Alfonso Durazo respaldó la propuesta del PRI para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2028

Alfonso Durazo también reiteró su apoyo en el paso de la Guardia Nacional a la Sedena (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, hizo evidente su apoyo a la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que se extienda la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de cinco a nueve años.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, donde reiteró su respaldo a la iniciativa de ley propuesta por la legisladora priista Yolanda de la Torre, la cual calificó como “necesaria” y “atinada”.

“Reconocemos la necesidad de extender la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, como atinadamente ha propuesto”

El gobernador morenista justificó su apoyo bajo el argumento de que sin la presencia del Ejército no sería posible garantizar la seguridad en el territorio mexicano, por lo que también se volvió a pronunciar a favor del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el cual dejaría de tener un mando civil para adoptar uno militar.

La propuesta de la diputada priista busca que se amlíe de 5 a 9 años la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“La medida ayudará enormemente a optimizar los resultados de la GN en el combate a la inseguridad en Sonora”, aseguró Durazo Montaño, algo contrario a lo que militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Demócrata (PRD) han señalado, toda vez que advierten sobre una “militarización” del país.

Momentos antes de que el integrante de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) emitiera su respaldo a este par de iniciativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 12 de septiembre.

Desde Palacio Nacional, el tabasqueño se pronunció a favor de la propuesta de la diputada del tricolor y acusó de “hipócrita” la postura de los grupos opositores que en diversas ocasiones han expresado su rechazo sobre la participación de la FFAA en tareas de seguridad pública.

“Yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo (...) Es importante que se amplíe porque en marzo de 2024 termina el plazo y ya no podrán ayudar en tareas de seguridad, ni el Ejército ni la Marina (...) Tenemos que seguir contando el apoyo de estas dos instituciones”

Alianza Va por México se encuentra "temporalmente suspendida". (Foto: @epigmenioibarra)

Diferencias en “Va Por México”

La propuesta de Yolanda de la Torre tiene como fin modificar el artículo Quinto Transitorio de la Reforma Consitucional en la que se creó la GN, con el objetivo de que sea hasta 2028 (y no en 2024) el periodo en el que las Fuerzas Armadas ejerzan labores de seguridad pública.

Lo anterior ha generado desencuentros y diferencias dentro de la coalción de “Va Por México”, conformada por el PRI, PAN, PRD. Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre, estos dos últimos partidos dieron a conocer la suspensión temporal de la alianza que mantenían con el tricolor, debido a las diferentes posturas sobre esta propuesta.

El dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, aseguró que el voto de Acción Nacional irá en contra. “No a la militarización, no al retroceso, no a los actos dictatoriales”, aseveró. Por su parte, el líder del sol azteca aseguró que no apoyará este proceso que se discturiá el próximo martes 13 de septiembre en la Cámara de Diputados.

En tanto, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha mostrado en varias ocasiones su respaldo a la propuesta de Yolanda de la Torre y, en respuesta a Cortés y Zambrano, Alito aseguró que su partido no recibirá ningún ultimátum.

