México

Kenia Os rompe el silencio y revela por qué la canción con Belinda y Danna Paola sigue congelada

La tardanza en el lanzamiento de esta colaboración ha sido comentada entre los fandoms

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Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
(Kenia OS)

El proyecto musical que uniría a Kenia Os, Belinda y Danna Paola despertó una enorme expectativa en el panorama del pop mexicano.

Sin embargo, la colaboración terminó sumida en una pausa indefinida, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas sobre el verdadero motivo detrás de la demora.

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Durante los últimos meses, la posibilidad de escuchar a las tres artistas juntas se convirtió en tema recurrente en redes sociales y portales especializados.

Las especulaciones crecieron cuando, después de finalizar la grabación entre agosto y septiembre del año pasado, cada una de las cantantes retomó sus compromisos personales y profesionales, alejando cualquier anuncio oficial sobre la esperada canción.

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Razones detrás de la ausencia de la canción conjunta

La colaboración entre las tres intérpretes quedó paralizada debido a problemas administrativos relacionados, según explicó Kenia Os en un pódcast reciente.

La cantante aseguró que la pausa obedece a decisiones de su disquera, Sony Music, y no a desacuerdos personales entre las participantes.

“La canción se paró por problemas administrativos”, declaró Kenia Os, y añadió que el lanzamiento depende de la aprobación final de la compañía: “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”.

Danna Paola también se refirió al tema, señalando que, hasta ahora, no conoce la causa concreta del retraso, pero atribuye la pausa a “cositas administrativas”.

Sus palabras sugieren que el proceso no depende directamente de las artistas, sino de gestiones internas de sus equipos.

El punto central de la demora en el lanzamiento de la canción entre Kenia Os, Belinda y Danna Paola reside en cuestiones administrativas impuestas por sus respectivas disqueras.

Kenia Os remarcó que la decisión final está en manos de Sony Music, mientras Danna Paola mencionó que las razones se relacionan con “cositas administrativas”. Por ahora, no existe una fecha definida para la publicación del sencillo.

Rumores, agendas y versiones de las protagonistas

El silencio prolongado sobre la colaboración dio pie a rumores sobre posibles tensiones entre las cantantes.

Estos se intensificaron cuando Danna Paola y Belinda compartieron un video juntas en Madrid, lo que llevó a algunos seguidores a especular que Kenia Os había quedado fuera del proyecto.

Infografía de Infobae con ilustración de tres cantantes y gráficos que detallan los motivos y rumores del retraso en una colaboración pop.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para disipar las dudas, Danna Paola recordó que Kenia Os y Belinda ya habían trabajado previamente en la canción “Jackpot”, sugiriendo que no existe enemistad entre ellas.

Por su parte, Kenia Os insistió en que la relación entre las tres sigue siendo cordial y que no hay conflicto personal.

Detalles sobre el conflicto administrativo

La periodista Martha Figueroa aportó otra perspectiva, indicando en su pódcast que la canción habría sido originalmente de Kenia Os.

Según Figueroa, al comenzar el trabajo conjunto, las diferencias en los métodos de trabajo y toma de decisiones entre las artistas complicaron la colaboración. Aun así, ninguna de las involucradas ha confirmado oficialmente esa versión.

Hasta el momento, las únicas certezas provienen de las declaraciones públicas de Kenia Os y Danna Paola, quienes han reiterado que el retraso se debe a razones ajenas a su voluntad.

No se han anunciado nuevas fechas ni señales de avance en la publicación del tema.

La colaboración entre Kenia Os, Belinda y Danna Paola sigue siendo un deseo pendiente para los seguidores del pop mexicano, mientras el lanzamiento depende de resoluciones administrativas dentro de sus sellos discográficos.

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