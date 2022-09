Gustavo Adolfo Infante tachó de ‘ardido’ a Lupillo Rivera: “Belinda te cambió por Nodal”

(Getty Images South America/ Medios y Media - Foto Instagram: @belindapop)

Gustavo Adolfo Infante continúa envuelto en la polémica. Y es que tras su acalorada discusión con sus compañeros de Sale el Sol cuestionó el verdadero impacto artístico que tiene Lupillo Rivera al decir que actualmente “canta en marisquerías”. Como era de esperarse, el Toro del Corrido respondió bastante molesto a través de redes sociales, donde también apareció el periodista de espectáculos para tacharlo de ardido por una de sus controversias más fuertes, su ruptura con Belinda.

Fue hace unos días cuando Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra el intérprete de Grandes Ligas por la supuesta actitud que habría tenido con Dulce en El Retador. De acuerdo con la cantante mexicana, durante su participación en el reality show notó algunas irregularidades por parte de su colega que consideró como injusticias, las cuales terminaron por orillarla a retirarse del programa.

“Se volvió algo muy ventajoso [...] A mí no me llega porque si fuera alguien que verdaderamente fuera importante para mí, pues a lo mejor me dolería [...] Yo nunca he visto ni siquiera anunciado un concierto suyo, no le quito ningún mérito, obviamente lo tendrá en algún lado”, dijo la artista de 67 años durante su visita a De Primera Mano.

Fue bajo este contexto cuando el conductor comentó: Sí está cantando en marisquerías allá en California, está bien.

Captura de la polémica publicación de Lupillo Rivera y la postura del periodista. (Instagram: @lupilloriveraofficial)

Estas declaraciones no tardaron en llegar al hermano de Jenni Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram respondió con mucho respeto a la intérprete de Tu muñeca: “Gracias , Dulce, siempre seré fan”. Pero su humor cambió con Gustavo Adolfo Infante, cuyos comentarios tachó de “ardidos” porque considera que posiblemente está molesto con él debido a que no ha querido darle nuevas entrevistas.

“Aquí se ve lo poco profesional, donde se contradice no más porque yo no quiero darle entrevistas”, escribió. Como muestra de ello recuperó un fragmento de la charla que tuvieron hace aproximadamente tres años para El minuto que cambió mi destino, donde se escucha al periodista reconocer su amplia trayectoria.

El cantante se sumó a otros artistas que públicamente han arremetido contra el periodista por sus declaraciones. (Foto: Instagram/@lupilloroveraofficial)

Lupillo Rivera aprovechó la situación para externar su opinión respecto al encontronazo que Gustavo Adolfo Infante protagonizó con Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Alex Kaffie durante una emisión de Sale el Sol: “A sus compañeras que mal las trata…es una barbaridad que @imagentvmex no tenga control sobre todo lo que hace….”.

Horas más tarde el periodista de espectáculos apareció en la sección de comentarios de la publicación del cantante solo para recordarle que hace unos años estuvo “ardido” porque Belinda rompió su relación y meses después comenzó su tórrido romance con Christian Nodal que casi termina en boda.

Lupillo Rivera y Belinda habrían tenido un romance mientras trabajaban en "La Voz". (Foto: Instagram)

Te recuerdo que el primer ardido porque Belinda te cambió por Nodal fuiste tú.

También comentó que Mayeli Alonso -ex esposa del Toro del corrido- supuestamente ha lanzado puros comentarios negativos sobre él desde que se divorciaron. Recordó que desde hace varios años no tiene una buena relación con sus hermanos -cabe recordar que logró reconciliarse con Jenni Rivera antes de su lamentable fallecimiento- y mencionó que desde hace un tiempo no ha sacado éxitos.

(Foto: Gettyimages)

“Tu ex esposa se ha expresado horrible de ti. Tus hermanos te vomitan. Tienes 10 años que no tienes un solo éxito musical. Tus presentaciones son en serio muy pequeñas, es decir que le interesas a muy poca gente.”

Respecto a su supuestas intenciones de acordar una entrevista con él, declaró: “Y la verdad no me interesa ninguna entrevista contigo. De qué vas a hablar? De cómo abusaste y te burlastate de una cantante MEXICANA como la señora Dulce? Te dejo porque tengo mucho trabajo”.

