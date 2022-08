Juanpa Zurita fue víctima de bullying por ser tartamudo: “Me decían Porky”

El famoso es parte del elenco de 'El perro samurái' en su versión doblada al español (Foto: Archivo)

Juanpa Zurita se encuentra en plena promoción de la película El perro samurái: La leyenda de Kakamucho, donde por primera vez el youtuber incursiona en el mundo del doblaje al darle voz al personaje de “Hank”. Pero no es la primera vez que el creador de contenido ha mostrado su interés en participar en este tipo de proyectos, pues hace unos años lo intentó sin mucho éxito.

El podcaster del programa No hagas lo fácil recordó que fue rechazado en una ocasión anterior que quiso probar suerte en el doblaje, y esto se debió a sus problemas de dicción. Así lo recordó el influencer en un encuentro con reporteros a las afueras de Televisa.

“Es la primera vez que doblo una película, la verdad yo era tartamudo de chiquito y mi primera audición para hacer doblaje fue en el 2017 y me acuerdo que me fue terrible”, comenzó a contar Zurita.

“Me batearon, fue una muy mala audición, era para otra película, porque tenía problemas de dicción, la dicción es obviamente cómo vas pronunciando las letras, cómo vocalizas y a veces se me atropellan las palabras, todavía el día de hoy, considero que soy una persona que se tropieza, pero me gusta, es parte de mi personalidad”, añadió.

Pero fue con ejercicios específicos gracias a los cuales el youtuber pudo mejorar su manera de pronunciar las palabras y al paso del tiempo su mejoría fue mucha, a decir de él mismo:

“Afortunadamente de ahí a hoy he hecho varios contenidos, varios ejercicios, te pones el lápiz en la boca, tarareas, haces ciertos sonidos. Y específicamente hacer los mini docus, en YouTube, donde narro, me ayudaron mucho a agarrar confianza y además se me fue el miedo del micrófono, porque estaba acostumbrado a estar frente a una cámara, pero a veces el simple hecho de que no sea tu físico, nada más sea tu voz, cómo te puedes asegurar que puedes transmitir una personalidad”.

Luego de varios años, es hasta hoy donde Juanpa pudo obtener su oportunidad de darle vida con su voz a un personaje animado, y demostró en cabina que pudo mejorar su dicción frente a la misma persona que en su momento lo rechazó.

“Me llegó esta oportunidad de parte de Paramount, fui al estudio y oh, sorpresa, el director era el mismo que me mandó a volar hace como seis años, se llama Héctor Gómez Gil, y dije ‘mira no te va a ir tan mal como antes, no vas a salir como la última vez, haz el intento’.

“Entré, me pusieron una escena, la doblé y como al mes me llegó un correo de ‘tú te quedaste con la película’ y ya de ahí al doblaje fue todo un ejercicio con el director de encontrar la voz de ‘Hank’ , porque a pesar de que estaban buscando una voz como la mía, ‘Hank’ tiene que tener su propia esencia”, expresó el youtuber que también ha incursionado en los negocios.

Y es que el joven de 26 años recordó que recibió burlas por parte de sus compañeros de escuela, pues por aquellos años era evidente la tartamudez que padecía:

“La tartamudez, esto no es un consejo para nadie pero me funcionó a mí, fue la práctica, por mucho tiempo hice los típicos ejercicios del lápiz en la boca, te ponen a leer trabalenguas, haces ejercicios con la lengua, realmente lo que me destrabó fue la práctica de estar leyendo, vocalizando, narrando cosas todo el tiempo para que me sintiera cómodo y que a a través de tropiezos lo pudiera masterizar”, expresó.

Finalmente, Zurita le envió un mensaje a quienes se burlaron de él en su adolescencia: “Me bulearon infinitamente. Me decían ‘Porky’ en secundaria, saludos a mis compañeros de secundaria, lo logré, Porky lo logró”, dijo entre risas.

