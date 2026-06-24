Alex Bisogno confiesa que hablar de su hermano Daniel lo afecta emocionalmente y decide soltar el tema

El conductor pide que su trabajo, y no el apellido que comparte con Daniel, sea su carta de presentación, luego de meses atrapado en acusaciones sobre bienes y herencias. (Fabook Alex Bisogno)

Alex Bisogno declara que necesita soltar el tema de su hermano Daniel y dejar de responder públicamente las acusaciones que lo persiguieron durante meses, mientras un juicio de intestado mantiene alejada a su sobrina Michaela sin fecha de reencuentro a la vista.

El conductor lleva aproximadamente un año sin ver a la hija de Daniel Bisogno. El proceso legal por la herencia —iniciado porque Daniel falleció sin testamento— puede tardar, según él mismo, “cuatro, cinco, ocho, nueve, diez años... dependiendo de los jueces”.

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“No quiero que sea mi carta de presentación en todos lados”

Alex B rompe el silencio para anunciar que dejará de responder acusaciones sobre la herencia de su hermano fallecido, mientras un juicio de intestado mantiene alejada a su sobrina Michaela sin fecha de reencuentro.(Ventaneando/Archivo)

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Alex B fue directo sobre su decisión:

“Pero lo que sí ya no quiero es seguir hablando de mi hermano Daniel. O sea, yo creo que también ese es un tema que yo necesito soltar ya, porque además me afecta emocionalmente y todo. Entonces, creo que debo de empezar a despegar yo con mi trabajo, con mi esfuerzo y donde, que tope donde tenga que topar”.

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Y completó: “Es algo que me va a acompañar siempre, pero no quiero que sea mi carta de presentación en todos lados, porque nunca fue así. O sea, yo nunca llegaba y decía: ‘Oigan, vengo a pedir trabajo, soy hermano de Daniel Bisogno, ¿eh? Sí me reciben’. Jamás en la vida”.

La declaración marca un punto de quiebre después de meses en los que cada aparición pública terminó anclada al mismo tema: la herencia, la disputa familiar y las acusaciones en televisión.

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Harto de las acusaciones que Pati Chapoy reiteró en televisión, Alex Bisogno anuncia que soltará el tema de su hermano Daniel para enfocarse en su propia carrera, aunque el juicio familiar podría durar hasta diez años.(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El juicio de intestado puede extenderse por años

El distanciamiento con Michaela y el litigio van de la mano. Mientras el juicio no concluya, la relación con su sobrina permanece suspendida. No hay acuerdo, no hay contacto, no hay fecha.

Cristina Riva Palacio, madre de la niña y exesposa de Daniel, inició el juicio de intestado. Alex no puede acercarse a Michaela sin que ese acercamiento quede expuesto al contexto del litigio. Un año sin verla es, también, un año de ese proceso apenas comenzando.

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Pati Chapoy reiteró las acusaciones contra Alex B en varias ocasiones

Lo que desató los últimos meses de polémica fue una serie de señalamientos que Pati Chapoy volvió a exponer públicamente: acusó a Alex de presuntamente haber sacado de la vivienda de Daniel piezas de arte, botellas de la cava, una cafetera, ropa y enseres domésticos.

El conductor de Ventaneando falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años en el Hospital Ángeles del Pedregal, a causa de una infección bacteriana en las vías biliares que derivó en el colapso de múltiples órganos tras el trasplante de hígado al que se sometió en septiembre de 2024. Foto: (X) @namodan

Alex respondió en el programa Chismorreo y en una entrevista con Hugo Maldonado. Negó cada acusación y apuntó directamente a Riva Palacio como la fuente que habría alimentado a Chapoy con esa versión.

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Las acusaciones lo obligaron a salir en repetidas ocasiones a dar su postura. Cada aparición giraba en torno al mismo eje: el nombre de su hermano, los bienes, la herencia, la disputa con la exesposa.

Alex Bisogno busca separar su carrera del apellido de su hermano

Bisogno tiene trayectoria propia en el medio del espectáculo, pero los últimos meses lo colocaron casi exclusivamente como el hermano de Daniel. Su declaración más reciente sugiere que eso termina.

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No anuncia una ruptura con la memoria de Daniel, sino con la dinámica pública que lo redujo a ella. Quiere que su trabajo hable por él, no el apellido.