México

La disputa por el Pato Merlín se complica para sus dueños: IMPI confirma que revisa varias solicitudes de registro

La familia del Pato Merlín inició el trámite para registrar su nombre e imagen con el objetivo de frenar su uso comercial

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Pato blanco con camiseta de fútbol mexicana número 10 sentado en un escritorio de oficina con carpetas, monitor IMPI, taza y bandera
El Pato Merlín aparece en una oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido a las múltiples solicitudes de su registro. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que evalúa varias solicitudes de registro de marca relacionadas con El Pato Merlín, mascota de una familia capitalina que se convirtió en símbolo del Mundial 2026.

La aclaración se da en medio de una disputa legal por la propiedad de derechos de imagen y uso de nombre. El pasado 22 de junio, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Karla Ivette Gómez, madre soltera de dos hijos, uno de ellos dueño de Merlín, solicitó el registro ante el organismo descentralizado.

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El proceso buscaba asignarle los derechos de imagen por un periodo de 10 años y anular una petición hecha cinco días antes por David Sides Fuentes, residente en Mérida, Yucatán.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum posa con el Pato Merlín, junto con su dueña Carla Gómez, el lunes 22 de junio de 2026 en Palacio Nacional. En la foto aparecen también los hijos de Gómez, Carlos y Christian, quien sostiene al pato (AP Foto/Marco Ugarte)
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum posa con el Pato Merlín, junto con su dueña Carla Gómez, el lunes 22 de junio de 2026 en Palacio Nacional. En la foto aparecen también los hijos de Gómez, Carlos y Christian, quien sostiene al pato (AP Foto/Marco Ugarte)

IMPI reconoce haber recibido más de una solicitud de registro

A través de un comunicado, el IMPI reconoció que analiza más de una solicitud. “Se han recibido solicitudes de registro de marca relacionadas con el Pato Merlin, las cuales se encuentran en el proceso previsto en la normatividad aplicable. Una vez concluido, el IMPI emitirá la resolución que en derecho corresponda conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”.

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De acuerdo con el expediente 3643308, la marca y logotipo “El Pato Merlín. El pato de la suerte” fue registrado por David Sides Fuentes para explotar su imagen comercial, concretamente, un logotipo de un pato con playera verde con una imagen de Quetzalcóatl, similar a la de la Selección Mexicana de Futbol, y el Calendario Azteca al fondo.

Al margen, existen tres solicitudes en proceso: 3643302, 3643303 y 3643304, a nombre de Rosa María Hernández Flores, residente de Zapopan, Jalisco, para tener control sobre uso en artículos varios, incluidas prendas deportivas, así como servicios de promoción y publicidad.

Pato blanco con pico naranja y un jersey deportivo verde; tres recuadros de texto detallan registros de marca para "El Pato Merlín"
Un pato blanco con vestimenta verde se superpone con pantallas que muestran registros de marca del IMPI relacionados con "El Pato Merlín, El Pato de la Suerte". (Instagram / IMPI)

La presidenta Sheinbaum respalda a la familia Gómez

Durante su conferencia matutina del lunes, la presidenta Sheinbaum subrayó que respaldarían a la familia Gómez y brindarían apoyo para realizar los trámites correspondientes ante el IMPI.

Asimismo, lamentó que terceras personas buscaran tener control sobre la imagen de la famosa mascota. “No es justo que alguien más quería registrar al pato como una marca. ¡Imagínense, qué abuso!”, indicó la mandataria federal.

Por su parte, Karla Ivette Gómez destacó que, aunque la atención pública ha sido inesperada, ella y sus hijos mantienen los pies sobre la tierra. Definió su asistencia a Palacio Nacional como un honor: “Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la Presidenta, es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana”.

¿Qué obtendría la familia Gómez al obtener el registro de marca?

Si se aprueba, la protección tendría una vigencia de 10 años y solo aplicaría a las clases de productos o servicios especificadas en la solicitud, no a cualquier uso del personaje. Este punto es clave porque la intención es impedir la venta de playeras, peluches, publicidad y colaboraciones no autorizadas por la familia.

Karla Gómez ha dicho en entrevistas con medios nacionales que ya recibió acercamientos de empresas. Solo contempla una excepción: colaborar con Corporativo Pascual, por tratarse de una firma mexicana.

pato Merlín
(Redes sociales)

¿Cómo se volvió viral el Pato Merlín?

Merlín se volvió tendencia en plataformas digitales el jueves 11 de junio, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre su similar de Sudáfrica, llevados a cabo en Paseo de la Reforma.

Los clips del entrañable pato caminando por la avenida, vistiendo una playera del tricolor y zapatitos, fueron ampliamente difundidos en X, TikTok, Facebook e Instagram, donde cientos de miles de personas lo adoptaron como un símbolo inesperado de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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