¿Quién ganará entre México y República Checa? Este es el pronóstico de la inteligencia artificial

Los Checos sólo suman 1 punto y buscarán derrotar a una Selección Mexicana que no ha recibido goles en todo el torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera fecha del Grupo A en el Mundial 2026 enfrenta a México y República Checa este 24 de junio en el Estadio Azteca.

El duelo se vuelve clave para la clasificación, con la Selección Mexicana ya en dieciseisavos y los checos obligados a ganar si quieren seguir con vida. Pese a las distintas trayectorias, ambos llegan con presión: el Tri busca asegurar el liderato y Chequia juega por la sorpresa ante un local enrachado.

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El Coloso de Santa Úrsula será el escenario en el que se decidirá el destino de México y la República Checa en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los antecedentes recientes marcan diferencias claras. México suma 6 puntos en dos partidos y no ha recibido goles. República Checa apenas acumula un empate y una derrota. El balance colectivo, la localía y el momento anímico inclinan el análisis de la Inteligencia Artificial hacia un solo lado.

México llega con paso perfecto y como local en el Azteca

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha mostrado regularidad en esta Copa Mundial. Después de vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, se instala como líder invicto de grupo.

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Además, el arco de Raúl “Tala” Rangel permanece imbatido, mientras que la delantera ha respondido en momentos clave.

México no ha concedido goles en sus últimos cinco partidos oficiales.

Jugadores como Julián Quiñones , Erik Lira y Johan Vázquez han sido determinantes para conseguir este dominio, mostrando gran nivel en sus posiciones.

El Estadio Azteca se mantiene como fortaleza para el Tri.

Gracias a grandes actuaciones de Rangel, Vázquez y Álvarez, el arco del Tri se ha mantenido en ceros durante la competencia. REUTERS/Paul Childs

El plantel mexicano, con rotaciones mínimas, llega además sin bajas relevantes al partido.

República Checa, sin victorias y con urgencia de sumar

La Selección Checa enfrenta un panorama adverso. Sólo registra un punto tras igualar frente a Sudáfrica y caer ante Corea del Sur.

En sus últimos cuatro encuentros, Chequia sólo logró ganar en partidos de preparación contra Kosovo y Guatemala, respectivamente.

República Checa suma 1 gol a favor y 3 en contra en el Grupo A .

La última victoria en partido oficial fue contra Guatemala .

El equipo no ha superado nunca a México en una Copa del Mundo.

A República Checa sólo le sirve una victoria para mantener sus aspiraciones de dieciseisavos vivas. REUTERS/Amanda Perobelli

En este sentido, la única esperanza checa es un triunfo. Un empate o derrota lo dejaría automáticamente fuera de la siguiente ronda.

Pronóstico final para el México vs República Checa

Con base en el rendimiento reciente, la localía y los antecedentes entre ambos, el modelo proyecta que México tiene mayores probabilidades de victoria.

El análisis de tendencias apunta a un marcador ajustado, dadas las características defensivas de Javier Aguirre y las limitaciones ofensivas de Chequia.

Probabilidad de victoria para México: 60%

Probabilidad de empate: 25%

Probabilidad de victoria de República Checa: 15%

Debido a los partidos recientes y a los antecedentes entre ambas selecciones, el pronóstico apunta a una victoria de la Selección Mexicana en el Azteca. REUTERS/Pawel Kopczynski

De esta manera, México llega con una ventaja anímica gigantesca. La estadística y el presente sugieren que el combinado local cerrará la fase de grupos invicto, con triunfo y portería en cero.

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