La tercera fecha del Grupo A en el Mundial 2026 enfrenta a México y República Checa este 24 de junio en el Estadio Azteca.
El duelo se vuelve clave para la clasificación, con la Selección Mexicana ya en dieciseisavos y los checos obligados a ganar si quieren seguir con vida. Pese a las distintas trayectorias, ambos llegan con presión: el Tri busca asegurar el liderato y Chequia juega por la sorpresa ante un local enrachado.
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Los antecedentes recientes marcan diferencias claras. México suma 6 puntos en dos partidos y no ha recibido goles. República Checa apenas acumula un empate y una derrota. El balance colectivo, la localía y el momento anímico inclinan el análisis de la Inteligencia Artificial hacia un solo lado.
México llega con paso perfecto y como local en el Azteca
El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha mostrado regularidad en esta Copa Mundial. Después de vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, se instala como líder invicto de grupo.
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Además, el arco de Raúl “Tala” Rangel permanece imbatido, mientras que la delantera ha respondido en momentos clave.
- México no ha concedido goles en sus últimos cinco partidos oficiales.
- Jugadores como Julián Quiñones, Erik Lira y Johan Vázquez han sido determinantes para conseguir este dominio, mostrando gran nivel en sus posiciones.
- El Estadio Azteca se mantiene como fortaleza para el Tri.
El plantel mexicano, con rotaciones mínimas, llega además sin bajas relevantes al partido.
República Checa, sin victorias y con urgencia de sumar
La Selección Checa enfrenta un panorama adverso. Sólo registra un punto tras igualar frente a Sudáfrica y caer ante Corea del Sur.
En sus últimos cuatro encuentros, Chequia sólo logró ganar en partidos de preparación contra Kosovo y Guatemala, respectivamente.
- República Checa suma 1 gol a favor y 3 en contra en el Grupo A.
- La última victoria en partido oficial fue contra Guatemala.
- El equipo no ha superado nunca a México en una Copa del Mundo.
En este sentido, la única esperanza checa es un triunfo. Un empate o derrota lo dejaría automáticamente fuera de la siguiente ronda.
Pronóstico final para el México vs República Checa
Con base en el rendimiento reciente, la localía y los antecedentes entre ambos, el modelo proyecta que México tiene mayores probabilidades de victoria.
El análisis de tendencias apunta a un marcador ajustado, dadas las características defensivas de Javier Aguirre y las limitaciones ofensivas de Chequia.
- Probabilidad de victoria para México: 60%
- Probabilidad de empate: 25%
- Probabilidad de victoria de República Checa: 15%
De esta manera, México llega con una ventaja anímica gigantesca. La estadística y el presente sugieren que el combinado local cerrará la fase de grupos invicto, con triunfo y portería en cero.
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