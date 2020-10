“Mi general Cienfuegos”: Eruviel Ávila respaldó al ex secretario de Defensa Nacional

Durante el foro virtual organizado por el Senado, el presidente de la Comisión de Marina, el priista Eruviel Ávila Villegas, expresó su respeto hacia al ex general Salvador Cienfuegos, quien fue aprehendido ayer en Los Ángeles, Estados Unidos.

Durante la reunión virtual del Parlamento Abierto Digital, realizado este viernes por el Senado para analizar la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, el ex gobernador del Estado de México (2012-2018), mencionó que es “un hombre probo” y solicitó que sea respetada la presunción de inocencia en su caso.

Dicha respuesta la otorgó luego de que el capitán Antonio Rodríguez Fritz expresara “lo lesiva que puede ser la militarización del transporte marítimo.” Esto lo dijo " a nombre de las 18 organizaciones de colegios profesionales, asociaciones civiles y sindicatos de marinos mercante".

El también Secretario del Trabajo y Conflictos de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, mencionó que fue un “día triste” luego de la detención de Cienfuegos, ya que, de acuerdo con Rodríguez Fritz, la detención demostró que el fuero militar es licencia “como James Bond”, que encubre delitos perseguidos con una investigación realizada por un país extranjero.

En el mismo foro, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, cuestionó que la justicia se realizara por otros países al hacer referencia al caso del ex Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Respaldo lo que dice Eruviel respecto al debido proceso del ex secretario de la Defensa, pero no deja de ser indignante que sea procesado por acusaciones de narcotráfico (...) Es preocupante que la justicia tenga que venir de otros países y no del nuestro, pone en evidencia que la garantía de la lucha contra la corrupción no necesariamente viene de las fuerzas armadas