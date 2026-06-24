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Guadalajara recibe con ovación a Lumumba Vea, la “estatua humana” de RD del Congo en el Mundial 2026

Aficionados mexicanos y colombianos festejaron con gran emoción la aparición del icónico personaje

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Pese a la derrota 1-0 ante Colombia, la “estatua humana” del Congo se hizo presente en el Estadio Guadalajara tras perderse el debut contra Portugal por restricciones sanitarias. REUTERS/Daniel Becerril
Pese a la derrota 1-0 ante Colombia, la “estatua humana” del Congo se hizo presente en el Estadio Guadalajara tras perderse el debut contra Portugal por restricciones sanitarias. REUTERS/Daniel Becerril

La noche del 23 de junio en el Estadio Guadalajara fue histórica. Michel Kuka Mboladinga", mejor conocido como Lumumba Vea, volvió a cautivar a miles de aficionados durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Su llegada fue esperada tanto por los seguidores africanos como por la afición de Jalisco, que celebraron su presencia con una ovación que recorrió todo el estadio.

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La noche del 23 de junio, Lumumba Vea obtuvo un gran recibimiento por mexicanos y colombianos en el Estadio Guadalajara. (X)

La figura de Lumumba Vea, vestido con los colores de su país y firme sobre su pedestal, se ha convertido en un símbolo del torneo.

Su ritual de permanecer inmóvil, con el brazo derecho levantado en homenaje a Patrice Lumumba, refuerza el mensaje de dignidad y resistencia que acompaña a la selección congoleña, sin importar el marcador final.

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Un regreso celebrado tras la ausencia en el debut ante Portugal

La presencia de Lumumba Vea en Guadalajara cobró un significado especial tras haberse perdido el primer partido de su selección en Estados Unidos por restricciones sanitarias.

  • Tras superar una cuarentena obligatoria por el brote de ébola, pudo viajar a México e integrarse a la fiesta mundialista.
  • Su llegada coincidió con la de la selección congoleña, que fue recibida por un fuerte dispositivo de seguridad y decenas de aficionados en el hotel de concentración.
La afición de Jalisco recibió con una gran ovación a República Democrática del Congo y a Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea. (X/ @FecofaRdc)
La afición de Jalisco recibió con una gran ovación a República Democrática del Congo y a Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea. (X/ @FecofaRdc)

La ovación en el Estadio y el interés de la prensa internacional confirman que su regreso era esperado tanto como el de cualquier jugador clave.

Al final, su aparición refuerza el ánimo de la afición y la identidad del Congo, más allá del resultado adverso ante Colombia.

El ritual de la “estatua humana” se vuelve viral

Durante todo el encuentro, Lumumba Vea fue aplaudido y enfocado por los aficionados, manteniendo su icónica pose:

  • Vestido con traje, corbata de colores y lentes oscuros, subió a su base detrás de la banca de su selección y permaneció inmóvil durante los 90 minutos.
  • Su postura, con la palma derecha abierta al cielo, homenajeó la estatua de Patrice Lumumba, líder de la independencia congoleña y símbolo de memoria nacional.
La “estatua humana” regresó tras ausentarse del debut del Congo ante Portugal por restricciones sanitarias. REUTERS/Arsene Mpiana
La “estatua humana” regresó tras ausentarse del debut del Congo ante Portugal por restricciones sanitarias. REUTERS/Arsene Mpiana

Al cierre del partido, numerosos seguidores corrieron a buscar una foto con él, consolidando su estatus de ícono mundialista.

Orgullo y resistencia pese a la derrota

A pesar de la caída 1-0 ante Colombia, el espíritu de Lumumba Vea se mantuvo firme ante la Ola Amarilla.

  • Su ritual, nacido en la Copa Africana de Naciones 2025, transforma cada partido en un acto de resistencia y homenaje a la historia congoleña.
  • La ovación recibida en Guadalajara refleja cómo el futbol puede unir pasión, cultura e identidad en una sola imagen.
Miles de aficionados se acercaron a Lumumba Vea para pedirle una foto y festejar su llegada a Guadalajara. REUTERS/Arsene Mpiana
Miles de aficionados se acercaron a Lumumba Vea para pedirle una foto y festejar su llegada a Guadalajara. REUTERS/Arsene Mpiana

De esta manera, la “estatua humana” del Congo se despidió de México con la misma dignidad con la que llegó, dejando huella en la memoria emocional de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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