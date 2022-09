Tata Martino sentenció participación de Zendejas con el Tri en Qatar 2022: “Es casi como una extorsión”

Alejandro Zendejas, actual futbolista del Club América, tiene la posibilidad de representar a Estados Unidos o México. Foto: Instagram/@azensaa_

Luego de las declaraciones de Gerardo Martino, parece ser que la intención de Alejandro Zendejas por asisitir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Mexicana está acabada. Y es que, el entrenador nacional se refirió al caso del futbolista del América en el que expuso el trasfondo de la situación por la que no es llamado al Tri.

El jugador de 24 años de edad cuenta con doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, y aún cuenta con la opción de representar al país que eliga. O que lo llame. Es por eso que la reciente convocatoria para enfrentar a Paraguay fue motivo de cuestionamientos y señalamientos hacia el Tata, pues dejó fuera al americanista a pesar de su buen momento en la Liga MX.

Sin embargo, tras el partido ante lo sudamericanos el seleccionador dio detalles de la situación con Zendejas en la que dejó saber que es el futbolista quien no ha cumplido con su parte para finalmente ser considerado en el Tri de forma definitiva. El argentino señaló que la ausencia se debe a que el jugador no ha firmado una carta en la que renuncia a cualquier posibilidad de ser llamado por el US Soccer Team, algo a lo que ya se había comprometido.

“Yo creo que las cosas hay que decirlas como son: el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Le exigen que quiera jugar para la Selección de México y no firmó el documento, deberían de preguntar al jugador.

Gerardo Martino, entrenador de México, en partido contra Paraguay. Foto: Dale Zanine-USA TODAY Sports

“No hay un problema de Federación, del entrenador, ni nada. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión. Pero la realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista, primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten”, dijo Martino en entrevista para TUDN.

Es así que el futuro de Zendejas en Selección Mexicana, por lo menos en los próximos meses, está sentenciado. Si algo ha dejado claro Gerardo Martino al frente del Tri es que no responde ante amenazas o indicios de esta para llamar a un jugador si se le condiciona por algo que no sea el renidmiento dentro de una cancha de fútbol.

Algo similar paso con Marcelo Flores quien contaba con tres posibilidades de representación nacional y que, en meses recientes, dejó entrever su intención de asistir a Qatar 2022 aunque ello le significará despedirse de México. Finalmente, el juvenil formado en el Arsenal de Inglaterra se decidió por el combinado azteca y su presencia en el Mundial ya es mera decisión del entrenador nacional, quien mostró una postura idéntica a la del caso de Zendejas.

Alejandro Zendejas cuenta con la posibilidad de representar a los Estados Unidos o México. Foto: Kelley L Cox-USA TODAY Sports

Partido anecdótico

En cuanto a lo deportivo, el equipo de Martino se presentó en la cancha del Mercedes Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos, en donde se enfrentó a Paraguay en duelo de carácter amistoso. A pesar de la superioridad que mostró el conjunto mexicano, fueron los sudamericanos quiene se llevaron el resultado a favor con una solitaria anotación de Derlis González a los 50 minutos de juego.

“Si se sucede un primer tiempo como el de hoy y se abuchea ese primer tiempo, no tiene lógica lo que está pasando. Es por hacerlo nada más. No abucheas a un equipo que jugó bien porque en definitiva los jugadores lo hicieron bien. Entonces por qué seguir haciendo algo que genera algo que está fuera de contexto”, se refirió el Tata sobre las reacciones de la afición a la derrota.

