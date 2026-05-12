¿Qué siente un perro cuando lo abandonan? Especialistas de la UNAM revelan las heridas invisibles que genera este trauma en los canes

Cuando un perro enfrenta el abandono, no solo pierde su hogar, también se ve privado de la seguridad y el vínculo emocional que su cuidador le proporcionaba.
Y aunque ellos no puedan hablar, especialistas señalan que este proceso deja secuelas profundas en su salud mental, pues la ciencia ha demostrado que los perros tienen una vida emocional compleja y susceptible al trauma al igual que los humanos.
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Así lo señaló la profesora Sofía R. Viniegra de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un articulo publicado en la Gaceta oficial de la institución.
En este sentido, la profesora advirtió que el abandono debe entenderse como una forma de trauma pues los perros, al ser animales sociales, desarrollan lazos de apego con los humanos.
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Romper este vínculo de manera abrupta desencadena en ellos estrés, ansiedad y desorientación. En su experiencia clínica, es común observar que un perro que ha sido abandonado caiga en un estado de inhibición conductual, que llega a confundirse con calma, pero en realidad es “una forma de depresión”.
Heridas emocionales, sistemas inmunológicos alterados y la clave está en la tenencia responsable: lo que la UNAM revela sobre perros abandonados
Entre las consecuencias fisiológicas a largo plazo de este estrés, algunos perros desarrollan alteraciones en el sistema inmunológico.
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Los síntomas más frecuentes incluyen la negativa a comer, a jugar o a relacionarse tanto con humanos como con otros animales.
“A veces simplemente se queda quieto, sin responder a los estímulos. Esto es parte de una respuesta emocional intensa a un evento traumático”, explica la experta.
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Y es que el proceso de vinculación no es exclusivo de los humanos. Así como los niños pequeños requieren de sus cuidadores para sentirse seguros, los perros dependen de la figura humana para regular sus emociones y mantener rutinas que les den estructura.
Cuando este soporte desaparece repentinamente, el animal queda vulnerable y desorientado.
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Para Viniegra, comprender la emotionalidad de los perros no implica “humanizarlos”, sino reconocer que también pueden sufrir experiencias complejas que afectan su conducta y su salud. La experta insiste en que los síntomas emocionales y físicos tras el abandono pueden durar mucho tiempo si no se atienden.
En este sentido, y de acuerdo con los especialistas de la UNAM, tenencia responsable es el factor que puede romper este ciclo. Adoptar un perro significa comprometerse a su bienestar integral, más allá de proporcionar comida o un techo.
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El animal necesita de un vínculo afectivo estable que solo se puede construir con tiempo y dedicación. Para superar el trauma del abandono, la experta recomienda un proceso que combine paciencia, consistencia y, cuando sea necesario, acompañamiento profesional.
Muchos perros pueden rehabilitarse si reciben el apoyo adecuado
Según la profesora de la UNAM, los perros “sí pueden rehabilitarse emocionalmente”, aunque el proceso requiere tiempo e intervención especializada. El cuerpo, la memoria y la conducta del perro son los medios a través de los cuales expresa las secuelas del abandono “no con palabras ni con conceptos, pero sí con el cuerpo, con la memoria y con sus conductas”.
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Estas heridas emocionales dejan huellas duraderas. El perro abandonado puede mostrar cambios evidentes en su lenguaje corporal y en su comportamiento cotidiano, manifestando el peso del maltrato sufrido.
Entender la dimensión real de estos daños puede llevar a una sociedad menos indiferente al sufrimiento animal.
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De acuerdo con información de UNAM Global la empatía y el compromiso de las personas representan la única vía para evitar que los perros sean tratados como objetos desechables.
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