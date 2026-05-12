Cámara de Diputados plantea reforma para frenar patrones engañosos en servicios financieros digitales

Solo el 23% de la población adulta mexicana lee los contratos antes de aceptar servicios financieros en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de reforma planteada por el diputado Ricardo Monreal Ávila busca establecer límites claros frente a los “dark patterns” o patrones engañosos en el diseño de las plataformas de servicios financieros digitales, con el fin de proteger la libertad de decisión de los usuarios en un contexto donde, según cifras del legislador, solo el 23% de la población adulta en México lee los contratos antes de aceptarlos.

Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso de mecanismos digitales que inducen, manipulan o dificultan las decisiones informadas de millones de personas que hoy contratan créditos, abren cuentas o aceptan servicios a través de interfaces diseñadas para simplificar, pero también para condicionar sus elecciones, de acuerdo con el comunicado de la Cámara de Diputados difundido este 11 de mayo.

PUBLICIDAD

La iniciativa busca prohibir prácticas digitales que obstaculizan la decisión informada

La propuesta de Monreal busca incorporar en la legislación mexicana conceptos como interfaz digital y prácticas engañosas en el entorno financiero digital. (Foto: Cámara de Diputados)

La propuesta de Monreal, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 6 de mayo, plantea reformas a tres leyes: la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Estas modificaciones buscan incorporar en la legislación financiera mexicana las definiciones de interfaz digital y prácticas engañosas en el entorno digital. Monreal detalló que: “Estas últimas son los diseños de interfaz que, mediante su estructura, presentación o flujo, inducen, presionan, manipulan o dificultan decisiones libres e informadas por parte de las personas usuarias”.

PUBLICIDAD

El legislador de Morena advirtió que una plataforma puede cumplir de manera formal con mostrar términos y condiciones, pero aun así afectar la libertad de decisión mediante técnicas como el ocultamiento visual, la confusión deliberada o la presión psicológica.

Monreal propuso que la CONDUSEF esté facultada para revisar tanto el contenido formal de los contratos de adhesión como los mecanismos digitales por los que estos se presentan y se ejecutan. Además, señaló que los contratos deberán corresponder funcional y operativamente con las interfaces utilizadas, garantizando que los procesos sean claros y transparentes para el usuario.

PUBLICIDAD

La iniciativa obliga a que cualquier información proporcionada a través de medios digitales debe presentarse de forma clara, veraz y estructurada, evitando cualquier inducción a error. Si el diseño de la interfaz induce decisiones contrarias al interés del usuario, oculta información relevante, dificulta cancelaciones o genera percepciones falsas sobre costos y riesgos, se considerará incumplida la obligación de informar, incluso si los términos están disponibles.

CONDUSEF registró más de 550 mil reclamaciones por productos no solicitados

En 2022, la CONDUSEF registró más de 550 mil reclamaciones por cargos no reconocidos o productos no solicitados a través de plataformas digitales financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información presentada por Monreal y basada en datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 76.5% de la población adulta en México tiene acceso a un producto financiero formal, aunque el resto aún realiza estas contrataciones sin leer los términos ni cuestionar las condiciones.

PUBLICIDAD

El diputado reveló que tan solo en 2022 se registraron 554 mil 026 reclamaciones de asesoría o defensa ante la CONDUSEF por cargos no reconocidos o productos no solicitados a través de plataformas digitales. Este volumen de quejas refleja el riesgo real al que están expuestas las personas usuarias por el uso de diseños de interfaz que pueden provocar cargos involuntarios, endeudamiento prolongado o incluso pérdidas patrimoniales.