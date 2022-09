Zendejas vs Martino: el América se comunicará con la FMF por la supuesta “extorsión” al Tata (Fotos: Gettyimages)

La Selección Mexicana no sale de una polémica cuando ya está metido en otra, en especial alrededor de la figura de Gerardo Martino, quien ha recibido miles de críticas debido al funcionamiento del Tricolor y que ahora se ganó otro capítulo por sus palabras alrededor de Alejandro Zendejas.

“Si la exigencia o la duda es si (Zendejas) va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión. Pero la realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista, primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten”, dijo Martino en entrevista para TUDN tras el último amistoso vs Paraguay.

Ante esta acusación, ahora se ha revelado que el Club América, equipo al que pertenece Zendejas y con quien ha mostrado un extraordinario nivel, se comunicará con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para ponerle punto final a esta polémica.

Alenadro Zendejas es titular indiscutible con el América y relevo natural en la posición de Tecatito Corona con la Selección (Foto: Instagram/ @azensaa_)

De acuerdo con ESPN, la directiva encabezada con Héctor González Iñárritu y Santiago Baños se comunicará con Yon de Luisa, actual mandamás de la FMF, con quien mantienen una buena relación debido a su pasado al interior del conjunto de Coapa y a que fue su relevo en la silla de la Federación.

El objetivo podría ser facilitar la comunicación para los trámites del cambio de selección, conocido como One Time Switch en inglés, y que de esta forma quede zanjada la polémica alrededor del tema.

De cualquier forma, la convocatoria de Alejandro Zendejas con México luce complicada después de este problema suscitado en declaraciones a la prensa, pues más allá de que pueda representar al Tri en el futuro, la cercanía del Mundial sería el principal impedimento para modificar los jugadores planeados por el Tata Martino.

"El jugador tenía que firmar un documento y no lo firmó. Dijo que iba a firmar y luego no lo firmó", 'Tata' Martino aclara el tema de @AlexZendejas8🤯



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/aSfdbPyA2G — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 1, 2022

Cabe recordar que Iñarritu ya tuvo el puesto como Director de Selecciones Nacionales, puesto que hasta hace uno meses ostentaba Gerardo Torrado y que ahora posee Jaime Ordiales; mientras que Baños fue el Director Deportivo del Tri cuando se fue Miguel Herrera.

De acuerdo con TUDN, la realidad con el tema de Zendejas y su negativa para firmar el cambio de federación giró alrededor de la falta de tiempo.

Alejandro nunca se habría negado a “no firmar” el documento, sino lo que pidió fue tiempo suficiente para leerlo y después tomar la decisión con respecto a su participación con México o EEUU.

Y es que cuando el personal de la Selección Mexicana llegó con el jugador, éste se encontraba a punto de abordar el autobús del equipo para viajar a una concentración en Coapa, por lo que no imaginó que personal de la FMF y la selección lo interceptaran en ese momento.

Fernando ‘Tano’ Ortiz defendió a Alejandro Zedejas de Gerardo Martino (Foto: Especial/Instagram/@azensaa_/Twitter/@ClubAmerica/ EFE/José Méndez)

Quien también se sumó a la conversación fue el estratega de las Águilas, Fernando Ortíz, quien defendió a su pupilo de las fuertes declaraciones del seleccionador nacional.

“No soy quien para opinar respecto a las decisiones que se tomen en un área que no me corresponde, pero hay que tener cuidado con las palabras y como se utilizan a la hora de comunicar, sea el entrenador de Selección o quien sea. La comunicación no es fácil y a veces hay que medir las palaras”, opinó el ténico argetino.

Respecto al sentir del jugador, El Tano manifestó que, pese a la polémica de Alejandro Zendejas, el jugador se encuentra centrado en el América, por lo que espera que en lo que queda del torneo regular del Apertura 2022 no se vea mermado anímicamente.

SEGUIR LEYENDO: