América vs América: cómo Martinoli y el Dr. García rechazaron salir en el documental

Martinoli y Luis García rechazaron participar en el documental "América vs América" (Foto: Instagram/@garciaposti)

En el fútbol mexicano, el club América es uno de los equipos más históricos de la Primera División. Por ello, su imagen ha dividido a las aficiones debido a los campeonatos, futbolistas y directores técnicos que han construido la imagen de las Águilas. Con el estreno de la serie documental América vs América de Netflix, diversas figuras deportivas y del periodismo compartieron su testimonio sobre el legado del equipo de Coapa.

Incluso el propio José Ramón Fernández accedió a hablar del equipo para la serie de la plataforma de streaming. Pero, quienes estuvieron cerca de participar y rechazaron la oferta fueron Christian Martinoli y Luis el Doctor García. Los comentaristas de TV Azteca fueron considerados para estar en el promocional del estreno de la producción; sin embargo, tanto Martinoli como Luis García se negaron a ser partícipes de ello.

En un reciente video para el canal de YouTube del Dr. García, ambos narradores deportivos explicaron los detalles de su acercamiento con Netflix y del cómo fue el acercamiento para finalmente negar su imagen a la serie americanista. En primera instancia, Martinoli confesó que no sabía de qué iba el documental, así que leyó el libreto que le mandaron por medio de uno de sus colaboradores de Farsantes con gloria.

Martinoli aseguró que Netflix solo quería su imagen para el morbo (Foto: Instagram/@garciaposti)

Recreó la conversación que tuvo con la persona que le pasó el libreto y detalló como fue su reacción ante dicha petición pues aseguró que no se debió al dinero, pues les ofrecieron una “buena cantidad”, pero debido a la forma en la que estaba redactado, el deus mostró su incomodidad.

“‘Oye güey, me mandaron estos muchachos de Netflix un texto para que lo graben, es un promocional sobre un documental que van a lanzar’. Y entonces me manda el texto lo veo, ‘es esto nada más’, era una buena lana, sin duda. Eran tres párrafos, el documental se llama América contra América; empecé a ver dije ‘ok, es del América, no sé de que va el documental’ y empiezo a ver: ‘Nuestro equipo, volando alto...’”, dijo Christian Martinoli.

Entre risas de Luis Roberto Alves Zague y del Doctor García, Martinoli compartió su molestia por la propuesta que le mandó Netflix pues aseguró que únicamente querían usar su imagen para generar “morbo” entre el público.

“Yo dije, en ¡¿qué momento pend****o voy a grabar esto yo?!, hasta lo que ofrecían era poco, porque lo que querían era el pinche morbo de que nosotros pend*****s estemos diciendo ‘el América’ ¡¿de qué estás hablando, güey?!”.

Su reacción causó que el fanático del Chorizo Power fuera comparado con José Ramón Fernández, ex director deportivo de Azteca Deportes que forjó una escuela anti Televisa y anti América, pues no pudo ocultar su enojo cuando leyó las frases que debía de grabar.

“Agarra y dice ‘pareces José Ramón de hace 30 años, estos son otros tiempo’. Le dije pend****o. Se le fue, se le fue para que luego anden diciendo que nosotros tragamos del América, para que vean”.

Cunado Martinoli se negó a participar en el documental del América, lo compararon con José Ramón Fernández (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Por su parte, la versión de Luis García fue diferente pues no se molestó tanto como el Deus. Aseguró que en primera instancia sí mostró interés por participar en él, pero cuando le mostraron el horario de la grabación, empezó a poner trabas al proyecto. “El Doctor fue por el p**o horario”, aseguró Christian Martinoli.

Y es que, según explicó el ex futbolista americanista, el haber sido considerado para la grabación le causó extrañeza pues aseguró que había mejores personajes para entrevistar en lugar de él.

“A mí me estuvieron diciendo y dije ‘güey, creo que hay como 100 mil mejores antes que yo que tienen que hablar en ese documental a la gente que lo hizo’”, finalizó.

