Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

El Plaga fue detenido en Mexicali tras un enfrentamiento (foto: FESC)

Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), confirmó a medios de comunicación este martes 23 de junio que Christian Alexis Mendoza Guillén, alias “El Plaga”, exlíder de célula del grupo delictivo “Los Rusos”, recobró la libertad tras cumplir su condena.

El sujeto, también identificado con el nombre Eduardo René Robles López, terminó un proceso de tres años y medio tras ser detenido en noviembre de 2022 en Mexicali. El último penal donde estuvo en confinamiento fue el Centro Federal de Reinserción Social número 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

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Carrillo dijo a los medios que están al tanto de la situación y anunciaron vigilancia sobre el operador criminal, oriundo de Culiacán, Sinaloa.

La pena que cumplió “El Plaga” fue por el delito de portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, se le condonó una multa de poco más de 3 mil pesos, según información del medio Zeta Tijuana.

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Carrillo Rodríguez descartó presencia activa de El Plaga en Baja California

En declaraciones a medios de comunicación, el general Carrillo Rodríguez señaló que por el momento no había registro de actividad del operador en la entidad.

“Ahorita no hay nada”, dijo, y agregó que “este tipo de personas cuando salen de prisión lo que hacen es enfriarse un momento, retirarse del lugar donde tienen presencia”.

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El funcionario añadió que las autoridades estatales alertaron a su personal para dar seguimiento a cualquier situación que involucrara al exlíder de la célula conocida como “Los Zorros”.

Fotografía de El Plaga tras su captura. (Especial)

La detención de Mendoza Guillén ocurrió el 19 de noviembre de 2022 en la colonia Alamitos de Mexicali, luego de que elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana observaran una camioneta de la marca Jeep, modelo Rubicon, color blanca, que circulaba a exceso de velocidad.

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Según reportes previos de Infobae México, los tripulantes ignoraron la orden de alto y abrieron fuego cerca de la avenida Júpiter. Uno de los acompañantes de “El Plaga” fue abatido.

Aquel día se le aseguraron tres cargadores con cartuchos 9 mm y un cargador con cartuchos calibre 5.7x28. Tenía aproximadamente 22 años al momento de la aprehensión.

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La trama de “El Plaga”, su presunta liberación en 2023

El proceso judicial de “El Plaga” estuvo marcado por irregularidades. El 6 de julio de 2023 se le ejecutó una orden de traslado del penal El Hongo II, en Tecate, hacia un Cefereso en Oaxaca; el interno presuntamente nunca llegó a su destino.

El 16 de octubre de 2023, un juez de control de Baja California lo declaró formalmente “perdido o no localizado” durante una audiencia en la que sus abogados buscaban impugnar la prisión preventiva.

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Además, una fotografía publicada en sus presuntas redes sociales lo ubicó en Guadalajara, Jalisco, desde el interior de un Lamborghini frente al centro comercial Andares.

Supuesta foto en redes sociales de "El Plaga", cabecilla de Los Rusos. (X/@All_Source_News)

Versiones extraoficiales advirtieron que la cuenta solía utilizar contenido de otros criminales de Jalisco, por lo que la imagen no fue concluyente.

Semanas después, en noviembre de 2023, una entrevista publicada en el medio CrashOut por el periodista Luis Chaparro difundió declaraciones de quien se identificó como “El Plaga”: “El Jefe R negoció con ellos para que me dejaran salir y retiraron todos los cargos. Me dejaron salir”, reveló el medio como presunto testimonio del criminal.

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La SSCBC negó esa versión en conferencia de prensa y aseguró que autoridades penitenciarias de Oaxaca confirmaban su custodia.

Habría sido liberado el 18 de mayo de 2026

De acuerdo con información revelada por el medio Zeta Tijuana, el 19 de mayo de 2026 el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Baja California fue notificado de que “El Plaga” había quedado en libertad desde las 00:00 horas del día anterior.

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La salida habría sido formal, debido a que cumplió su condena, recuperando sus derechos políticos. Asimismo, fue revelado que le condonaron una multa pendiente.

El mismo medio refirió que a finales del mismo mes, autoridades vinculadas a temas de seguridad en Durango recibieron reportes sobre una reunión en una zona apartada de ese estado a la que habrían asistido integrantes de “Los Rusos” y de “Los Mayos”. Entre los nombres que aparecieron presuntamente estaba “El Plaga”.

Los Rusos, la facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Mexicali

La organización a la que pertenecería “El Plaga”, conocidos como “Los Rusos” son una facción del Cártel de Sinaloa afín a Los Mayos, el grupo liderado por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo del fundador del cártel Ismael “El Mayo” Zambada García.

La organización es encabezada por Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, quien es señalado como presunto controlador el corredor de narcotráfico de Mexicali y del que deriva el nombre de la célula.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La DEA considera que la organización distribuye millones de dólares en fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México hacia Estados Unidos.

El gobierno estadounidense alega además que “El Ruso” paga sobornos de más de 1 millón de dólares mensuales a miembros del gobierno, la policía y el Ejército Mexicano para mantener sus operaciones.

En septiembre de 2025, la DEA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anunciaron una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena.