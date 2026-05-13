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Árbol Laureano, patrimonio natural de la CDMX, es podado por CFE, denuncia Laura Bellesteros

Este árbol de más de 100 años fue defendido por activistas ambientales y vecinos para evitar que sea talado

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“Ni el cártel inmobiliario se atrevió a tanto”, escribió en sus redes sociales la legisladora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros
“Ni el cártel inmobiliario se atrevió a tanto”, escribió en sus redes sociales la legisladora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros (X: @LBallesterosM)

La senadora por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, acusó que la Compañía Federal de Electricidad (CFE) podó una ramificación del árbol Laureano en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

“Ni el cártel inmobiliario se atrevió a tanto”, escribió en sus redes sociales, donde compartió un video en el que se ven a trabajadores de la CFE al rededor del árbol, el cual fue declarado patrimonio natural de la Ciudad de México en 2025.

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En su publicación, la legisladora sostuvo que la intervención ocurrió sin que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) apareciera en el sitio y aseguró que fueron los vecinos quienes frenaron los trabajos. También señaló que el Gobierno capitalino “destruyó las Declaratorias Patrimoniales” y anunció acciones legales: “Vamos a litigarles, esto no se quedará así”, advirtió.

Laureano, árbol de más de 100 años en la CDMX

El caso de Laureano ha estado en la agenda pública desde hace varios años por la disputa entre vecinos, autoridades y un proyecto inmobiliario en la colonia Tlacoquemécatl del Valle que buscaba talarlo. Sin embargo, gracias a la resistencia de los vecinos, quienes lo defendieron, el enorme laurel de más de 100 años, se encuentra vivo en la esquina de Miguel Laurent 48 y Fresas, en Benito Juárez.

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En junio de 2025 el ejemplar fue declarado patrimonio monumental con valor ambiental, social y cultural tras la presión vecinal. Ese acuerdo establecía que el árbol no sería tocado ni dañado en sus raíces o follaje y que habría medidas de protección también para otras especies en el perímetro.

Resistencia vecinal Laureano
El ejemplar de laurel tiene más de 100 años. Crédito: Cuartoscuro.

Por ello, la denuncia de Laura Ballesteros se centra en que esa protección habría sido vulnerada pese a que Laureano contaba ya con una declaratoria formal. En su mensaje, comparó la actuación de las autoridades con prácticas del llamado “cártel inmobiliario” y sostuvo que la comunidad volvió a intervenir de manera directa para detener los trabajos.

El Gobierno de la Ciudad de México publicó además un decreto para reconocer a Laureano como Patrimonio Natural. Esa resolución formalizó su protección legal y estableció que cualquier resguardo del ejemplar debía ejecutarse conforme a un plan de manejo acordado entre dependencias capitalinas, ciudadanos promoventes y los involucrados en el predio.

La defensa de activistas y ciudadanos por Laureano

La defensa de Laureano surgió cuando residentes de la zona y activistas ambientales, denunciaron que una desarrolladora buscaba intervenir el terreno donde se ubica el árbol. A partir de esas quejas, vecinos impulsaron medidas legales, contacto con autoridades ambientales y una campaña pública para impedir su tala.

Ballesteros retomó ahora esa disputa para sostener que la protección oficial no ha bastado. Su denuncia y el anuncio de futuras acciones legales, coloca otra vez el caso en el centro del choque entre comunidad, alcaldía y dependencias del Gobierno capitalino por el alcance real de las declaratorias patrimoniales sobre el arbolado urbano.

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