¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de junio?

11:19 hsHoy
Ajustes en la Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. Las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8. Toma previsiones.
11:05 hsHoy
Línea 4 Ruta Norte del MB sin servicio
Línea 4 Ruta Norte permanece sin servicio debido a movilizaciones sociales, informó el Metrobús a través de sus redes sociales. Las autoridades recomiendan consultar actualizaciones sobre el estado del servicio a través de los canales oficiales.