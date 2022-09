La tensión no cede entre Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro: “Ni se dirigen la palabra”

Joanna aceptó las disculpas públicas de su compañero (Fotos: Ig/@vegabiestro, Getty Images)

Hace una semana Gustavo Adolfo Infante se posicionó en el centro de la conversación luego de que el periodista estallara en una transmisión en vivo del programa Sale el sol, durante la sección “Pájaros en el alambre”, contra sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Y es que el polémico presentador expresó sus inconformidades contra el desempeño de sus colegas, pues aseguró ser el único que “lleva exclusivas” al programa matutino de Imagen Televisión. Además, expresó estar harto de que, según su percepción, las periodistas siempre intentaban desacreditar su información.

“La neta ya me cayeron gordas”, expresó el también conductor de El minuto que cambió mi destino, en la transmisión que tuvo que ser interrumpida para aligerar el tenso ambiente vivido en el foro de Sale el sol.

Luego de una junta con los ejecutivos de la televisora, se dice que tanto a Infante como a sus compañeras les habrían solicitado que arreglaran sus diferencias por el bien del programa, por lo que Gustavo se disculpó al aire el pasado viernes 9 de septiembre.

No obstante, según diversos comentarios en las redes sociales, la tensión entre “el periodista de las exclusivas” -como se autoproclama el reportero- y Joanna Vega-Biestro es evidente, pues mientras comentan las notas del espectáculo la comunicadora suele voltear hacia Alex Kaffie y a Ana María Alvarado, pese a estar sentada junto a Gustavo.

Esta situación fue comentada por el periodista Marco Antonio Silva, quien expresó que aunque los presentadores se disculparon en una transmisión en vivo, y decidieron continuar trabajando juntos, la relación entre el también titular de De primera mano y Vega-Biestro es totalmente nula y estríctamente laboral.

Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante conforman la sección "Pájaros en el alambre" (Foto: Facebook/Alex Kaffie) (Fotos: Getty Images)

“Ella ni lo masca, ni lo traga, él tampoco a ella.... Me comentan que él reconoce al paso de las horas, de los días, que sí la regó. Una persona que trabaja dentro de la misma producción me comentó que no hay buenos días, ni saludos, ni nada, entre ambos conductores”, comentó Silva en su canal de YouTube.

A decir del periodista, Ana María Alvarado ha proseguido con su labor como todos los días, sin embargo, la tensa relación entre Gustavo y Joanna es evidente y aseguró que las cosas no se pudieron solucionar entre ambos famosos debido al carácter de los dos.

“Ana María Alvarado, ya como viejo lobo de mar dentro de este negocio llega, saluda, y se acabó, pero la que de plano no puede ver ni la cara, ni en pintura a Gustavo Adolfo Infante es Joanna. Que hacen la sección de espectáculos y ni se dirigen la palabra”, añadió.

Según Marco Antonio Silva, un informante de la producción aseguró que "no se tragan" (Fotos: Ig/@vegabiestro Fb/Gustavo Adolfo Infante TV)

Silva comentó en su espacio que Joanna continúa molesta con la situación, por lo que no va a permitir que Gustavo ni nadie más se meta en su trabajo como comentarista de espectáculos.

“Dicen que Joanna sigue en su postura de que no va a permitir que nadie juegue con su pan, que si ella está dentro de la empresa no es por favoritismo, si no porque su trabajo como comunicadora la avala y que Gustavo no la llevó al programa, ni es su jefe, ni tiene un puesto por arriba del de ella... Ella es una mujer con carácter fuerte, es una mujer temperamental y muy firme a la hora de decidir sus cosas”, concluyó.

