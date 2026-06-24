Julión Álvarez se una a Alejandro Fernández en concierto GRATIS: cuándo y dónde

Julión Álvarez también participará en el show gratuito.

Alejandro Fernández confirmó que Julión Álvarez y Alfredo Olivas se sumarán a “La serenata más grande del mundo”, un concierto gratuito que se realizará este jueves 25 de junio a las 21:00 horas en la Glorieta La Minerva de Guadalajara como parte de las actividades del Fan Fest de la Copa Mundial 2026.

El espectáculo está previsto para durar cerca de dos horas, con la posibilidad de extenderse según la respuesta del público.

La presentación busca reunir a miles de asistentes en uno de los puntos más reconocibles de la capital jalisciense. El objetivo oficial del evento es rendir homenaje a la música tradicional mexicana y superar récords de asistencia.

PUBLICIDAD

Aún hay más, el cantante también confirmó a sus hijos Alex y Camila Fernández como parte del espectáculo.

La Minerva concentrará a tres figuras de la música regional mexicana

(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La incorporación de Julión Álvarez fue anunciada por Alejandro Fernández en un video grabado desde el Rancho Los Tres Potrillos. En esa grabación, el cantante tapatío le lanzó la invitación de forma directa: “Yo le digo, le voy a echar un grito”.

PUBLICIDAD

La respuesta del intérprete chiapaneco fue inmediata: “Puesto, va que va”. Ese material circuló en redes sociales y confirmó que Fernández no encabezará solo la presentación masiva en Jalisco.

Alfredo Olivas aceptó unirse a Alejandro Fernández y a Julión Álvarez (IG: @alfredoolivasofficial)

Horas después se sumó Alfredo Olivas. Su participación se oficializó en otro video compartido en redes sociales, donde aparece en una alberca y recibe una llamada telefónica de Alejandro Fernández y Julión Álvarez.

PUBLICIDAD

Del otro lado de la línea, los tres cantantes cerraron su presencia en el cartel del concierto gratuito. La publicación indicó que el encuentro musical forma parte de los festejos rumbo al Mundial 2026 y que la expectativa creció con la reunión de tres exponentes del regional mexicano en un mismo escenario.

Alejandro Fernández dijo que la invitación surgió por amistad

En un encuentro con medios, Alejandro Fernández explicó que la invitación a Julión Álvarez surgió cuando coincidieron en actividades ecuestres. Ahí le planteó la idea de organizar una gran serenata para celebrar la identidad jalisciense y el ambiente mundialista que vive Guadalajara.

PUBLICIDAD

Fernández agregó que también influyó el vínculo de Julión con Jalisco, por los años que ha vivido en el estado y la relación que mantiene con su público. A partir de esa conversación, el proyecto tomó forma y después integró a Olivas.

Sobre el cantante sonorense, el intérprete explicó que su incorporación se dio de manera natural por la amistad que mantiene con Julión Álvarez y por una colaboración reciente. El artista adelantó que durante el concierto podrían interpretar “Con Hijas Ajenas”.

PUBLICIDAD

El evento se celebrará en la Glorieta La Minerva a las 21:00 horas y será de acceso libre. Las autoridades contemplan un operativo de seguridad y cierres viales en avenidas cercanas, por lo que se recomienda llegar con anticipación y tomar rutas alternas.

La serenata forma parte de la estrategia del Gobierno de Jalisco para ofrecer actividades culturales y de entretenimiento a los visitantes nacionales e internacionales que se encuentran en la entidad por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alejandro Fernández ya había participado en estas festividades: el pasado 11 de junio interpretó el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural.

PUBLICIDAD