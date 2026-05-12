Fotos y videos de las inundaciones tras desborde de la presa Becerra y cierre de la carretera Picacho Ajusco

(X/@uhhuizachito)

Las lluvias intensas de este lunes 11 de mayo provocan inundaciones y encharcamientos severos en distintas zonas de Ciudad de México.

Autoridades activan la alerta roja e implementan protocolos de emergencia para auxiliar a la población.

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Áreas afectadas por lluvias (por alcaldía)

Álvaro Obregón Desbordamiento de la presa Becerra, colonia Jajalpa Inundaciones en Lomas de Becerra y vialidades aledañas

Cuajimalpa Unidad Habitacional Huizachito con calles anegadas Colonia Contadero, Av. Arteaga y Salazar



Un paso a desnivel se encuentra completamente inundado tras las intensas lluvias, dejando un vehículo atrapado en medio del agua. (X/ @SGIRPC_CDMX)

Magdalena Contreras Reportes de encharcamientos y riesgo de deslaves

Tlalpan Inundaciones en la autopista Picacho-Ajusco Bajopuentes de Periférico, colonia Residencial Pedregal Picacho Lomas de Padierna, niveles de agua de hasta 25 cm



Alerta roja activada en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX emite alerta roja por lluvias intensas (50 a 70 mm) en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Alerta vigente desde las 20:05 horas del 11 de mayo hasta las 00:00 horas del martes 12 de mayo.

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Recomendaciones a la población por lluvia

Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.

Desconectar aparatos eléctricos.

Evitar cruzar puentes o vialidades cuando el nivel de agua sea alto.

No intentar atravesar corrientes de agua en calles o avenidas.

Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

Dónde reportar inundaciones y encharcamientos

Emergencias: 911

Locatel: 55-5683-2222

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