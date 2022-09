El PAN respondió al PRI por la propuesta de extender labor de las Fuerzas Armadas hasta 2028

Elementos del Ejército desplegados en Tlajomulco, Jalisco (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

El Partido Acción Nacional (PAN) respondió al PRI sobre la propuesta que presentó la diputada tricolor, Yolanda de la Torre, para ampliar hasta el 2028 el periodo legal para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo labores de seguridad pública, y exigió a los priistas mantener la congruencia con la Moratoria Constitucional a la que se comprometieron ambos partidos “de frente a la sociedad”.

Sobre la propuesta del PRI para alargar la participación del Ejército en las calles en tareas de seguridad,

el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, expresó que el voto de Acción Nacional será claramente en contra.

“No permitiremos que se extienda la participación militar en la Guardia Nacional. Lo repetimos y seguimos firmes: no a la militarización, no al retroceso, no a los actos dictatoriales, no a la destrucción del país”, dijo el dirigente nacional.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, adelantó que su bancada no aprobará ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional.

Va por México se comprometió a votar en contra de cualquier iniciativa de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador

Esta postura se da luego que el pasado viernes, la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa para modificar el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional con el que se creó la Guardia Nacional, el cual establece que el titular del Ejecutivo Federal pueda disponer hasta 2024 de las Fuerzas Armadas para ejercer labores de seguridad pública en tanto se desarrolla y consolida la GN.

Con la propuesta del PRI, se pretende que el titular del ejecutivo pueda extender esta facultad hasta el 2028, es decir, el plazo se ampliaría de cinco a nueve años. Esta iniciativa fue bien vista por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en tono de broma pidió al PRI divorciarse del PAN, con lo que se rompería el acuerdo de Moratoria Constitucional, que tenía como objetivo votar cualquier iniciativa de Morena.

Los panistas recordaron que la reforma constitucional de 2019 fue aprobada en su momento para fortalecer una policía civil con suficiente capacidad y cobertura territorial, pero según su criterio, en lo que va del sexenio se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para desmantelar a las policías civiles federal, estatales y municipales, llevando al país por el camino de la militarización.

A decir del PAN, se trata de una fallida estrategia que ha incrementado la violencia y la inseguridad en gran parte del territorio nacional, razón por la cual no apoyarán que el Ejército se mantenga en las calles por cuatro años más a lo ya establecido en la Constitución.

Alianza Va por México.

Jorge Romero pidió que los grupos parlamentarios de la oposición actúen en consecuencia con los posicionamientos y compromisos conjuntos en contra de que continúe la fallida estrategia de la militarización del país.

Reiteró que deben buscar fórmulas distintas para darle solución al grave problema de la inseguridad que aqueja al país.

Para algunos, este repentino cambio de timón en la estrategia del PRI en el Congreso obedece a lo que consideran posibles arreglos entre el gobierno federal y la dirigencia nacional del tricolor para hacer avanzar la agenda de Morena a cambio de desistirse del juicio político contra Alejandro Moreno Cárdenas, quien es solicitado por la Fiscalía de Campeche para responder a las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, hizo un llamado a sus “aliados en la coalición Va por México a mantener la mesura, a estudiar lo que la diputada está presentando”, mientras que la legisladora Yolanda de la torre negó que esté haciendo el trabajo político de Morena.

