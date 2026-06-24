Con lujo y celebridades invitadas, Canelo Álvarez celebra el bautizo de su bebé Eva Victoria

La pequeña, de apenas 10 meses, recibió el sacramento del bautismo rodeada de sus familiares más cercanos. Fue un momento de fe y recogimiento antes de que la celebración abriera sus puertas a cientos de invitados que quedaron sin palabras. (Fernanda Gómez/ Instagram)

Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez llenaron de flores, música en vivo y amor el bautizo de su hija Eva Victoria, una celebración íntima que se convirtió en una fiesta para el recuerdo.

La pequeña, de apenas 10 meses, recibió el sacramento del bautismo rodeada de sus familiares más cercanos. Fue un momento de fe y recogimiento antes de que la celebración abriera sus puertas a cientos de invitados que quedaron sin palabras.

PUBLICIDAD

Un jardín de flores para la bebé más pequeña de la familia

Las mesas lucían vajilla en tonos rosas y verdes, con cristalería a juego y manteles y servilletas que completaban una paleta delicada y femenina. Los pasteles siguieron esa misma armonía de colores, y la selección de postres y el menú estuvieron a la altura de cada detalle visual. (Fernanda Gómez/ Instagram)

El espacio de la recepción se transformó en un jardín de ensueño. Arreglos florales en tonos pastel cubrían cada rincón: sombrillas hechas de flores moradas, un techo tapizado de globos y plantas, y una fuente decorada con miles de rosas lilas, rosas y amarillas que se convirtió en el corazón visual de la celebración.

Las mesas lucían vajilla en tonos rosas y verdes, con cristalería a juego y manteles y servilletas que completaban una paleta delicada y femenina. Los pasteles siguieron esa misma armonía de colores, y la selección de postres y el menú estuvieron a la altura de cada detalle visual.

PUBLICIDAD

Fue Fernanda Gómez quien compartió la fiesta con el mundo a través de sus historias de Instagram, permitiendo que los seguidores de la pareja se asomaran a ese universo de flores y alegría.

La organización del evento estuvo a cargo de Gonzalez Helfon, a quien Canelo agradeció públicamente por “convertir cosas irreales en realidad” (Fernanda Gómez/ Instagram)

Mon Laferte, la sorpresa que nadie esperaba

El momento que hizo vibrar a todos los presentes llegó cuando Mon Laferte tomó el escenario. La cantante chilena ofreció un concierto privado que convirtió el bautizo en una experiencia musical única, con invitados cantando y bailando en medio del jardín florido.

PUBLICIDAD

La artista también posó junto a la pequeña Eva Victoria, una imagen que circuló rápidamente en redes sociales y que resumió el espíritu de la noche: celebración, afecto y momentos que no se olvidan.

La organización del evento estuvo a cargo de Gonzalez Helfon, a quien Canelo agradeció públicamente por “convertir cosas irreales en realidad”. Los vestidos de las niñas fueron creación de Sofia’s Closet MX, a quienes el boxeador describió como responsables de que sus hijas lucieran “como unas princesas”.

PUBLICIDAD

La artista también posó junto a la pequeña Eva Victoria, una imagen que circuló rápidamente en redes sociales y que resumió el espíritu de la noche: celebración, afecto y momentos que no se olvidan. (Fernanda Gómez/ Instagram)

Las palabras del campeón

Canelo no tardó en compartir su emoción en redes sociales. “Fue un día que se queda en nuestro corazón”, escribió el boxeador, quien también agradeció a Dios y pidió que sus hijas “siempre sean niñas de bien”.

El mensaje reflejó el tono de toda la celebración: lujo y espectáculo hacia afuera, pero fe y unión familiar en el centro de todo.

La familia que crece

Eva Victoria cumplirá su primer año el próximo 8 de agosto. Es la segunda hija en común de Canelo y Fernanda, quienes también son padres de María Fernanda, de nueve años. El boxeador tiene además tres hijos de relaciones anteriores: Emily, Mía Ener y Saúl Adiel.

PUBLICIDAD

La pareja se conoció en 2016, cuando Fernanda se acercó a pedirle una foto como fan. Se comprometieron en 2021 y celebraron su boda en Guadalajara con la misma entrega con la que organizan cada festejo familiar.

Días antes del bautizo, la familia entera apoyó a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, con Canelo y Fernanda presentes en el Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural y el primer partido del torneo.

PUBLICIDAD

Fernanda Gómez y Saúl “Canelo” Álvarez se conocieron en 2016 en un restaurante, cuando ella —fan declarada del boxeador— se acercó a pedirle una fotografía. La química fue inmediata y al poco tiempo comenzaron a salir, aunque esperaron hasta 2017 para hacer pública su relación. (Fernanda Gómez/ Instagram)

Una historia de amor que sobrevivió las tormentas

Fernanda Gómez y Saúl “Canelo” Álvarez se conocieron en 2016 en un restaurante, cuando ella —fan declarada del boxeador— se acercó a pedirle una fotografía. La química fue inmediata y al poco tiempo comenzaron a salir, aunque esperaron hasta 2017 para hacer pública su relación.

Ese mismo año llegó la primera prueba. Fernanda cursaba el sexto mes de embarazo cuando se hizo público el romance de Canelo con Shannon de Lima, ex pareja de Marc Anthony. La tapatía enfrentó sola ese momento, y el 28 de diciembre de 2017 dio a luz a María Fernanda, su primera hija en común, sin mencionar al padre en su anuncio público.

PUBLICIDAD

La reconciliación que lo cambió todo

A mediados de 2018, Fernanda le dio una segunda oportunidad al boxeador. Según ella misma declaró, Canelo no solo la reconquistó a ella: “Me ganó a mí y, después, ganó a mi familia. Al final todos acabamos enamorados de la gran persona que es”, dijo la influencer sobre cómo el campeón se ganó el respaldo de sus padres y hermanos.

La pareja retomó su relación sabiendo que Canelo esperaba un hijo con otra mujer, Nelda Sepúlveda, fruto de un breve romance durante la separación. Ese niño, Saúl Adiel, nació meses después de María Fernanda.

PUBLICIDAD

Tres años de noviazgo consolidado bastaron para que Canelo le propusiera matrimonio en un atardecer romántico en 2021. Fernanda dijo que sí.