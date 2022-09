Lupillo Rivera explotó contra Gustavo Adolfo Infante por decir que canta en marisquerías: “Se contradice no más”

(Getty Images South America/ Medios y Media)

Gustavo Adolfo Infante sigue dando de qué hablar tras la acalorada discusión que protagonizó con sus compañeros Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Álex Kaffie durante una emisión en vivo del matutino que conducen. Ahora, el periodista de espectáculos está envuelto en el escándalo porque lanzó un comentario despectivo sobre la carrera de Lupillo Rivera al decir que canta en marisquerías y, como era de esperarse, el Toro del Corrido le respondió.

Todo comenzó hace unas horas, cuando Dulce asistió como invitada especial a De Primera Mano para hablar sobre su paso por El Retador, un reality donde artistas imitan a otras estrellas. Durante la charla, la intérprete de Tu muñeca arremetió contra Lupillo por la supuesta actitud que tuvo con ella durante el programa.

“A mí no me llega porque si fuera alguien que verdaderamente fuera importante para mí, pues a lo mejor me dolería”, declaró. Gustavo Adolfo Infante continuó con la entrevista preguntando sobre los éxitos musicales que ha lanzado el cantante durante toda su carrera y tanto Dulce como los conductores dijeron no conocer ninguno.

“Yo nunca he visto ni siquiera anunciado un concierto suyo, no le quito ningún mérito, obviamente lo tendrá en algún lado”, continuó la intérprete de 67 años. “Si está cantando en marisquerías allá en California, está bien”, comentó el periodista. “A todo dar, trabajo es trabajo”, agregó Dulce.

La oriunda de Tamaulipas explicó que durante su estancia en El Retador notó un grado de preferencia de Lupillo Rivera con una concursante, lo que terminó por molestarla, pues considera que no era justo para la competencia: “Se volvió algo muy ventajoso”. Pero eso no es todo, según explicó algunos seguidores del show notaron que el hermano de Jenni Rivera supuestamente hacía gesticulaciones de desagrado en su contra.

“Es triste lo que hizo el señor. Bendito Dios yo estoy entera, mi vida sigue [...] es una persona extranjera que viene a nuestro país, se le abren los brazos y creo que lo menos que puedes hacer es ser respetuosos con los ciudadanos de este país que te brindan un espacio, un lugar”, dijo.

Estas declaraciones llegaron a oídos de Lupillo Rivera, quien respondió con mucho respeto a la cantante mexicana a través de su cuenta de Instagram: “Gracias , Dulce, siempre seré fan”. Pero la situación fue diferente con Gustavo Adolfo Infante, pues considera que de cierta manera está molesto con él porque no ha querido darle nuevas entrevistas.

“Aquí se ve lo poco profesional, donde se contradice nomas porque yo no quiero darle entrevistas”, escribió.

El intérprete de Grandes Ligas agregó un video donde recuperó un fragmento de la entrevista que le concedió hace aproximadamente tres años para El minuto que cambió mi destino, donde se escucha al periodista reconocer su amplia trayectoria. Lupillo Rivera también aprovechó para pedirle a la televisora que reconsidere tener a Infante como colaborador y recordó su encontronazo con Joanna y Ana María Alvarado.

“A sus compañeras que mal las trata…es una barbaridad que @imagentvmex no tenga control sobre todo lo que hace….”, concluyó.

Hasta el momento Dulce y Gustavo Adolfo Infante no han hecho declaraciones al respecto. No obstante, la publicación de Lupillo Rivera se llenó con reacciones sobre toda la situación que está enfrentando el periodista de espectáculos.

“Ese Gustavo esta del lado quien le da entrevistas o son sus amigos”. “Mi Lupe, eres el rey así no más, el toro del corrido”. “Yo no me sé ninguna canción de ella, pero El despreciado si me la sé @lupilloriveraofficial y si canta en marisquería, palenques, hasta auditorios, usted tiene una trayectoria de muchos años mi Lupillo”, escribieron.

