Entrega de la Tarjeta Joven 2026 en Edomex: esta es la fecha límite para recogerla

Entrega de la Tarjeta Joven 2026 en Huixquilucan

El gobierno de Huixquilucan anunció la primera entrega de la Tarjeta Joven 2026, un programa dirigido a apoyar a jóvenes de distintas comunidades del municipio mediante beneficios y apoyos sociales.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la entrega inició el pasado 22 de junio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Edificio Administrativo de Huixquilucan, ubicado en calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, Estado de México.

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Las personas que se harán acreedoras al apoyo, podrán recoger el plástico hasta este 24 de junio, por lo cual, podrán hacerlo si cumples con los requisitos que se piden.

La Tarjeta Joven 2026 es una iniciativa impulsada por el gobierno municipal para acercar apoyos y programas dirigidos a la población juvenil de Huixquilucan, principalmente en comunidades prioritarias.

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Fechas y lugar de entrega

Tarjeta joven 2026 en Huixquilucan (especial)

La entrega de esta tarjeta forma parte de las acciones sociales que buscan beneficiar a jóvenes del municipio con distintos incentivos y programas de apoyo, en este caso, se darán 3 mil 070 pesos, dividido en dos suministros.

Las autoridades municipales informaron que la entrega se llevará a cabo en:

La sede del Edificio Administrativo de Huixquilucan Calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, Huixquilucan, Estado de México.

El horario de atención

De 10:00 a 14:00 horas

Además, se habilitó el número telefónico 55 2595 7050 ext. 6707 para resolver dudas relacionadas con el proceso.

Comunidades beneficiarias de la Tarjeta Joven 2026

Los jóvenes deberán presentar copia de su INE al 200% para recibir el apoyo (Especial)

Entre las comunidades contempladas para esta primera entrega destacan:

Agua Bendita

Agua Blanca

Ampliación Palo Solo

Constituyentes de 1917

Dos Ríos

El Arenal

El Bosque

El Cerrito

El Guarda

El Hielo

El Laurel

El Mirador

El Pedregal

Federal Burocrática

Ignacio Allende

Jesús del Monte

La Cañada

La Glorieta

La Magdalena Chichicaspa

La Pera

Las Canteras

Llano Grande

Loma del Carmen

Montón Cuarteles

Palo Solo

Piedra Grande

Pirules

San Bartolomé Coatepec

San Cristóbal Texcalucan

San Fernando

San Francisco Ayotuxco

San Jacinto

San José Huiloteapan

San Juan Yautepec

San Ramón

Santiago Yancuitlalpan

Tierra y Libertad

Trejo

Xiguiro

Zacamulpa

Requisitos para recibir la tarjeta

Las autoridades señalaron que los beneficiarios deberán presentar:

Copia del INE del beneficiario al 200% por ambos lados

Documento legible

Sin tachaduras ni rayaduras

Se recomendó acudir con la documentación completa para agilizar el proceso de entrega y evitar contratiempos.

El Ayuntamiento exhortó a los beneficiarios a presentarse en las fechas correspondientes y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones.

Asimismo, reiteró que esta es la primera etapa de entrega de la Tarjeta Joven 2026, por lo que se prevé que en próximas semanas se anuncien nuevas jornadas para más comunidades del municipio.

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