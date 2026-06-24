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Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

El comentarista cuestionó la posible titularidad de Memo Ochoa, quien sumaría sus primeros minutos como portero en su sexta aparición en una Copa del Mundo

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El comentarista rechaza la idea que el Tri quiera rendir homenaje a Memo Ochoa
El comentarista rechaza la idea que el Tri quiera rendir homenaje a Memo Ochoa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana de Futbol ya aseguró el primer lugar de su grupo, lo que abre la puerta a que el técnico, Javier Aguirre, reserve a varios jugadores titulares en el siguiente partido de fase de grupos frente a la Selección de Chequia en el Mundial 2026.

Esta decisión riesgosa podría dejar a futbolistas como Luis Quiñones, Erik Lira y Raúl Jiménez fuera de acción por casi dos semanas de cara a la ronda de los 32 mejores de la vigésimo tercera Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

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Asimismo, el análisis sobre quién estará en la portería Tricolor mañana (miércoles) ante Chequia enfrenta una disyuntiva adicional. Guillermo Ochoa, guardameta que anunció su retiro del futbol al término de la participación de México en este Mundial 2026, jugaría en el último partido del Grupo A, dejando en banca a Raúl Tala Rangel.

Estas decisiones no dejarían nada contento al Álvaro Morales, polémico comentarista de ESPN quien sostiene que no arriesgaría a ningún jugador titular frente a Chequia y, principalmente, en el tema de Guillermo Ochoa, menciona que, tras una “pésima campaña” en Chipre , su participación ante Chequia podría afectar la confianza del Tala Rangel.

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El experimentado guardameta estuvo cerca de romperse en el entrenamiento. REUTERS/Paul Childs
El experimentado guardameta estuvo cerca de romperse en el entrenamiento. REUTERS/Paul Childs

“México ya es el primer lugar de su grupo, perfecto. Puede darle descanso a algunos jugadores si ellos no participan mañana, con respecto al último partido, habrán cumplido casi dos semanas sin haber jugado, eso es algo a considerar", comienza a decir en su programa de televisión.

“Tenemos que considerar: ¿Arriesgaría usted a jugadores en posiciones clave, llámese (Luis) Quiñones, (Erik) Lira, Raúl (Jiménez)? Yo no lo haría. Tampoco rendiría homenajes. Suponiendo en el hipotético caso que un jugador viejito como Guillermo Ochoa, que tuvo una pésima campaña, una más, en Europa, hipotéticamente, dé un espectáculo maravilloso contra Chequia, hundiría mentalmente al Tala Rangel“, aseguró El Brujo.

Sin embargo, Álvaro Morales destacó el juego directo de la Selección de Chequia así como los futbolistas que te pueden hacer daño al pelear por un balón aéreo, aspecto que dejaría mal parado a Memo Ochoa porque, de acuerdo al narrador, “Ochoa no sabe salir, al menos no sale”.

El debate por la portería ante Chequia

Guillermo Ochoa apunta a ser titular contra Chequia. REUTERS/Daniel Becerril
Guillermo Ochoa apunta a ser titular contra Chequia. REUTERS/Daniel Becerril

Si Javier Aguirre planea hacer cambios en su once titular, Álvaro Morales identifica a Carlos Acevedo como el único de los tres porteros convocados que dominan el juego aéreo y las salidas, por lo que, según él, sería un “partido perfecto” para el guardameta de Santos Laguna al recordar que en el último torneo de la Liga MX, Acevedo evitó una mayor cantidad de goles en contra gracias a su capacidad para salir a cortar centros.

El riesgo de utilizar a los titulares en un partido sin trascendencia pone, sobre la mesa, el dilema entre mantener ritmo competitivo o prevenir lesiones para la parte definitiva de esta justa veraniega. El Vasco, en rueda de prensa hoy, afirmo que no habrá excesos de confianza, sino pasión y entrega para lograr los nueve puntos y el paso perfecto en su duelo contra Chequia en el estadio Ciudad de México.

Panorama para el siguiente partido

El veterano podría jugar en su sexto Mundial. REUTERS/Daniel Becerril
El veterano podría jugar en su sexto Mundial. REUTERS/Daniel Becerril

Álvaro Morales rechaza la idea de rendir homenaje a Guillermo Ochoa, toda vez que se encuentra en su sexta Copa del Mundo, aunque, sinceramente, se debe decir que esta sería su cuarta actuación con la Selección Mexicana en Mundiales al no sumar minutos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

El comentarista Advierte que una mala gestión podría provocar consecuencias negativas no solo para los arqueros del Tricolor, sino para el ambiente general del equipo mexicano. El partido ante Chequia, aunque se perfila para ser de trámite en el Bloque A, se podría convertir en un punto de inflexión si las decisiones no son las adecuadas y afectar la moral del equipo en la fase decisiva del Mundial 2026.

¿A qué hora juega México vs Chequia?

México celebra el triunfo sobre Corea del Sur. REUTERS/Daniel Becerril
México celebra el triunfo sobre Corea del Sur. REUTERS/Daniel Becerril

El partido México-Chequia se jugará este miércoles 24 de junio desde el estadio Ciudad de México, el segundo con mayor aforo entre las sedes de esta Copa del Mundo, en punto de las 19:00 horas (tiempo de la Capital). El Tri suma dos triunfos y los checos un empate y un revés.

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