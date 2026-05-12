Fotos y videos de las inundaciones tras desborde de la presa Becerra y cierre de la carretera Picacho Ajusco

Las lluvias intensas de este lunes 11 de mayo provocan inundaciones y encharcamientos severos en distintas zonas de Ciudad de México.
Autoridades activan la alerta roja e implementan protocolos de emergencia para auxiliar a la población.
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Áreas afectadas por lluvias (por alcaldía)
- Álvaro Obregón
- Desbordamiento de la presa Becerra, colonia Jajalpa
- Inundaciones en Lomas de Becerra y vialidades aledañas
- Cuajimalpa
- Unidad Habitacional Huizachito con calles anegadas
- Colonia Contadero, Av. Arteaga y Salazar
- Magdalena Contreras
- Reportes de encharcamientos y riesgo de deslaves
- Tlalpan
- Inundaciones en la autopista Picacho-Ajusco
- Bajopuentes de Periférico, colonia Residencial Pedregal Picacho
- Lomas de Padierna, niveles de agua de hasta 25 cm
Alerta roja activada en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX emite alerta roja por lluvias intensas (50 a 70 mm) en:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
Alerta vigente desde las 20:05 horas del 11 de mayo hasta las 00:00 horas del martes 12 de mayo.
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Recomendaciones a la población por lluvia
- Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.
- Desconectar aparatos eléctricos.
- Evitar cruzar puentes o vialidades cuando el nivel de agua sea alto.
- No intentar atravesar corrientes de agua en calles o avenidas.
- Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.
Dónde reportar inundaciones y encharcamientos
- Emergencias: 911
- Locatel: 55-5683-2222
- Redes sociales de SGIRPC CDMX
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