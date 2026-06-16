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Aaron Mercury reveló detalles de su última llamada con Oliver Tree y confesó que sigue en shock

El influencer mexicano rompió el silencio un día después de conocerse la muerte de Oliver Tree y admitió que seguía sin procesar la noticia

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Aarón Mercury
El influencer mexicano rompió el silencio un día después de conocerse la muerte de Oliver Tree y admitió que seguía sin procesar la noticia. (@aaronmercury)

Aaron Mercury reveló que la última conversación que tuvo con Oliver Tree fue sobre un video que le había enviado para pedirle opinión, horas antes del accidente que le costó la vida al cantante estadounidense en Río de Janeiro. Un día después de conocerse la noticia, el influencer mexicano fue abordado por medios de comunicación con el rostro marcado por el dolor y admitió que seguía en shock.

“La verdad es que no me lo creo. No me lo creo”, dijo Mercury ante las cámaras, con voz entrecortada. El creador de contenido mexicano, quien había forjado con Tree una amistad que él mismo describe como una conexión familiar, reconoció que aún no encontraba palabras para procesar la pérdida.

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“Él abrazó no sólo a mí, sino a mi familia también”

La última conversación entre Aaron Mercury y Oliver Tree fue sobre un video grabado en una discoteca y un chiste del cantante sobre un choque de autos, una charla sin despedidas que el influencer mexicano ahora lleva consigo como el último recuerdo de su amigo. (Instagram/@aaronmercury)
La última conversación entre Aaron Mercury y Oliver Tree fue sobre un video grabado en una discoteca y un chiste del cantante sobre un choque de autos, una charla sin despedidas que el influencer mexicano ahora lleva consigo como el último recuerdo de su amigo. (Instagram/@aaronmercury)

Mercury detalló ante los medios que la relación con el artista fue más allá de lo profesional. “La verdad es que él abrazó, abrazó no solo a mí, sino a mi familia también y nosotros también lo abrazamos de vuelta. Hay pocas conexiones como ésta y no lo digo así nada más por decir, de verdad que es una gran persona y él se portó increíble conmigo”, expresó el influencer.

Recordó que desde el primer contacto, el cantante le transmitió una energía de apoyo genuino. “Me acuerdo desde que la primera vez que hablé fue así de que: ‘Quiero que cumplas tu sueño’. Entonces, él como que me apoyó en todo eso”, contó Mercury, quien también escribió en redes: “Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte del tuyo”.

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La última llamada: un video, un saludo y un chiste

Al ser preguntado sobre su última comunicación con Oliver Tree, Mercury narró que la conversación fue despreocupada, casi cotidiana. “La última conversación nada más tomé una llamada justo en un llamado y hasta saludó a Luka, el Oliver, porque Luka era fan”, recordó.

En esa charla, Tree le había mandado unos clips suyos “para decir que según él había chocado como mi coche”, bromeó Aarón, quien también le había enviado un video de una discoteca para preguntarle si lo subían juntos.

El cantante deseaba que fuera una broma, hace una semana el cantante había estado en México (Aaron Mercury)

Sobre el estado de las investigaciones del accidente, Mercury admitió desconocer los avances. “La verdad es que no sé. Luego estas cosas son... Y no sé cómo estén las regulaciones allá en Brasil”, señaló. Ante la pregunta de si asistiría al funeral, respondió que sería lo ideal, aunque aclaró que no quería “hostigar a nadie” en un momento en que cada quien está procesando su propio duelo. Hasta el momento de la entrevista, solo había logrado comunicarse brevemente con el mánager de Tree, sin recibir respuesta más concreta.

El fatal accidente en Brasil y las víctimas

Oliver Tree falleció la mañana del domingo 14 de junio cuando dos helicópteros colisionaron en el aire en la zona oeste de Río de Janeiro. Uno de los aparatos cayó sobre un concesionario de automóviles y provocó un incendio. Junto al cantante y comediante viajaban los influencers y productores Lucas Brito Chaves, Gaspi y Lucas Vignale, quienes también perdieron la vida. Las autoridades brasileñas abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro.

En las semanas previas a la tragedia, Mercury y Tree habían colaborado en varios videos y participaron juntos en el evento Supernova Génesis, donde el mexicano acompañó al artista al ring. “En poco tiempo te volviste un gran hermano. Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré“, escribió Mercury en su despedida pública.

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