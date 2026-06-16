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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 16 de junio: transportistas cerrarán cuatro vialidades en el Edomex

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11:13 hsHoy

Transportistas realizarán bloqueos hoy martes 16 de junio

Bloqueos de transportistas EFE/Jorge Ábrego
Bloqueos de transportistas EFE/Jorge Ábrego

Transportistas y comerciantes de Naucalpan bloquearán cuatro vialidades del Edomex este martes 16 de junio para exigir la destitución de Pedro Gálvez, subdirector de Desarrollo y Fomento Económico del municipio, a quien acusan de extorsiones y amenazas contra comerciantes afiliados a la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México.

La organización no precisó la hora de inicio de los bloqueos, pero advirtió que las afectaciones se concentrarán en:

  • Lomas Verdes
  • Primero de Mayo
  • Gustavo Baz
  • la lateral del Periférico Norte

La Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México señaló que sus integrantes han sufrido amenazas y extorsiones por parte del funcionario, aunque no existe hasta ahora una denuncia formal. La agrupación convocó a todos los comerciantes afectados a sumarse a la manifestación, que describió como pacífica.

A la protesta se sumará la organización Yaqui Alfa, que respaldó la demanda y afirmó que sus acciones se basarán en la legalidad y el diálogo. “Respaldamos a comerciantes, transportistas y ciudadanos que, de manera pacífica, alzan la voz para exigir justicia, trato digno y respeto a sus derechos”, señaló la agrupación.

Rutas alternas para evitar los bloqueos en Naucalpan

Los automovilistas que se dirijan hacia la Ciudad de México podrán considerar el Viaducto Elevado Bicentenario, la Avenida de los Barrios, la Autopista Chamapa-Lechería y la Avenida Luis Donaldo Colosio como opciones para rodear las zonas de bloqueo.

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