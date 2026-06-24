México

Entrega de la Tarjeta Joven 2026 en Edomex: esta es la fecha límite para recogerla

Los beneficiados podrán acceder al apoyo de 3 mil 070 pesos

Guardar
Google icon
escuela primaria caba alumnos
Entrega de la Tarjeta Joven 2026 en Huixquilucan

El gobierno de Huixquilucan anunció la primera entrega de la Tarjeta Joven 2026, un programa dirigido a apoyar a jóvenes de distintas comunidades del municipio mediante beneficios y apoyos sociales.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la entrega inició el pasado 22 de junio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Edificio Administrativo de Huixquilucan, ubicado en calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, Estado de México.

PUBLICIDAD

Las personas que se harán acreedoras al apoyo, podrán recoger el plástico hasta este 24 de junio, por lo cual, podrán hacerlo si cumples con los requisitos que se piden.

La Tarjeta Joven 2026 es una iniciativa impulsada por el gobierno municipal para acercar apoyos y programas dirigidos a la población juvenil de Huixquilucan, principalmente en comunidades prioritarias.

PUBLICIDAD

Fechas y lugar de entrega

Tarjeta joven 2026 Huixquilucan Edomex Programas Sociales
Tarjeta joven 2026 en Huixquilucan (especial)

La entrega de esta tarjeta forma parte de las acciones sociales que buscan beneficiar a jóvenes del municipio con distintos incentivos y programas de apoyo, en este caso, se darán 3 mil 070 pesos, dividido en dos suministros.

Las autoridades municipales informaron que la entrega se llevará a cabo en:

La sede del Edificio Administrativo de Huixquilucan Calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, Huixquilucan, Estado de México.

El horario de atención

  • De 10:00 a 14:00 horas

Además, se habilitó el número telefónico 55 2595 7050 ext. 6707 para resolver dudas relacionadas con el proceso.

Comunidades beneficiarias de la Tarjeta Joven 2026

Certificados médicos gratuito bajo costo Huixquilucan Edomex
Los jóvenes deberán presentar copia de su INE al 200% para recibir el apoyo (Especial)

Entre las comunidades contempladas para esta primera entrega destacan:

  • Agua Bendita
  • Agua Blanca
  • Ampliación Palo Solo
  • Constituyentes de 1917
  • Dos Ríos
  • El Arenal
  • El Bosque
  • El Cerrito
  • El Guarda
  • El Hielo
  • El Laurel
  • El Mirador
  • El Pedregal
  • Federal Burocrática
  • Ignacio Allende
  • Jesús del Monte
  • La Cañada
  • La Glorieta
  • La Magdalena Chichicaspa
  • La Pera
  • Las Canteras
  • Llano Grande
  • Loma del Carmen
  • Montón Cuarteles
  • Palo Solo
  • Piedra Grande
  • Pirules
  • San Bartolomé Coatepec
  • San Cristóbal Texcalucan
  • San Fernando
  • San Francisco Ayotuxco
  • San Jacinto
  • San José Huiloteapan
  • San Juan Yautepec
  • San Ramón
  • Santiago Yancuitlalpan
  • Tierra y Libertad
  • Trejo
  • Xiguiro
  • Zacamulpa

Requisitos para recibir la tarjeta

Las autoridades señalaron que los beneficiarios deberán presentar:

  • Copia del INE del beneficiario al 200% por ambos lados
  • Documento legible
  • Sin tachaduras ni rayaduras

Se recomendó acudir con la documentación completa para agilizar el proceso de entrega y evitar contratiempos.

El Ayuntamiento exhortó a los beneficiarios a presentarse en las fechas correspondientes y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones.

Asimismo, reiteró que esta es la primera etapa de entrega de la Tarjeta Joven 2026, por lo que se prevé que en próximas semanas se anuncien nuevas jornadas para más comunidades del municipio.

Temas Relacionados

Tarjeta JovenHuixquilucanEdomexProgramas SocialesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La disputa por el Pato Merlín se complica para sus dueños: IMPI confirma que revisa varias solicitudes de registro

La familia del Pato Merlín inició el trámite para registrar su nombre e imagen con el objetivo de frenar su uso comercial

La disputa por el Pato Merlín se complica para sus dueños: IMPI confirma que revisa varias solicitudes de registro

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 24 de junio: lluvias intensas y onda de calor prevalecerán este día

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del pronóstico del tiempo en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 24 de junio: lluvias intensas y onda de calor prevalecerán este día

EN VIVO | Bloqueos, cierres, manifestaciones y alternativas viales en la CDMX previo al tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este miércoles

EN VIVO | Bloqueos, cierres, manifestaciones y alternativas viales en la CDMX previo al tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 

Resultados del sorteo Chispazo del 23 de junio

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Chispazo del 23 de junio

Alex Bisogno confiesa que hablar de su hermano Daniel lo afecta emocionalmente y decide soltar el tema

El conductor pide que su trabajo, y no el apellido que comparte con Daniel, sea su carta de presentación, luego de meses atrapado en acusaciones sobre bienes y herencias

Alex Bisogno confiesa que hablar de su hermano Daniel lo afecta emocionalmente y decide soltar el tema
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

Sentencian en Edomex a miembro de La Chokiza por extorsión realizada con cigarros

Detienen a dos policías por presuntamente filtrar información al CJNG en Tijuana, Baja California

ENTRETENIMIENTO

Alex Bisogno confiesa que hablar de su hermano Daniel lo afecta emocionalmente y decide soltar el tema

Alex Bisogno confiesa que hablar de su hermano Daniel lo afecta emocionalmente y decide soltar el tema

Kenia Os rompe el silencio y revela por qué la canción con Belinda y Danna Paola sigue congelada

Danna Paola y Alex Hoyer: esta es la razón por la que surgió el rumor de boda

Julión Álvarez se una a Alejandro Fernández en concierto GRATIS: cuándo y dónde

Con lujo y celebridades invitadas, Canelo Álvarez celebra el bautizo de su bebé Eva Victoria

DEPORTES

¿Quién ganará entre México y República Checa? Este es el pronóstico de la inteligencia artificial

¿Quién ganará entre México y República Checa? Este es el pronóstico de la inteligencia artificial

Guadalajara recibe con ovación a Lumumba Vea, la “estatua humana” de RD del Congo en el Mundial 2026

Dionisio Estrada explota por el caso de Guillermo Ochoa: “Estoy harto, que lo metan y hagan lo que quieran”

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Quién es Karim López, el primer mexicano elegido en la primera ronda del draft de la NBA