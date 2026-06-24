México

Detienen a dos policías por presuntamente filtrar información al CJNG en Tijuana, Baja California

Las autoridades también se dieron cuenta que cuando había detenciones algunos oficiales solicitaban incapacidad

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Tres agentes con uniforme táctico y cascos en dos camionetas patrulla negras. La camioneta frontal muestra el texto SSPC en la parrilla
Fueron identificados mensajes en celulares de sicarios (Cuartoscuro/Ilustrativa)

Las autoridades de Baja California informaron sobre el arresto de dos elementos de la Policía Municipal de Tecate que habrían filtrado datos al crimen organizado, presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila realizada el 23 de junio, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, habló sobre la captura de dos efectivos de seguridad.

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Andrade Ramírez destacó que la detención de los agentes fue resultado de cateos, acciones que derivaron en la identificación de policías de Tecate que participaron de manera directa con grupos delictivos.

Hacíamos operativos pero no encontrábamos a los delincuentes

La fiscal destacó que fueron descubiertos mensajes con los que se puede ver que habría filtración de datos de seguridad a grupos criminales.

María Elena Andrade Ramírez
La fiscal de Baja California informó sobre os arrestos (Facebook/Marina del Pilar)

“Había mensajes donde, pues ellos ahora sí que de avanzada les avisaban a los grupos criminales dónde iban a hacer los operativos, quiénes íbamos en los operativos y dónde, a qué domicilios íbamos a llegar. Entonces, eso es terrible, porque imagínense, llegábamos a los domicilios y encontrábamos a veces drogas y armas, pero no encontrábamos a los delincuentes”, es parte de lo expresado por la mujer.

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Lo anterior indica que los uniformados al parecer ya eran parte del grupo delictivo. La fiscal agregó que los policías serán investigados por por el homicidio de un efectivo de se seguridad estatal que fue asesinado de manera reciente.

“Es un grupo definitivamente de agentes municipales que trabajan con delincuencia organizada”, sentenció la fiscal.

Durante la conferencia de prensa, la Andrade Ramírez fue cuestionada sobre la cantidad de elementos de seguridad que han sido detenidos en la administración y la posible relación con “los jaliscos”, en referencia al CJNG, a lo que la funcionaria respondió de manera positiva.

La fiscal agregó que han identificado una forma de operar en la que tras la detención de integrantes del grupo delictivo hay policías que piden incapacidad en la corporación, lo cual será investigado.

Detenciones ligadas al CJNG en Baja California

Además, en la entidad gobernada por Marina del Pilar han sido capturados diversos sujetos relacionados con el CJNG. Fue a mediados de junio pasado que fueron informados los arrestos de Eduardo Antonio “N”, alias Makumba, de 31 años, y José Antonio “N”, alias El Tony, de 28, en Tecate.

Detienen en Baja California a "Makumba" y a "El Tony", presuntos operadores del CJNG
Los sujetos capturados (SSC BC)

Elementos de seguridad estatales detectaran un Jeep Grand Cherokee color gris, sin placas visibles, que circulaba a exceso de velocidad y de forma errática sobre la calle Familia Federico.

Pese a las instrucciones de los agentes para que detuvieran la marcha, los ocupantes ignoraron las señales y la unidad frenó de manera súbita en un camino de terracería. Varios de los sujetos descendieron del vehículo y se internaron en una zona agreste, logrando escapar, mientras que los que permanecieron en el auto —quienes vestían chalecos antibalas— fueron arrestados.

Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que los capturados refirieron trabajar para CJNG.

Captura de “El 60”

Mientras que el 9 de junio pasado fue capturado, también en Tecate, otros dos hombres, entre ellos César Iván “N”, apodado El 60, identificado por las autoridades como presunto líder de un grupo de sicarios del CJNG.

Detienen a "El 60" presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California
Los dos hombres capturados (SSC-BC)

César Iván “N” contaba además con dos órdenes de aprehensión vigentes por homicidio al momento de su detención. El otro sujeto asegurado fue identificado como David Alexander “N”, quien tiene 20 años y es conocido con el alias El Chapo.

“El conocido como ‘El 60’ se le vincula como miembro activo de una célula delictiva con presencia en el estado, donde se presume lidera un grupo encargado de sicarios para amedrentar a integrantes rivales”.

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