Gustavo Adolfo Infante le hizo un reproche en vivo al Burro Van Rankin: “Me volvió a bloquear”

Los famosos protagonizaron un momento en vivo (Foto: Instagram)

Gustavo Adolfo Infante continúa en el ojo del huracán después de su disputa con las conductoras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en Sale el Sol. Así, entre las múltiples peticiones de algunos famosos para que abandone de una vez por todas la televisión, el conductor de espectáculos llamó nuevamente la atención después de reprocharle en vivo al Burro Van Rankin por bloquearlo de redes sociales.

Todo sucedió durante una reciente transmisión en De Primera Mano, donde el presentador de Miembros al aire fue invitado junto a Laura Bozzo. Ante esto, Gustavo Adolfo no se contuvo y relató que, tras estar peleado muchos años con el famoso, este eliminó el contacto entre ambos radicalmente.

“Yo les quiero contar una cosa, el Burro y yo estuvimos peleados qué como 10 o 15 años y después nos reconciliamos y después en un concierto de Luis Miguel lo empiezo yo a criticar y El Burro: ‘quita esos comentarios, que no se qué’ y me volvió a bloquear el güey”, mencionó. Infante.

A esto, el Burro Van Rankin se defendió y mencionó que en aquella ocasión el conductor del Minuto que cambió mi destino sí lo hizo sentir mal con sus comentarios.

Gustavo Adolfo, Laura Bozzo y el Burro Van Rankin (Foto: Instagram)

“No, tú dijiste que yo había salido hasta el moco y yo me ardí, por dije: ‘No es cierto’”, ahondó.

A esto, Gustavo Adolfo apuntó que ya no recordaba el motivo por el cual se ofendió El Burro, pero destacó que debido a eso, el artista lo bloqueó una década más.

‘No sé qué lo estaba criticando yo y nos empezamos a pelear, tú y yo, por WhastApp y me volviste a bloquear 10 años’’, sentenció.

No obstante, la situación no paró ahí, ya que El Burro Van Rankin le refrescó la memoria al presentador y le dijo que todo se suscitó porque comenzó a decir que se emborrachaba en un importante recinto gubernamental junto al cantante de La Incondicional.

“No, la última vez que te bloqueé… fíjense como son las cosas yo me bloqueo con este güey, pero lo amo… Pero espera, fue a Los Pinos a hacer un reportaje, no te hagas güey y dice: ‘Mira aquí están los presidentes, aquí De la Madrid, En esta época aquí se la vivía El Burro Van Rankin poniéndose hasta el huev* con Luis Miguel y con Federico’... Pero y qué a los 18 años tú tomabas agua de chía (Gustavo)’’, continuó diciendo el ex conductor de Hoy.

Así, para completar la anécdota, Gustavo Adolfo Infante señaló que posterior a dicho trabajo periodístico, el artista lo contactó y le pidió que eliminara eso.

“Habla el Burro y me dice: ‘Está muy p*nche tu reportaje, quítalo y le dije: ‘no lo voy a quitar y me volvió a bloquear’’, sentenció.

Lanzan petición para quitar a Gustavo Adolfo Infante del aire

Tras la ola de críticas que hay en contra de Gustavo Adolfo Infante, los usuarios de redes sociales se organizaron para lanzar una petición que tiene como finalidad juntar suficientes firmas para que el conductor salga definitivamente de programas de televisión.

La molestia que Gustavo Adolfo Infante generó entre el público tras su pelea en Sale el Sol fue tanta que, además de no permitir que la disculpa sea suficiente para dar vuelta a la página, ahora iniciaron una colecta de firmas a través de la plataforma Change.org, para que el conductor abandone Sale el Sol y el resto de programas en donde tiene presencia; es decir, se busca que sea vetado de medios de comunicación.

