México

¿Qué siente un perro cuando lo abandonan? Especialistas de la UNAM revelan las heridas invisibles que genera este trauma en los canes

Un animal que pierde su hogar también enfrenta heridas emocionales profundas. La ciencia analiza el dolor que deja la soledad y el proceso de sanar tras el abandono

Guardar
Google icon
Cachorro con expresión de tristeza mientras recibe caricias, mostrando vulnerabilidad y ternura en una escena emotiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La experiencia clínica revela síntomas inesperados que surgen tras el desamparo. El sufrimiento emocional y los obstáculos para regresar a una vida plena quedan a la vista de pocos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un perro enfrenta el abandono, no solo pierde su hogar, también se ve privado de la seguridad y el vínculo emocional que su cuidador le proporcionaba.

Y aunque ellos no puedan hablar, especialistas señalan que este proceso deja secuelas profundas en su salud mental, pues la ciencia ha demostrado que los perros tienen una vida emocional compleja y susceptible al trauma al igual que los humanos.

PUBLICIDAD

Así lo señaló la profesora Sofía R. Viniegra de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un articulo publicado en la Gaceta oficial de la institución.

En este sentido, la profesora advirtió que el abandono debe entenderse como una forma de trauma pues los perros, al ser animales sociales, desarrollan lazos de apego con los humanos.

PUBLICIDAD

Romper este vínculo de manera abrupta desencadena en ellos estrés, ansiedad y desorientación. En su experiencia clínica, es común observar que un perro que ha sido abandonado caiga en un estado de inhibición conductual, que llega a confundirse con calma, pero en realidad es “una forma de depresión”.

Cachorro con expresión de tristeza mientras recibe caricias, mostrando vulnerabilidad y ternura en una escena emotiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abandono va más allá de la pérdida física. Expertos explican cómo la recuperación depende de apoyo profesional, paciencia y la construcción de nuevos lazos afectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heridas emocionales, sistemas inmunológicos alterados y la clave está en la tenencia responsable: lo que la UNAM revela sobre perros abandonados

Entre las consecuencias fisiológicas a largo plazo de este estrés, algunos perros desarrollan alteraciones en el sistema inmunológico.

Los síntomas más frecuentes incluyen la negativa a comer, a jugar o a relacionarse tanto con humanos como con otros animales.

“A veces simplemente se queda quieto, sin responder a los estímulos. Esto es parte de una respuesta emocional intensa a un evento traumático”, explica la experta.

Y es que el proceso de vinculación no es exclusivo de los humanos. Así como los niños pequeños requieren de sus cuidadores para sentirse seguros, los perros dependen de la figura humana para regular sus emociones y mantener rutinas que les den estructura.

Cuando este soporte desaparece repentinamente, el animal queda vulnerable y desorientado.

Para Viniegra, comprender la emotionalidad de los perros no implica “humanizarlos”, sino reconocer que también pueden sufrir experiencias complejas que afectan su conducta y su salud. La experta insiste en que los síntomas emocionales y físicos tras el abandono pueden durar mucho tiempo si no se atienden.

En este sentido, y de acuerdo con los especialistas de la UNAM, tenencia responsable es el factor que puede romper este ciclo. Adoptar un perro significa comprometerse a su bienestar integral, más allá de proporcionar comida o un techo.

El animal necesita de un vínculo afectivo estable que solo se puede construir con tiempo y dedicación. Para superar el trauma del abandono, la experta recomienda un proceso que combine paciencia, consistencia y, cuando sea necesario, acompañamiento profesional.

Perros y gatos tristes mostrando expresiones de melancolía y soledad. Imagen que refleja la sensibilidad y afecto de las mascotas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las marcas emocionales y físicas que sufren los animales no siempre son visibles, pero su impacto puede durar toda la vida si no reciben apoyo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos perros pueden rehabilitarse si reciben el apoyo adecuado

Según la profesora de la UNAM, los perros “sí pueden rehabilitarse emocionalmente”, aunque el proceso requiere tiempo e intervención especializada. El cuerpo, la memoria y la conducta del perro son los medios a través de los cuales expresa las secuelas del abandono “no con palabras ni con conceptos, pero sí con el cuerpo, con la memoria y con sus conductas”.

Estas heridas emocionales dejan huellas duraderas. El perro abandonado puede mostrar cambios evidentes en su lenguaje corporal y en su comportamiento cotidiano, manifestando el peso del maltrato sufrido.

Entender la dimensión real de estos daños puede llevar a una sociedad menos indiferente al sufrimiento animal.

Con amor y cariño los perros que han sufrido abandono pueden rehabilitarse y tener una vida feliz.
Con amor y cariño los perros que han sufrido abandono pueden rehabilitarse y tener una vida feliz.

De acuerdo con información de UNAM Global la empatía y el compromiso de las personas representan la única vía para evitar que los perros sean tratados como objetos desechables.

Temas Relacionados

perrosmascotasUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cámara de Diputados plantea reforma para frenar patrones engañosos en servicios financieros digitales

El proyecto busca impedir el uso de diseños digitales que dificultan la toma de decisiones informadas en préstamos o créditos

Cámara de Diputados plantea reforma para frenar patrones engañosos en servicios financieros digitales

Reportan explosión en refinería de Salina Cruz, Oaxaca: activan emergencia al interior de Pemex

Servicios de ambulancia acudieron al complejo tras el accidente registrado esta noche en el estado

Reportan explosión en refinería de Salina Cruz, Oaxaca: activan emergencia al interior de Pemex

Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

La intérprete confesó que evitó compartir micrófonos con la periodista por temor a revelar detalles, pero terminó cediendo a una colaboración especial con ella

Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

Fotos y videos de las inundaciones tras desborde de la presa Becerra y cierre de la carretera Picacho Ajusco

Diversos puntos de la CDMX se vieron afectados por la lluvia, como la colonia Héores de Padierna

Fotos y videos de las inundaciones tras desborde de la presa Becerra y cierre de la carretera Picacho Ajusco

Luis Enrique Santander a las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

La Comisión compartió los nombres de los encargados de impartir justicia en los duelos de ida, e incluyeron nombres controversiales

Luis Enrique Santander a las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos eran los municipios donde operaba el CJNG, la Familia Michoacana y los sindicatos criminales del Edomex

Estos eran los municipios donde operaba el CJNG, la Familia Michoacana y los sindicatos criminales del Edomex

Detienen por extorsión agravada y tentativa de homicidio a Regino Gallardo, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian nuevos ataques de “Los Ardillos” pese a compromiso de Sheinbaum de atenderlos

El plazo de 60 días que define el futuro de Rocha Moya: qué debe presentar EEUU para avanzar hacia la extradición

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

Alex B revela que Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio, ni en el hospital: “No la toleraba”

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

Laura León sale en defensa de Vadhir Derbez, señalado por presunto abuso: “No hagas caso de esas tonterías”

José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón y la culpa de alejarlo de su sobrino: "Voy a atacar al máximo"

DEPORTES

Luis Enrique Santander a las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

Luis Enrique Santander a las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”