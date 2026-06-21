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¿Quién ganará entre México y República Checa? Este es el pronóstico de la inteligencia artificial

El Tri llegará inspirado con el pase asegurado y en busca del liderato, pero Chequia parte con la obligación de sumar para no irse eliminada

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Bandera de México, escudo de la Federación Mexicana de Fútbol, trofeo Copa Mundial FIFA 2026, escudo de la Federación Checa de Fútbol y bandera checa sobre fondo tecnológico con gráficos y texto.
Los Checos sólo suman 1 punto y buscarán derrotar a una Selección Mexicana que no ha recibido goles en todo el torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera fecha del Grupo A en el Mundial 2026 enfrenta a México y República Checa este 24 de junio en el Estadio Azteca.

El duelo se vuelve clave para la clasificación, con la Selección Mexicana ya en dieciseisavos y los checos obligados a ganar si quieren seguir con vida. Pese a las distintas trayectorias, ambos llegan con presión: el Tri busca asegurar el liderato y Chequia juega por la sorpresa ante un local enrachado.

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El Coloso de Santa Úrsula será el escenario en el que se decidirá el destino de México y la República Checa en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Coloso de Santa Úrsula será el escenario en el que se decidirá el destino de México y la República Checa en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los antecedentes recientes marcan diferencias claras. México suma 6 puntos en dos partidos y no ha recibido goles. República Checa apenas acumula un empate y una derrota. El balance colectivo, la localía y el momento anímico inclinan el análisis de la Inteligencia Artificial hacia un solo lado.

México llega con paso perfecto y como local en el Azteca

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha mostrado regularidad en esta Copa Mundial. Después de vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, se instala como líder invicto de grupo.

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Además, el arco de Raúl “Tala” Rangel permanece imbatido, mientras que la delantera ha respondido en momentos clave.

  • México no ha concedido goles en sus últimos cinco partidos oficiales.
  • Jugadores como Julián Quiñones, Erik Lira y Johan Vázquez han sido determinantes para conseguir este dominio, mostrando gran nivel en sus posiciones.
  • El Estadio Azteca se mantiene como fortaleza para el Tri.
Gracias a grandes actuaciones de Rangel, Vázquez y Álvarez, el arco del Tri se ha mantenido en ceros durante la competencia. REUTERS/Paul Childs
Gracias a grandes actuaciones de Rangel, Vázquez y Álvarez, el arco del Tri se ha mantenido en ceros durante la competencia. REUTERS/Paul Childs

El plantel mexicano, con rotaciones mínimas, llega además sin bajas relevantes al partido.

República Checa, sin victorias y con urgencia de sumar

La Selección Checa enfrenta un panorama adverso. Sólo registra un punto tras igualar frente a Sudáfrica y caer ante Corea del Sur.

En sus últimos cuatro encuentros, Chequia sólo logró ganar en partidos de preparación contra Kosovo y Guatemala, respectivamente.

  • República Checa suma 1 gol a favor y 3 en contra en el Grupo A.
  • La última victoria en partido oficial fue contra Guatemala.
  • El equipo no ha superado nunca a México en una Copa del Mundo.
A República Checa sólo le sirve una victoria para mantener sus aspiraciones de dieciseisavos vivas. REUTERS/Amanda Perobelli
A República Checa sólo le sirve una victoria para mantener sus aspiraciones de dieciseisavos vivas. REUTERS/Amanda Perobelli

En este sentido, la única esperanza checa es un triunfo. Un empate o derrota lo dejaría automáticamente fuera de la siguiente ronda.

Pronóstico final para el México vs República Checa

Con base en el rendimiento reciente, la localía y los antecedentes entre ambos, el modelo proyecta que México tiene mayores probabilidades de victoria.

El análisis de tendencias apunta a un marcador ajustado, dadas las características defensivas de Javier Aguirre y las limitaciones ofensivas de Chequia.

  • Probabilidad de victoria para México: 60%
  • Probabilidad de empate: 25%
  • Probabilidad de victoria de República Checa: 15%
Debido a los partidos recientes y a los antecedentes entre ambas selecciones, el pronóstico apunta a una victoria de la Selección Mexicana en el Azteca. REUTERS/Pawel Kopczynski
Debido a los partidos recientes y a los antecedentes entre ambas selecciones, el pronóstico apunta a una victoria de la Selección Mexicana en el Azteca. REUTERS/Pawel Kopczynski

De esta manera, México llega con una ventaja anímica gigantesca. La estadística y el presente sugieren que el combinado local cerrará la fase de grupos invicto, con triunfo y portería en cero.

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