Eruviel Ávila explicó por qué “sería sano” un relevo en la dirigencia del PRI

En esta ocasión, quien se manifestó en contra de Alito Moreno fue el senador Eruviel Ávila Villegas

La situación se encuentra tensa entre las diferentes facciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), especialmente por la imagen y manejo que ha encabezado el presidente nacional Alejandro Alito Moreno Cárdenas, mismo que se ha visto envuelto en escándalos de presunta corrupción, así como un posible rompimiento en la alianza de oposición Va por México.

En esta ocasión quien se manifestó en contra de su mandato en el tricolor fue el senador Eruviel Ávila Villegas, quien se unió a la postura del coordinador del PRI en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong y explicó que sí sería sano una nueva dirigencia partidaria.

Entre sus explicaciones, el exgobernador del Estado de México indicó que, más allá de los escándalos, lo que se debe de hacer es apostar por una dirigencia donde estén representados todos los grupos internos, ya que sentenció que no están representados todas las fuerzas políticas.

“No conozco la situación jurídica, no podría opinar al respecto. Lo que sí es que me sumo al comentario del coordinador Osorio Chong y yo creo que un relevo sería sano, sería oportuno, en donde insisto, todas las fuerzas políticas del PRI están representadas en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). ¿Actualmente no están representadas? No”, sentenció ante los medios de comunicación, luego de su reunión con la Mesa Directiva del Senado.

Iniciamos este martes con el doble de entusiasmo y ganas. Ya en reunión de la #MesaDirectiva del @senadomexicano. pic.twitter.com/AKlt5oQhpk — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) September 13, 2022

Asimismo, Ávila Villegas reiteró que en la discusión de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) sobre la permanencia del ejército en las tareas de seguridad pública, toda la bancada va “a ir en contra”.

Discurso similar al que emitió la extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, la cual reiteró que la postura del PRI en el Senado es clara, pues son la gran mayoría los que no creen conveniente dejar a las Fuerzas Armadas en las calles.

“En mi grupo parlamentario hemos hecho pública nuestra posición individual, cada uno de nosotros y te puedo decir que la mayoría estamos con la claridad de que esta no es una reforma que vaya a transitar, que no hay prisa para tomar una decisión de esa naturaleza”

Sin embargo, el senador Mario Zamora negó haber “sido doblado” por la dirigencia de su partido, esto luego de que solicitó tiempo para dar a conocer su postura, pues señaló que desconoce el contexto completo de la ley, por lo que necesita mayor claridad para poder emitir su posicionamiento.

“Quisiera conocer la iniciativa para poder dar con toda claridad mi postura, algo que no conozco, que no he leído me parece irresponsable opinar al respecto, expresó el senador que se ha visto cercano a Moreno Cárdenas en procesos electores y eventos públicos.

Osorio Chong volvió a pedir la renuncia de Alito

En tanto, Osorio Chong volvió a insistir en la renuncia de Alito Moreno (Fotos: CUARTOSCURO)

Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que en las próximas semanas realizará en conjunto con otros militantes una solicitud formal para adelantar la renovación de la dirigencia nacional del tricolor. Con ello buscarán que Alejandro Moreno Cárdenas deje su cargo como dirigente tras meses de desacuerdo con la militancia.

El legislador hizo este señalamiento a su paso por Querétaro, entidad que visitó con motivo del informe de gobierno de Mauricio Kuri. En un encuentro con la prensa local detalló: “Vamos a pedirlo con seriedad, con oficio en las próximas semanas, ya sabemos su contestación, pero lo que queremos es que legalmente con la obligación de los estatutos puede llamarse a elecciones en agosto para la renovación, si es que no quiere salirse ahora”.

