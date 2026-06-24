Quién es Karim López, el primer mexicano elegido en la primera ronda del draft de la NBA

López acaba de hacer historia en el deporte mexicano. Brad Penner-Imagn Images

El basquetbolista mexicano Karim López fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA este martes 23 de junio de 2026, un hecho sin precedente para el deporte nacional.

El alero, originario de Hermosillo, Sonora, fue elegido con el pick 21 por Detroit Pistons y transferido a Memphis Grizzlies, lo que lo convierte en el primer jugador nacido en México que accede a la liga bajo estas condiciones.

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A los 19 años, López alcanzó una marca inédita para el basquetbol mexicano.

Su llegada a la NBA se da casi tres décadas después de que Horacio Llamas debutara en la liga y 26 años después de la selección de Eduardo Nájera, quien fue elegido en segunda ronda.

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De acuerdo con reportes, López mide 2.06 metros y se integra a la élite mundial tras una trayectoria internacional que inició a los 14 años.

Karim López, destacó en la NBL con los New Zealand Breakers y proyecta un futuro en la NBA. (Composición/Alexander Ortiz)

Karim dejó México a los 14 años

Karim Hiram López Mondaca nació el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora, en una familia ligada al basquetbol.

Su padre, Jesús Hiram López, conocido como “el Chino”, es ex seleccionado nacional y tuvo un papel central en su formación.

El contacto con figuras como Eduardo Nájera y Horacio Llamas, así como la influencia de su entorno, lo llevaron a apostar por una carrera profesional fuera de México.

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A los 14 años, López dejó el país para integrarse a las fuerzas juveniles del Joventut Badalona en España, uno de los clubes con mayor prestigio en el desarrollo de talento europeo.

En 2024 debutó en el primer equipo del club catalán y poco después se incorpora a los New Zealand Breakers, dentro del programa Next Stars de la liga australiana y neozelandesa.

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En la temporada 2025-26, López promedió cerca de 10 puntos y 5 rebotes por partido y se convirtió en el jugador más joven en conseguir un doble-doble en la historia de la NBL, superando la marca de LaMelo Ball.

El reconocimiento internacional llegó cuando voces como Carmelo Anthony y Draymond Green destacaron sus cualidades y lo señalaron como un jugador que puede consolidarse en la NBA.

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López participó además en la selección mexicana dirigida por Omar Quintero y es considerado uno de los mejores prospectos internacionales disponibles.

(Deporte del Estado de Sonora)

Solo seis mexicanos han llegado a la NBA antes de Karim López

Con su selección en el draft, Karim López se suma a la lista de jugadores mexicanos que han llegado a la NBA. Antes de él, Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr. han formado parte de la liga en diferentes momentos.

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A diferencia de sus predecesores, López es el primero nacido en México que accede a la NBA por la vía de la primera ronda del draft.

La llegada de López representa una nueva etapa para el basquetbol mexicano.

Su trayectoria, que incluye experiencia profesional en Europa y Oceanía, así como la influencia de su entorno familiar y su integración con la selección nacional, marca un precedente para futuras generaciones de jugadores mexicanos.

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El debut de Karim López con los Memphis Grizzlies será el siguiente paso en una carrera que ya redefine el panorama del deporte mexicano.