Cuándo podría volver Alejandro Zendejas a la Selección Mexicana, según Yon de Luisa

Yon de Luisa aseguró que Alejandro Zendejas no tiene las puertas cerradas de la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@azensaa_)

A poco más de dos meses del arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022, los reflectores de la Selección Mexicana apuntaron hacia un posible conflicto entre Gerardo Martino y Alejandro Zendejas. No obstante, días después de que el seleccionador acusó al futbolista de extorsionar al equipo directivo del Tricolor, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aclaró cuál es el futuro del delantero.

Durante una entrevista con el medio TUDN, Yon de Luisa, dirigente de la FMF, reveló que el Tata Martino y Alejandro Zendejas sostuvieron una reunión para aclarar los rumores y malentendidos que dieron a conocer ante la opinión pública. En ese sentido, aseguró que el rumbo de la plática fue favorable y “se da la disposición de ambos lados para seguir con el camino” en la Selección Azteca, por lo que detalló cuándo podría volver a las convocatorias.

“El tiempo va a depender del jugador. El cambio se puede dar en una semana, en un año o en dos años. No hay caducidad, es cuando el jugador decida. Una vez que decida entonces se le pasará al técnico que esté, pero por ahora no puede ser convocado. Pertenece a otra federación y, por lo tanto, no podría ser convocado al día de hoy en la Selección Mexicana”, aseguró.

👤 Convocatoria para los partidos de preparación 🆚 Perú 🇵🇪 y Colombia 🇨🇴 en California. ⚽️ 🇲🇽



¡Venga, México! 💚

🇶🇦 está cada vez más cerca. 🤩 🏆



Más info. 👉🏻 https://t.co/uOv7PnPyXL#MEXTOUR | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/z1r5FQQvt1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 13, 2022

A pesar de las declaraciones, el directivo casi se animó a descartar la presencia de Zendejas en la lista de los 26 convocados para Qatar 2022. No obstante, aclaró que el interés de Martino en el jugador es añejo y sus cualidades podrían situarlo como una de las figuras a seguir en la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, así como una pieza importante en el corto y mediano plazo.

¿Qué pasó entre Alejandro Zendejas y Gerardo Martino?

Con la lesión de Jesús Manuel Corona, las puertas de la Selección Mexicana se abrieron para buscar a un personaje capaz de sustituir al Tecatito en la delantera. Con ello se abrió un abanico de opciones a las que pudo haber recurrido el Tata, pero el caso de Alejandro Zendejas generó especial expectativa entre la afición.

En medio del buen momento que atraviesa el Club América, el joven jugador se ha convertido en una pieza clave. Ante ello, diversos personajes esperaron verlo dentro de las convocatorias más recientes de la selección pero Martino reveló el motivo por el cual no ha podido tomarlo en cuenta.

Alejandro Zendejas atraviesa por uno de sus mejores momentos con el Club América (Foto: Instagram/ @azensaa_)

“No hay un problema de Federación, del entrenador, ni nada. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi como una extorsión. La realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó”, declaró el Tata en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que Zendejas cuenta con doble nacionalidad e, incluso, formó parte de la Selección de Estados Unidos que disputó el mundial Sub-17 en 2015. Aunque ya jugó partidos oficiales con el país de las barras y las estrellas todavía tiene la oportunidad de representar a México pero antes debe firmar un documento llamado One Time Switch para renunciar a sus convocatorias con US Soccer.

Ante los señalamientos, el jugador dio su propia versión de los hechos y argumentó que, más allá de negarse, alegó tiempo suficiente para leer el documento debido a que en ese momento estaba por partir al hotel de concentración de las Águilas del América.

SEGUIR LEYENDO: