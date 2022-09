Militantes del PRI pedirán formalmente que Alito Moreno deje la dirigencia, aseguró Osorio Chong

Osorio Chong buscará que Alito Moreno deje la dirigencia del PRI antes de 2024 (Fotos: Cuartooscuro)

Miguel Ángel Osorio Chong, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que en las próximas semanas realizará en conjunto con otros militantes una solicitud formal para adelantar la renovación de la dirigencia nacional del tricolor. Con ello buscarán que Alejandro Moreno Cárdenas deje su cargo como dirigente tras meses de desacuerdo con la militancia.

El legislador hizo este señalamiento a su paso por Querétaro, entidad que visitó con motivo del informe de gobierno de Mauricio Kuri. En un encuentro con la prensa local detalló:

Osorio Chong aseguró que presentará una solicitud formal para adelantar la renovación de la dirigencia del PRI (Foto: IG/@mosoriochong)

“Vamos a pedirlo con seriedad, con oficio en las próximas semanas, ya sabemos su contestación, pero lo que queremos es que legalmente con la obligación de los estatutos puede llamarse a elecciones en agosto para la renovación, si es que no quiere salirse ahora”.

Pese a que Alito Moreno podría evitar su salida prematura, Osorio Chong y quienes se oponen a él buscan evitar con esta medida que el actual líder del partido busque ampliar su periodo hasta 2024.

Por qué Osorio Chong está en desacuerdo con Alito Moreno

La oposición de Osorio Chong a la dirigencia de Moreno Cárdenas comenzó desde que en mayo de este año Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche, comenzó la difusión de grabaciones que involucran al líder priista en diversos delitos.

Entre los temas tratados en las conversaciones filtradas de Alito Moreno están ofensas contra periodistas, amago de perjudicar a empresarios, financiamiento ílicito de campañas políticas y lavado de dinero. Es por ello que no solo la imagen del político sino la del PRI quedaron dañadas, lo que desató un movimiento por parte de la militancia que buscaba su destitución.

A principios de septiembre, la inconformidad creció debido que el dirigente nacional del partido respaldó una iniciativa lanzada por Yolanda de la Torre. La propuesta busca prorrogar el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a la Guardia Nacional (GN) en tareas de seguridad pública.

Una iniciativa relacionada con la Guardia Nacional reavivó el conflicto de Osorio Chong con Alito Moreno (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Ante este proyecto, senadores del partido lanzaron un comunicado conjunto en el que lo repudiaron. El principal argumento por el se pronunciaron en contra es que era contradictorio estar en contra de la integración de la GN a la Sedena, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo proponer extender la presencia del Ejército en las calles.

Rechazamos la iniciativa que amplía el plazo para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública hasta 2028. pic.twitter.com/yaZ01UjZHQ — Senado PRI (@SenadoPRI) September 6, 2022

En el pronunciamiento aseguraron que el Gobierno de México no fortaleció las instituciones locales tal como se acordó en 2019 cuando fue aprobada la participación regulada de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024. En ese sentido fue que Osorio Chong expuso:

“Se les dio el tiempo suficiente y ahora toca cumplir el plazo”

Del mismo modo, la iniciativa de Yolanda de la Torre dejó en una situación complicada la alianza Va por México, conformada por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). A pesar de que fue anunciada una ruptura temporal de la coalición, Osorio Chong auguró la victoria del PRI en compañía de los partidos aliados.

El senador desmintió estar en contra de Va por México durante una conferencia de prensa en la cual aseguró “vamos por la alianza, no hay alguno (de los legisladores) que le puedas preguntar y no esté de acuerdo con ello. A mí, que se me quería señalar que estaba en contra de esa alianza, están equivocados”.

