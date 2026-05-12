México

Fotos y videos de las inundaciones tras desborde de la presa Becerra y cierre de la carretera Picacho Ajusco

Diversos puntos de la CDMX se vieron afectados por la lluvia, como la colonia Héores de Padierna

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(X/@uhhuizachito)
(X/@uhhuizachito)

Las lluvias intensas de este lunes 11 de mayo provocan inundaciones y encharcamientos severos en distintas zonas de Ciudad de México.

Autoridades activan la alerta roja e implementan protocolos de emergencia para auxiliar a la población.

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Áreas afectadas por lluvias (por alcaldía)

  • Álvaro Obregón
    • Desbordamiento de la presa Becerra, colonia Jajalpa
    • Inundaciones en Lomas de Becerra y vialidades aledañas
  • Cuajimalpa
    • Unidad Habitacional Huizachito con calles anegadas
    • Colonia Contadero, Av. Arteaga y Salazar
Vista interior de un paso a desnivel inundado, con carteles publicitarios reflejándose en el agua y un camión blanco atrapado a la distancia
Un paso a desnivel se encuentra completamente inundado tras las intensas lluvias, dejando un vehículo atrapado en medio del agua. (X/ @SGIRPC_CDMX)
  • Magdalena Contreras
    • Reportes de encharcamientos y riesgo de deslaves
  • Tlalpan
    • Inundaciones en la autopista Picacho-Ajusco
    • Bajopuentes de Periférico, colonia Residencial Pedregal Picacho
    • Lomas de Padierna, niveles de agua de hasta 25 cm

Alerta roja activada en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX emite alerta roja por lluvias intensas (50 a 70 mm) en:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan

Alerta vigente desde las 20:05 horas del 11 de mayo hasta las 00:00 horas del martes 12 de mayo.

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Recomendaciones a la población por lluvia

  • Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.
  • Desconectar aparatos eléctricos.
  • Evitar cruzar puentes o vialidades cuando el nivel de agua sea alto.
  • No intentar atravesar corrientes de agua en calles o avenidas.
  • Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

Dónde reportar inundaciones y encharcamientos

  • Emergencias: 911
  • Locatel: 55-5683-2222
  • Redes sociales de SGIRPC CDMX

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