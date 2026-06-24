México

Sentencian en Edomex a miembro de La Chokiza por extorsión realizada con cigarros

Locatarios fueron los encargados de retener al ahora condenado para que posteriormente fuera detenido

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Mujer y hombre con teléfonos; ficha de búsqueda de Jesús Javier Martínez de los Ángeles con logo de Fiscalía del Estado de México y número telefónico.
La Fiscalía del Estado de México difunde la imagen de Jesús Javier Martínez de los Ángeles, responsable de delitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jesús Javier Martínez de los Ángeles, quien era integrante del grupo delictivo La Chokiza, fue sentenciado a 47 años seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de extorsión cometido contra un comerciante del municipio de Ecatepec, Estado de México.

La condena en contra dicho hombre fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), el 23 de junio. El reporte oficial señala que el grupo delictivo mencionado es una estructura relacionada con diversos hechos delictivos de alto impacto y que tiene presencia en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Tultepec y Zumpango.

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Según la investigación de la Fiscalía mexiquense, los hechos por los que Javier fue sentenciado sucedieron en julio de 2025, cuando la víctima, dedicada al comercio ambulante de abarrotes en Ecatepec, recibió una llamada del hombre ahora condenado, quien se identificó como miembro de La Chokiza.

Extorsión con cajetillas de cigarro

Durante esa comunicación, el sujeto le indicó que le llevaría cajetillas de cigarro para su venta y que, además, debía pagar mil pesos para poder continuar con su negocio.

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El sujeto sentenciado (FGJEM)

Martínez de los Ángeles se presentó en el puesto del comerciante, le entregó las cajetillas de cigarro y le exigió el pago correspondiente. Al no contar la víctima con el dinero en ese momento, el sentenciado le retiró diversos productos y advirtió que volvería al día siguiente. Al revisar las cajetillas entregadas, el comerciante constató que estaban rellenas de papel.

Cuando Martínez de los Ángeles regresó a cobrar la deuda, la víctima solicitó el apoyo de otros comerciantes del lugar, quienes lograron retener al sujeto y lo entregaron a elementos de la Policía de Ecatepec.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la entidad, donde quedó a disposición de un juez, quien, con base en las pruebas aportadas por la FGJEM, dictó la sentencia de 47 años seis meses de prisión.

Detención y vinculación a proceso de “El Deivid”

El 22 de mayo pasado fue detenido David “N”, conocido como El Deivid y/o El Chino, identificado por las autoridades como el principal generador de violencia del grupo criminal La Chokiza. El operativo tuvo lugar dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Detención de “El Deivid” (FGJEM)

Las investigaciones que derivaron en su arresto indican que David “N” estaría relacionado con delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, antecedentes que lo convirtieron en objetivo prioritario para las autoridades estatales.

Su captura se produjo en el contexto de una ofensiva sostenida contra la estructura de La Chokiza, que había comenzado con la detención previa de Alejandro Gilmare “N”, alias El Choko, considerado líder de la organización.

De acuerdo con información oficial, David “N” habría asumido el mando del grupo tras la captura de su hermano. A partir de ese ascenso, fue señalado como la figura responsable de sostener las operaciones del grupo.

Días después, el 29 de mayo pasado, David “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés. Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2025. De acuerdo con las investigaciones, tres sujetos —entre ellos el ahora procesado— privaron de la libertad al trabajador al presentarse como integrantes de La Chokiza.

Los implicados abordaron a la víctima con el propósito de exigirle una suma de dinero a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial.

Ante la negativa del comerciante a cubrir el cobro, El Deivid y sus dos acompañantes lo obligaron a abordar un vehículo, donde lo retuvieron y lo amenazaron de muerte. La víctima recuperó su libertad únicamente después de ceder a las demandas económicas de sus captores.

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