diversos negocios de tacos, algunas personas incluso lo acusaron de haber aprovechado la gran cantidad económica para su beneficio propio.

La situación se volvió tan grande, que en cada sismo reportado en México, el nombre de Juanpa Zurita siempre salía a relucir por supuestamente haberse quedado con el dinero sin realmente haber ayudado a las personas que quedaron damnificadas. La verdad salió a la luz cuando el influencer lanzó el documental 13:14, en el que retrató y detalló cómo fue el apoyo y la entrega de viviendas que realizó con el dinero recolectado por la iniciativa Love Army México.

“Cuando tembló, lo primero que pasó es que se veía oscura esa destrucción. Pero, justo después veías muchísima inspiración, a toda la gente saliendo, ayudando, levantando escombros, pasando víveres, y eso nos inspiró a decir: hagamos algo”, dijo el pasado lunes en entrevista con Efe el también actor mexicano.

La publicación del documental demostró que Zurita si ayudó a 47 familias en Ocuilan, pues habían perdido su hogar en el sismo del 19 de septiembre. En el estreno se pudo ver que el youtuber cumplió con la reconstrucción de las casas, incluso mencionó que el documental significó un cierre y le ayudó ver que las personas estuvieron contentas.

“Realmente, el documental cumplió su objetivo y es que las familias lo vieran y estuvieran contentas. Que ahora, ustedes lo puedan ver, creo que está bonito, pero ahí realmente fue el cierre que no habíamos tenido”, dijo.

El popular influencer fue el invitado semanal del presentador a su programa El Minuto Que Cambió Mi Destino. Como era de esperarse, en algún punto del exitoso programa de Imagen Televisión ambos tuvieron que retomar sus peleas, siendo el titular quien tuvo que ofrecer una disculpa, algo que ha sorprendido en redes ya que no es “su estilo”.

“Ya hace un año y medio terminamos la misión y ahora que viste tú el documental, porque ya lo viste, que se estrena el 17 de septiembre y se llama 3:14 el reto de ayudar por Prime Video, pero tú que ya lo viste y recordaras ese momento cuando estabas haciendo la crítica al proyecto, ahora que ya viste qué pasó por dentro”, comenzó Juanpa antes de ser interrumpido por la inesperada disculpa.

Gustavo Adolfo Infante se disculpó con Juanpa Zurita tras criticarlo por ayuda del sismo de 2017 (Foto: Instagram/@elminutotv)

“Sí me dio un poco de penita, la neta, cuando me vi. O sea, ustedes lo van a ver, ojalá lo vean, hay una parte donde te topas con pared y ya o hay pa’ adelante, ya no hay manera de seguir el proyecto y cómo lo resuelve, pero bueno no se los quiero, como dicen los chavos, spoilear”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

