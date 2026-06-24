Entrega de la Tarjeta Joven 2026 en Edomex: esta es la fecha límite para recogerla

El gobierno de Huixquilucan anunció la primera entrega de la Tarjeta Joven 2026, un programa dirigido a apoyar a jóvenes de distintas comunidades del municipio mediante beneficios y apoyos sociales.
De acuerdo con la convocatoria oficial, la entrega inició el pasado 22 de junio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Edificio Administrativo de Huixquilucan, ubicado en calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, Estado de México.
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Las personas que se harán acreedoras al apoyo, podrán recoger el plástico hasta este 24 de junio, por lo cual, podrán hacerlo si cumples con los requisitos que se piden.
La Tarjeta Joven 2026 es una iniciativa impulsada por el gobierno municipal para acercar apoyos y programas dirigidos a la población juvenil de Huixquilucan, principalmente en comunidades prioritarias.
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Fechas y lugar de entrega
La entrega de esta tarjeta forma parte de las acciones sociales que buscan beneficiar a jóvenes del municipio con distintos incentivos y programas de apoyo, en este caso, se darán 3 mil 070 pesos, dividido en dos suministros.
Las autoridades municipales informaron que la entrega se llevará a cabo en:
La sede del Edificio Administrativo de Huixquilucan Calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, Huixquilucan, Estado de México.
El horario de atención
- De 10:00 a 14:00 horas
Además, se habilitó el número telefónico 55 2595 7050 ext. 6707 para resolver dudas relacionadas con el proceso.
Comunidades beneficiarias de la Tarjeta Joven 2026
Entre las comunidades contempladas para esta primera entrega destacan:
- Agua Bendita
- Agua Blanca
- Ampliación Palo Solo
- Constituyentes de 1917
- Dos Ríos
- El Arenal
- El Bosque
- El Cerrito
- El Guarda
- El Hielo
- El Laurel
- El Mirador
- El Pedregal
- Federal Burocrática
- Ignacio Allende
- Jesús del Monte
- La Cañada
- La Glorieta
- La Magdalena Chichicaspa
- La Pera
- Las Canteras
- Llano Grande
- Loma del Carmen
- Montón Cuarteles
- Palo Solo
- Piedra Grande
- Pirules
- San Bartolomé Coatepec
- San Cristóbal Texcalucan
- San Fernando
- San Francisco Ayotuxco
- San Jacinto
- San José Huiloteapan
- San Juan Yautepec
- San Ramón
- Santiago Yancuitlalpan
- Tierra y Libertad
- Trejo
- Xiguiro
- Zacamulpa
Requisitos para recibir la tarjeta
Las autoridades señalaron que los beneficiarios deberán presentar:
- Copia del INE del beneficiario al 200% por ambos lados
- Documento legible
- Sin tachaduras ni rayaduras
Se recomendó acudir con la documentación completa para agilizar el proceso de entrega y evitar contratiempos.
El Ayuntamiento exhortó a los beneficiarios a presentarse en las fechas correspondientes y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones.
Asimismo, reiteró que esta es la primera etapa de entrega de la Tarjeta Joven 2026, por lo que se prevé que en próximas semanas se anuncien nuevas jornadas para más comunidades del municipio.
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