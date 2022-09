“Ya nos comprometimos con los militares”: la respuesta que les habría dado el priista “Alito” Moreno a PAN y PRD

Alito Moreno se reunió con el titular de la Sedena, en medio de la controversia con Va por México (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

El apoyo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito” a la iniciativa propuesta por la diputada Yolanda de la Torre para que el Ejército siga haciendo labores de seguridad pública hasta el 2028, ha hecho tambalear a la alianza “Va por México”, integrada por el Revolucionario Institucional, el PAN y el PRD.

Luego de que el dirigente del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano hicieran un llamado a “Alito” para retirar la iniciativa de la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas aseguró en su cuenta de Twitter que el PRI no recibía ultimátums ni acepta órdenes.

En consecuencia, el pasado miércoles, el PAN y el PRD anunciaron, a través de un comunicado, que la alianza “Va por México” quedaba “temporalmente” suspendida debido a la inconformidad que les generó la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre.

(Foto: Alejandro Moreno/@alitomorenoc)

Le recordaron al PRI que la coalición legislativa Va por México tiene un mandato de millones de personas y no se debe poner en riesgo la posibilidad de una alternativa electoral rumbo al 2024, lo cual consideraron sería una enorme irresponsabilidad ante las próximas generaciones.

Pero al día siguiente, Alito y sus diputados se reunieron a puerta cerrada con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

El General aseguró en la conferencia mañanera del viernes 9 de septiembre presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicho encuentro fue de carácter “informativo” para detallar la situación de la seguridad del país y de la manera en la que se está instruyendo a la Guardia Nacional para que tenga “disciplina y lealtad” como en las fuerzas armadas y con ello, evitar que se “corrompa”.

Pero el mismo viernes, los dirigentes del PAN y del PRD le dieron una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola transmitida en Latinus, en donde revelaron que se reunieron con Alejandro Moreno para reprocharle la propuesta de la diputada priista y él les admitió que “ya había pactado con los militares”.

Alianza Va por México se encuentra "temporalmente suspendida". (Foto: @epigmenioibarra)

Cortés Mendoza reveló que, una vez que se enteró de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, el sábado le envió un mensaje por WhatsApp a “Alito” para decirle “¿qué onda con esto?”, y para expresarle su “profunda molestia”, la cual reiteró en la reunión del pasado miércoles.

El líder panista aseguró que le reiteraron que era necesario revalorar la posibilidad de retirar la iniciativa o, en su caso, de votarla en contra, ya que pondría en riesgo a la alianza opositora, la cual se encuentra “temporalmente suspendida”.

-¿Pero no rota?, preguntó Loret.

-”Se encuentra temporalmente suspendida, pero yo lo he dicho con mucha claridad, de no retirar la iniciativa, de no votarla las diputadas y los diputados federales del PRI en contra, en nuestro caso sería pasarla de temporalmente suspendida, a definitivamente suspendida porque pierde razón de ser y hoy está en amenaza algo que es muy importante: el derecho humano de la seguridad de las personas y nosotros lo que pedimos es que esta seguridad sea ofrecida en primera instancia, siempre, por policías civiles y hoy no la hay (...) la policía de la Guardia Nacional hoy es militar desde la cabeza hasta los pies y eso es inconstitucional. Y lo que pedimos es que solo intervenga el Ejército solo cuando la policía civil se ve superada en circunstancias muy específicas, por tiempo determinado”, enfatizó Marko Cortés.

Jesús Zambrano aseguró que nunca hubo una plática previa en donde se les informara que iban a presentar la iniciativa. “La presentaron por la puerta de atrás”, dijo Marko Cortés

Zambrano Grijalva citó las palabras que, aseguró, dijo Alejandro Moreno durante esa reunión:

“‘Es que ya nos comprometimos con los militares, entiendan, el asunto es que podamos mantener la coalición aun cuando tengamos este diferendo’”, aseguró.

-¿Les dijo Alito? –preguntó Loret.

“Sí, y lo habían dicho públicamente. Pero les dijimos que no es un asunto menor este asunto de la militarización”, , aseveró Jesús Zambrano.

De izq. a der. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Marko Cortés, presiente nacional del PAN; y Jesús Zambrano. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

-¿En esa reunión sintieron que ya estaba del otro lado?, preguntó Loret.

-”Yo creo que ya él, junto con Rubén Moreira, ya están en esa posición de vamos a darle para adelante”, consideró Zambrano.

“Se lo dijimos, cada quien a su manera, todo esto que está sucediendo da lugar a un montón de suspicacias, de sospechas, de dudas sobre cuáles fueron las razones reales”, enfatizó Jesús Zambrano.

