¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de junio?

Línea 4 Ruta Norte permanece sin servicio debido a movilizaciones sociales, informó el Metrobús a través de sus redes sociales. Las autoridades recomiendan consultar actualizaciones sobre el estado del servicio a través de los canales oficiales.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8. Toma previsiones.

La Línea 2 del Metro opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. Las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas , sin ascenso ni descenso de personas usuarias.

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