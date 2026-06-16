México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

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11:19 hsHoy

Ajustes en la Línea 2 del Metro

La Línea 2 del Metro opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. Las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8. Toma previsiones.

11:05 hsHoy

Línea 4 Ruta Norte del MB sin servicio

Línea 4 Ruta Norte permanece sin servicio debido a movilizaciones sociales, informó el Metrobús a través de sus redes sociales. Las autoridades recomiendan consultar actualizaciones sobre el estado del servicio a través de los canales oficiales.

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