EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 16 de junio: transportistas cerrarán cuatro vialidades en el Edomex

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Transportistas realizarán bloqueos hoy martes 16 de junio

Bloqueos de transportistas EFE/Jorge Ábrego

Transportistas y comerciantes de Naucalpan bloquearán cuatro vialidades del Edomex este martes 16 de junio para exigir la destitución de Pedro Gálvez, subdirector de Desarrollo y Fomento Económico del municipio, a quien acusan de extorsiones y amenazas contra comerciantes afiliados a la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México.

La organización no precisó la hora de inicio de los bloqueos, pero advirtió que las afectaciones se concentrarán en:

Lomas Verdes

Primero de Mayo

Gustavo Baz

la lateral del Periférico Norte

La Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México señaló que sus integrantes han sufrido amenazas y extorsiones por parte del funcionario, aunque no existe hasta ahora una denuncia formal. La agrupación convocó a todos los comerciantes afectados a sumarse a la manifestación, que describió como pacífica.

A la protesta se sumará la organización Yaqui Alfa, que respaldó la demanda y afirmó que sus acciones se basarán en la legalidad y el diálogo. “Respaldamos a comerciantes, transportistas y ciudadanos que, de manera pacífica, alzan la voz para exigir justicia, trato digno y respeto a sus derechos”, señaló la agrupación.

Rutas alternas para evitar los bloqueos en Naucalpan