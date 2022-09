Ruso Brailovsky narró cómo fue su salida de Fox Sports

El Ruso Brailovsky contó cómo fue su salida de Fox Sports (Foto: Instagram/@rusoel23)

A principios de 2022 uno de los cambios que sorprendió al público de Fox Sports fue la salida de Daniel Ruso Brailovsky pues el ex futbolista mexicano dejó la televisora en la trabajó por 11 años. Fue a través de sus redes sociales que el ex delantero compartió con sus seguidores el final de su etapa como analista deportivo y colaborador de La Última Palabra.

Cuando ocurrió esto, no se revelaron las causas del por qué el Ruso Brailovsky abandonó el programa en el que compartía el protagonismo con André Marín por las elevadas discusiones y debates que tenían en torno al fútbol mexicano. Pero, recientemente el propio analista deportivo se encargó de contar cómo fue su salida de la televisora deportiva.

En su regreso a las pantallas, pero en esta ocasión desde plataformas digitales, el jugador histórico del club América se encargó de revelar los detalles de su salida de Fox Sports y los motivos por los cuales ya no continuó en el programa deportivo.

Brailovsky es uno de los jugadores icónicos del América (Foto: Liga MX)

A través de su nuevo proyecto en su canal de YouTube El Ruso Brailovsky se animó a responder preguntas de sus seguidores y una de ellas fue encaminada a su salida de Fox Sports, así que brindó los detalles de aquel evento.

Contó que fue un acuerdo entre ambas partes pues el contrato venció y ya no hubo oportunidad de renovarlo. Compartió que todo tiene una etapa, así que su salida de Fox Sports formó parte de una de ellas en su carrera en los medios, por lo que consideró que realizó bien su trabajo durante los años en los que salió a cuadro en La última Palabra.

“Éramos un buen equipo, trabajamos en conjunto, cada uno con ideas diferentes, ya saben de los personajes que me tuve que ‘bancar’, eran varios y ellos posiblemente me tuvieron que ‘bancar’ a mí también, pero es una realidad”, explicó en su primer video publicado en YouTube.

Ya regresé, acá estoy Quieren saber porqué me fui? Donde trabajaré?https://t.co/2zH4w3UcSj pic.twitter.com/dxjHAKcOPv — Daniel Brailovsky (@RusoEl23) September 12, 2022

Dentro de la empresa hubo cambios de directivos y dueños, así que en la reestructura interna de Fox Sports diversas figuras ya no fueron consideradas, así que ya no se les brindó más tiempo de estancia en la cadena televisiva, tal fue el caso del ex futbolista argentino.

Además agregó que parte de sus proyectos que inició en la televisora ya no tendrían continuidad a causa del cambio de la directiva, por lo que aseguró que éstos ya no coincidían con los fines de la empresa, así que Daniel Brailovsky se despidió del programa.

“Todo lo que alguna vez comienza, acaba. Siempre que llovió, paró, dicen en mi país y bueno, se venció el contrato ya no había forma de continuar, hubo cambio de directiva, hubo cambio de dueños, la gente que estaba ya no era la misma que llegaba a manejar posiblemente proyectos míos que iban hacia otro rumbos rumbos y no coincidían con lo que pensaba hacer la misma empresa”, expresó.

Daniel "El Ruso" Brailovsky colaboró con Fox Sports por 11 años (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de que la empresa fue la que ya no quiso la imagen del Ruso en sus programas, el ex futbolista explicó que ambos terminaron en buenos términos y no hubo más controversias, según la propia experiencia del argentino.

“Nos despedimos de buena manera, espero que ellos piensen los mismo, por eso nos separamos”.

Brailovsky colaboró con Fox Sports por 11 años, a pesar de que fue una de las empresas en las que más tiempo estuvo al aire, no fue la primera pues anteriormente ya había colaborado en ESPN y en MVS. Por el momento aseguró que no tiene planes de volver a la televisión deportiva pues se concentrará en su canal de YouTube.

